Kupovaný kečup už nikdy! Tento domáci je stokrát lepší a tajomná prísada vás prekvapí

Kečup je jednou z najobľúbenejších omáčok na svete – u detí vedie na špagetách, dospelí si ho nevedia predstaviť bez hranolčekov a snáď každý si ním dochucuje pizzu. Aj preto má väčšina domácností aspoň jednu fľašu stále poruke. Lenže ak ste ho doteraz kupovali výhradne v obchode, možno vás prekvapí, aký veľký rozdiel v chuti prinesie ten domáci. Žiadna chémia, žiadne konzervanty – len poctivé rajčiny, voňavé korenie a štipka fantázie.

Rajčiny ako zdroj zdravia

Rajčiny sú nielen základom kečupu, ale aj skutočnou vitamínovou bombou. Obsahujú cenný antioxidant lykopén, ktorý prospieva srdcu a cievam. Zaujímavé je, že práve tepelná úprava rajčín – či už vo forme omáčok, pečených rajčín alebo kečupu – zvyšuje dostupnosť lykopénu pre naše telo. Znamená to, že aj keď čerstvé rajčiny sú zdravé, ich spracovaná podoba má v tomto smere ešte väčší prínos. Aj preto sa oplatí pustiť sa do prípravy domáceho kečupu.

Kečup, ktorý tromfne každý z obchodu: lacný, rýchly a s tajnou prísadou — pozrite si postup

Prečo je domáci kečup lepší než ten kupovaný?

Najväčší rozdiel je v chuti. Kým ten kupovaný býva často presladený alebo má „umelú“ príchuť, domáci kečup je presne podľa vašich predstáv – či už ho chcete sladší, kyslejší alebo jemne pikantný. Ak použijete vlastné vypestované rajčiny, chuť bude ešte výraznejšia a prirodzene sladkastá. A čo je najdôležitejšie – vyhnete sa umelým farbivám a konzervačným látkam.

Aké rajčiny zvoliť?

Základom sú zrelé a čerstvé plody. Na rozdiel od niektorých receptov, ktoré používajú rajčinový pretlak, pravý domáci kečup je postavený na čerstvých rajčinách. Nikdy nepoužívajte nahnité alebo plesnivé kusy – pokazia chuť aj výslednú trvanlivosť. Platí jednoduché pravidlo: čím zrelšie rajčiny, tým sladší a výraznejší bude výsledok.

Koreniny a dochucovadlá

Neodmysliteľnou súčasťou kečupu je ocot, ktorý mu dodá typickú kyselkavosť a zároveň predĺži jeho trvanlivosť. K tomu sa pridáva cukor, aby sa chuť vyvážila. Ak však nechcete použiť klasický biely cukor, môžete experimentovať – skvelo fungujú med, jablká či hrušky, ktoré dodajú prirodzenú sladkosť.
Na dochutenie sa používajú aj ďalšie prísady – cibuľa, cesnak, čierne korenie, paprika či horčica. Podľa vlastnej chuti môžete pridať aj chilli pre štipľavejší variant, alebo trochu škorice, ktorá dá omáčke nezameniteľnú arómu.

Recept na domáci kečup

Čo budete potrebovať:

  • 3 kg zrelých rajčín
  • 400 g cibule
  • 6 strúčikov cesnaku
  • ¾ pohára cukru
  • ½ pohára jablčného octu
  • 1 lyžicu pálivej papriky (alebo sladkej, ak pripravujete aj pre deti)
  • 1 čajovú lyžičku mletého čierneho korenia
  • 1 lyžicu horčice (pikantnej alebo klasickej podľa chuti)
  • 1 lyžicu soli

Postup prípravy:

  1. Blanšírovanie rajčín – rajčiny ponorte na pár sekúnd do vriacej vody a následne ich olúpte.
  2. Dusenie – spolu s nasekanou cibuľou a pretlačeným cesnakom dajte rajčiny variť do veľkého hrnca.
  3. Rozmixovanie – podusenú zeleninu rozmixujte na hladkú zmes, pridajte cukor, ocot, soľ a všetko korenie. Varíme ďalších približne 30 minút.
  4. Prepasírovanie – omáčku pretlačte cez jemné sito, aby ste odstránili šupky a semienka. Potom varte ešte tak dlho, kým kečup nedosiahne požadovanú hustotu (zvyčajne 1–2 hodiny).
  5. Plnenie pohárov – ešte horúci kečup nalejte do sterilizovaných pohárov, uzavrite ich a otočte hore dnom. Po vychladnutí skladujte na suchom a tmavom mieste.
  6. Predĺženie trvanlivosti – ak chcete, aby vydržal niekoľko mesiacov, poháre navyše sterilizujte vo vodnom kúpeli asi 10 minút.

Tip na záver

Ak chcete kečup ešte aromatickejší, rajčiny pred spracovaním upečte v rúre, kým nezmäknú – získajú tým intenzívnejšiu, sladkastú chuť. Experimentovať môžete aj s koreninami: trocha chilli dodá ostrosť, škorica jemný exotický nádych a kto má rád výraznejšie chute, môže pridať aj klinček alebo bobkový list.

Domáci kečup nie je len omáčka, ale malý kulinársky rituál. Pri jeho varení sa celá kuchyňa rozvonia rajčinami a koreninami a výsledok stojí za to – chuť, ktorá premení obyčajné jedlo na zážitok.

