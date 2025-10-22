Kuchynské utierky sú baktériová bomba. Perte ich často a meňte každý deň

Používaš v kuchyni klasické látkové utierky? Robíš dobre – sú praktické, ekologické a ideálne na každodenné používanie. No vieš, ako často by si ich mal/a prať a meniť, aby v tvojej kuchyni zostala čistota a hygiena na vysokej úrovni?
Prečo sú kuchynské utierky problém?
Utierky v kuchyni denne používame na utieranie rúk, riadu, pracovných plôch, ale aj na zachytávanie mastnoty či vody. Práve preto sa do nich rýchlo dostávajú nečistoty, zvyšky jedla a vlhkosť – a to je ideálne prostredie pre množenie baktérií. Po pár hodinách používania môžu začať nepríjemne zapáchať a stávajú sa tak doslova baktériovou bombou.
Meníš ich dosť často?
Odborníci sa zhodujú: bavlnené utierky by sa mali meniť každý deň. Nestačí ich len prevesiť na radiátor a nechať vyschnúť. Vlhké prostredie totiž baktérie nezabije – práve naopak, ešte viac ich podporí.
Ďalšia zásada: na každú činnosť používaj inú utierku. Jedna by mala byť len na ruky, druhá na riad a tretia napríklad na utieranie pracovnej dosky. Ak všetko robíš jednou utierkou, baktérie si roznášaš po celej kuchyni. A ak chceš vybrať horúci hrniec z rúry, nikdy to nerob klasickou utierkou – použi chňapku.
Aký materiál je najlepší?
Najčastejšie sú utierky vyrobené zo 100 % bavlny, ktorá dobre saje a rýchlo schne. Pri výbere si všímaj aj gramáž látky – ideálne je viac ako 300 g/m². Ľahšie utierky pod 175 g/m² síce rýchlejšie schnú, ale neabsorbujú toľko vody.
Alternatívou sú ľanové, bambusové, damaškové alebo mikrovláknové utierky. Tie z mikrovlákna sa menej špinia a môžu sa meniť len raz týždenne, no aj tak ich treba pravidelne prať, aby sa nezaniesli mastnotou.
Ako správne prať kuchynské utierky?
Utierky neper spolu s bežnou bielizňou – obsahujú mastnotu, zvyšky jedla a baktérie, ktoré by sa mohli preniesť na oblečenie.
Pred praním ich môžeš namočiť do teplej vody s pridaním jedlej sódy alebo prostriedku na odstraňovanie škvŕn. Nechaj ich tak cez noc, aby sa uvoľnili všetky nečistoty.
Na pranie bavlnených, ľanových a damaškových utierok je vhodná teplota 60 °C až 90 °C – vyššia teplota spoľahlivo zničí baktérie. Ak chceš, môžeš pridať aj tabletu do umývačky riadu – perfektne rozkladá mastnotu.
Sušenie a žehlenie
Po vypraní môžeš utierky sušiť v sušičke, ale iba pri nízkej teplote, aby sa nepoškodili vlákna. Dobré je ich aj prežehliť – vysoká teplota žehličky pomáha zničiť zvyšné baktérie.
Ak máš tvrdú vodu a utierky po praní stvrdnú, pridaj do plákacieho cyklu trochu octu. Rozpustí minerály, zmäkčí vlákna a odstráni zvyšky pracieho prostriedku. Vyhýbaj sa sušeniu na radiátore alebo na priamom slnku – látka sa tým môže poškodiť a vyblednúť.
Papierové vs. látkové utierky – čo je lepšie?
Papierové utierky síce pôsobia prakticky – utrieš a vyhodíš, žiadne pranie ani sušenie. No ak sa na ne pozrieš bližšie, zistíš, že ide o ekologický nezmysel.
Sú vyrobené z celulózy, po použití končia v zmesovom odpade a nedajú sa recyklovať. Ich výroba aj likvidácia zaťažujú životné prostredie. Oproti tomu látkové utierky vydržia roky – stačí ich len prať a znova používať. Ich údržba ťa stojí len trochu vody, elektriny a času.
Kuchynská utierka je nevyhnutný pomocník, ale aj potencionálne ohnisko baktérií. Ak ju používaš denne, meň ju každý deň, per pri vyššej teplote a nepoužívaj ju na všetko naraz. Tvoja kuchyňa zostane hygienicky čistá a tvoj domov zdravší – presne tak, ako si to zaslúžiš.