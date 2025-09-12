Ktorý olej použiť na volské oká? Takto ich pripravíte čo najzdravšie a bez zbytočných kalórií

Vajíčka patria medzi najhodnotnejšie potraviny, ktoré nám príroda ponúka. Obsahujú bielkoviny, vitamíny, minerály aj zdravé tuky. Nie je však jedno, akým spôsobom ich pripravujeme. Kým napríklad vajcia na tuku síce zasýtia, ale výživovú hodnotu poriadne znižujú, existujú aj podstatne šetrnejšie a zdravšie úpravy. Ako teda pripraviť volské oká tak, aby si zachovali čo najviac prospešných látok a aby ste pritom nepribrali?
Najzdravší spôsob prípravy vajec
Z pohľadu výživových odborníkov je najšetrnejšou úpravou vajec varenie – či už natvrdo, na mäkko, alebo vo forme tzv. stratených vajec. Takto sa do nich nepridáva žiadny tuk, takže si zachovávajú svoje nutričné hodnoty a nepridávajú zbytočné kalórie navyše. Pri varení nedochádza ani k tvorbe látok, ktoré by pri vyšších teplotách v tuku mohli byť pre telo menej vhodné.
Napriek tomu mnohí z nás nedajú dopustiť na praženicu či klasické volské oko. Ak sa ich nechcete vzdať, dôležité je aspoň to, na čom ich pripravujete.
Na akom tuku je vajce najzdravšie?
Pri smažení sa bez tuku nezaobídete – inak by sa vajce prilepilo na panvicu a výsledok by bol nevábny. Otázkou teda je, aký olej alebo masť zvoliť.
Najdôležitejšie pravidlo znie: vyhnite sa aromatizovaným olejom. Chuť samotného vajca je jemná a delikátna, preto ju netreba prebíjať inými výraznými tónmi. Omnoho dôležitejšie je zvoliť olej, ktorý má vysoký bod zadymenia (tzv. smoke point). Práve tie sú pri smažení stabilnejšie a neuvoľňujú zdraviu škodlivé látky.
Najlepšie možnosti:
- Avokádový olej – má jeden z najvyšších bodov zadymenia, obsahuje cenné mononenasýtené mastné kyseliny prospešné pre srdce a cievy.
- Extra panenský olivový olej – vhodný aj na mierne smaženie, plný antioxidantov, navyše podporuje trávenie.
- Kokosový olej – ideálny na stredný plameň, jedlu dodá jemnú sladkastú chuť.
Čomu sa vyhnúť:
Naopak, lepšie je vynechať vysoko spracované rastlinné oleje s vysokým obsahom omega-6 mastných kyselín (napr. lacné zmesi, sójový či kukuričný olej). Pri zahriatí sa rýchlo kazia a podporujú v tele zápalové procesy. Aj maslo síce dodá fantastickú chuť, no obsahuje veľa kalórií a nasýtených tukov – preto je vhodné ho použiť len v malom množstve.
Ako používať olej s mierou
Pri oleji si treba uvedomiť, že sa do jedla rýchlo vsiakne. Často tak skonzumujeme viac kalórií, než si myslíme. Preto je dobré množstvo oleja odmerať – buď lyžicou, alebo použiť sprej, ktorý rozptýli len tenkú vrstvu na panvici.
Malý trik: olej na panvici môžete roztiahnuť pomocou papierovej utierky či kúsku papiera na pečenie, aby sa vytvoril rovnomerný, veľmi tenký film. Vajíčko sa tak neprichytí a zároveň nepridáte zbytočný tuk.
Postup na dokonale jemné volské oká
- Rozohrejte panvicu na strednom plameni a naneste tenkú vrstvu oleja.
- Vajíčko opatrne rozklepnite priamo na panvicu.
- Prikryte pokrievkou – vďaka cirkulácii pary sa žĺtok aj bielok prepečú rovnomerne, no bez nutnosti pridávať viac tuku.
- Smažte len niekoľko minút, kým bielok úplne nestuhne.
- Ihneď po dovarení vajce podoberte a preložte na tanier. Ak by ste ho nechali v horúcej panvici, dobehne teplom a mohlo by sa zbytočne vysušiť.
Nakoniec stačí jemne osoliť – a máte hotové zdravé volské oko.
Tip: Volské oko ako súčasť bohatších jedál
Vajíčko nemusí byť len samostatné jedlo. Skvelé je aj ako súčasť sendviča či ľahkej večere. Napríklad: rozkrojená žemľa potretá dijonskou horčicou, na nej volské oko, k tomu pár plátkov parmskej šunky, trocha rukoly alebo polníčka a pár mikrobyliniek. Priklopíte vrchným dielom, spevníte špáradlom – a máte dokonalú, ešte teplú pochúťku, ktorá zasýti, ale nebude kalorickou bombou.
Tajomstvo zdravých volských očí teda spočíva nielen v samotnom vajci, ale aj v tuku, ktorý použijete. Ak stavíte na kvalitný olej a budete s ním šetriť, doprajete si chutné a zároveň ľahké jedlo.