Kuracie stehienka na špáratku: jednoduchý trik, ktorý šetrí energiu aj čas!

Kuracie stehienka
Kuracie stehienka Foto: www.shutterstock.com

Chrumkavé kuracie stehienka patria medzi tie jedlá, ktoré nikdy nesklamú.

Ak si ich pripravíte podľa tohto rýchleho a overeného receptu, získate šťavnaté mäso s dokonalou kôrkou – a navyše ušetríte aj niečo z účtu za energie. Celé kúzlo spočíva v obyčajných špáratkách.

Kuracie paličky majú radi malí aj veľkí. Ide o jemné mäso, ktoré sa pripravuje takmer samo, a keď sa vám podarí upiecť ho do zlatista, úspech pri stole máte zaručený.

Jednoduchý a nápaditý recept

Prinášame vám nenáročný spôsob, ako pripraviť lahodné kuracie stehienka spolu s pečenými zemiakmi. Obe ingrediencie sa pečú naraz, čo šetrí nielen energiu, ale aj váš čas.

A stačí vám k tomu len pár obyčajných špáratiek. Výsledkom bude jedlo, ktoré sa hodí ako na nedeľný obed, tak aj na bežnú večeru.

Pozrieť si môžete aj video inšpiráciu:

Krehké kuracie paličky so zemiakmi

Čo budete potrebovať:

  • 9 kuracích paličiek
  • 4 veľké zemiaky
  • Soľ, mletú papriku, majorán, štipku mletého zázvoru
  • 1 strúčik cesnaku
  • Šťavu z polovice citróna
  • 4 polievkové lyžice olivového oleja

Postup:

  1. Príprava mäsa:
    Kuracie paličky vyberte z chladničky aspoň 30 minút pred pečením, aby získali izbovú teplotu. Opláchnite ich, odstráňte zvyšky kože a nechajte osušiť papierovou utierkou.
  2. Marináda:
    V miske zmiešajte soľ, majorán, papriku, zázvor, pretlačený cesnak, šťavu z citróna a dve lyžice olivového oleja. Dobre premiešajte a touto zmesou dôkladne potrite každé stehienko.
  3. Zakryte potravinovou fóliou a nechajte marinovať približne 30–40 minút.
  4. Zemiaky:
    Ošúpte a umyte štyri väčšie zemiaky. Každý nakrájajte na štyri hrubšie plátky, vložte ich do misy, osoľte, pridajte zvyšné dve lyžice olivového oleja a premiešajte.
  5. Rozložte ich na plech vystlaný papierom na pečenie. Do každého plátku zapichnite tri špáratká.
  6. Trik so špáratkami:
    Na každé špáratko napichnite jedno kuracie stehienko tak, aby širšia časť smerovala k zemiaku. Vznikne vám akýsi malý „gril“ priamo na plechu – mäso sa pečie zo všetkých strán rovnomerne.
  7. Pečenie:
    Plech vložte do rúry vyhriatej na 200 °C a pečte asi 30 minút. Potom mäso zľahka potrite zvyškom marinády a dopečte ďalších 15–20 minút, kým nebude koža krásne chrumkavá.

Podávanie

Hotové kuracie paličky servírujte priamo so zemiakovými plátkami. Výborne chutia s čerstvým zeleninovým šalátom alebo s obľúbeným dipom.

Tento jednoduchý trik so špáratkami vám zaistí nielen perfektne upečené mäso, ale aj úsporu času a energie.

