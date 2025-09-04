Lahodné a rýchle! Cestoviny z jedného hrnca podľa vojvodkyne Meghan

Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu, nie je známa len ako manželka princa Harryho, ale aj ako žena, ktorá si dokáže poradiť v kuchyni. Svoju záľubu v jednoduchých, ale chutných jedlách ukázala aj v relácii With Love, Meghan, ktorá má už druhú sériu. Jedným z receptov, ktorý si získal obrovskú popularitu, sú špagety s paradajkovou omáčkou pripravované v jednej jedinej panvici. Tento pokrm je nielen chutný a ľahký, ale aj hotový za pár minút – ideálne riešenie pre každého, kto nemá času nazvyš.
Prečo si recept obľúbi každá zaneprázdnená rodina
Začiatok jesene znamená návrat detí do školy a rodičov späť do pracovného kolotoča. V záhradách zároveň dozrievajú šťavnaté červené paradajky, ktoré sú ako stvorené na prípravu rýchlej domácej omáčky. Tento recept poteší milovníkov talianskej kuchyne, ale aj rodičov, ktorí chcú pripraviť chutný obed či večeru bez toho, aby museli stáť dlho pri sporáku. Cestoviny prevoňané cesnakom, čerstvou bazalkou a ľahkou kyselkavosťou paradajok si jednoducho zamilujete.
Zdravotné benefity paradajok
Paradajky nie sú iba chutná zelenina, ale aj bohatý zdroj vitamínov a antioxidantov. Aj po tepelnej úprave si uchovávajú množstvo prospešných látok. Obsahujú karotenoidy a pigmenty, ktoré chránia pokožku pred škodlivým UV žiarením a pôsobia preventívne proti rakovine kože. Vďaka vysokému obsahu vitamínu K podporujú zdravie kostí a prospievajú mineralizácii. Okrem toho priaznivo pôsobia na srdce a cievy a prispievajú k udržiavaniu optimálneho krvného tlaku. Ak si doprajete paradajky každý deň, robíte veľkú službu svojmu zdraviu.
Tipy priamo z kuchyne Meghan
Čo robí tento recept takým výnimočným? Predovšetkým úspora času a minimum špinavého riadu. Celý pokrm sa varí v jednej panvici, pričom škrob z cestovín prirodzene zahustí omáčku, ktorá získa jemne krémovú konzistenciu aj bez použitia smotany. Pokrm je hotový približne za 20 minút a chutí výborne nielen čerstvý, ale aj na druhý deň – čo oceníte, ak si ho vezmete so sebou do práce.
Ak nemáte po ruke špenát či rukolu, pokojne ich nahraďte inou zeleninou, napríklad cuketou, brokolicou alebo polníčkom. A špagety môžete bez problémov vymeniť za penne, fusilli či iný druh cestovín. Recept je natoľko variabilný, že si ho ľahko prispôsobíte podľa chuti a toho, čo máte doma.
Ingrediencie:
- 4 šálky vody
- 450 g cherry paradajok, prekrojených na polovicu
- 4 strúčiky cesnaku, pretlačené
- 3 lyžice olivového oleja
- 2 čajové lyžičky soli
- 250 g špagiet (alebo iných cestovín)
- 2 čajové lyžičky nastrúhanej citrónovej kôry
- 1/4 čajovej lyžičky mletej červenej papriky
- veľká hrsť baby špenátu alebo rukoly
- 1 hrnček strúhaného parmezánu
- čerstvé listy bazalky na ozdobu
Postup prípravy:
- V hrnci alebo rýchlovarnej kanvici nechajte zovrieť vodu.
- V hlbokej panvici rozohrejte olivový olej a krátko na ňom opečte cesnak. Pridajte paradajky so soľou, položte na ne špagety a posypte citrónovou kôrou.
- Zalejte vriacou vodou tak, aby boli cestoviny ponorené. Zvýšte teplotu a nechajte znovu zovrieť. Prikryte pokrievkou a varte približne 6 minút, v polovici premiešajte.
- Odklopte pokrievku a varte ďalších 5 minút za občasného miešania.
- Pridajte mletú červenú papriku, špenát a strúhaný parmezán. Premiešajte a nechajte pár minút zhustnúť. Podľa chuti ešte dosoľte alebo pridajte viac papriky.
- Podávajte posypané čerstvou bazalkou a doplnené o ďalšiu porciu parmezánu.
Prečo sa recept stal hitom internetu
Nie je náhoda, že tento jednoduchý a chutný recept obletel sociálne siete a stal sa virálnym aj na TikToku. Kombinuje v sebe všetko, čo dnešné domácnosti hľadajú – rýchlu prípravu, minimum riadu a výbornú chuť. Navyše, jedlo pôsobí na tanieri esteticky a vďaka čerstvým bylinkám vyzerá skvele aj na fotografiách. Takže ak si ho pripravíte, určite sa oplatí odfotiť a zdieľať s priateľmi – možno inšpirujete aj ich.
Tento recept vojvodkyne Meghan je dôkazom, že niekedy netreba zložité techniky ani drahé ingrediencie. Stačí pár čerstvých surovín a chuť Talianska máte doma za pár minút.