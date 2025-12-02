Kurča s plnkou veľa ľudí pokazí. Takto ho pripravíte tak, že bude chutiť ako z kvalitnej reštaurácie

Pečené kurča patrí medzi jedlá, ktoré dokážu potešiť celú rodinu. Je rýchle, pomerne nenáročné a pritom chutí takmer každému. Ak však chcete, aby na stole pristálo naozaj výnimočné kurča – také, na aké sa spomína pri rodinných oslavách – oplatí sa siahnuť po overenom postupe s domácou, nadýchanou plnkou. Práve tá robí z obyčajného obeda skutočný zážitok.

Potrebné ingrediencie

Na kurča:

  • celé kurča
  • cibuľa
  • maslo
  • hladká múka
  • vývar
  • soľ

Na plnku:

  • toastový chlieb
  • slanina
  • mlieko
  • 3 vajcia
  • petržlenová vňať
  • muškátový oriešok
  • soľ a korenie

Ako postupovať

1. Príprava mäsa

Kurča najprv dôkladne nasolíme – zvnútra aj zvonka. Soľ mu dodá chuť a pomôže, aby si pri pečení udržalo šťavnatosť.

2. Domáca plnka, ktorá sa nerozpadne

Toastový chlieb nakrájame na malé kocky a dáme do misy. Vajíčka rozdelíme – žĺtky použijeme do tekutej zmesi, bielky vyšľaháme neskôr.

Žĺtky premiešame s mliekom a ochutíme muškátovým orieškom. Zmes nalejeme na chlieb a chvíľu počkáme, aby sa tekutina vstrebala.

Slaninku nakrájame na drobné kúsky a pridáme aj nasekanú petržlenovú vňať. Túto zmes pridáme do chleba.

Bielky vyšľaháme na pevný sneh a postupne ho zapracujeme do plnky. Vďaka tomu bude nadýchaná a jemná.

3. Plnenie kurčaťa

Plnku vložíme do dutiny kurčaťa. Aby nevypadla počas pečenia, otvor jednoducho uzavrieme špajľou alebo kúskom kuchynskej nite.

Pečenie – najdôležitejší krok

Do plechu rozložíme plátky masla a cibuľu nakrájanú na mesiačiky. Podlejeme trochou vody, vložíme kurča (chrbtom hore) a dáme ho do rúry vyhriatej na 170 °C.

Pečieme približne hodinu. Počas pečenia niekoľkokrát prelejeme kurča výpekom, aby sa nevysušilo.
Posledných 20 minút ho otočíme prsiami nahor, aby získalo peknú farbu.

Výborná šťava k mäsu

Upečené kurča presunieme na tanier a prikryjeme alobalom. Výpek s cibuľou dáme do panvice a restujeme. Zo dna uvoľníme pripálené kúsky masla, pridáme lyžicu múky a premiešame.

Zalejeme studeným vývarom, necháme pomaly variť asi 20 minút a nakoniec prelejeme cez sitko, aby bola omáčka hladká.

Kurča neporciujeme, polejeme omáčkou a môžeme servírovať. Plnka ostane nadýchaná a nasiaknutá chuťou mäsa. Ak vám trochu plnky ostalo, môžete vytvarovať malé guličky a upiecť ich spolu s kurčaťom. Budú príjemne chrumkavé a skvele doplnia hlavné jedlo.

