Kto raz ochutná túto fínsku kašu, na krupicu rýchlo zabudne. Prekvapí vás jej chuť aj vzhľad

Pamätáte si na detstvo a na sladkú krupicovú kašu, ktorú ste možno jedávali na večeru alebo raňajky? Vo Fínsku na ňu majú vlastnú, o niečo zaujímavejšiu verziu – volá sa vispipuuro a patrí medzi obľúbené tradičné jedlá tamojších detí. Táto kaša je nielen sladká a sýta, ale aj krásne farebná a plná energie.
Fínska pochúťka so zaujímavým názvom
Slovo vispipuuro môže Slovákom či Čechom znieť ako zvláštne zaklínadlo, no vo fínčine je jeho význam úplne jednoduchý. Skladá sa z dvoch častí – vispilä znamená „šľahať“ a puuro je „kaša“. Už názov teda napovedá, že nepôjde o obyčajné jedlo. Keď na severe Európy nastane jeseň a lesy zaplavia červené brusnice, v mnohých domácnostiach sa začne variť práve táto kaša. Nie sú to však len Fíni, kto si ju obľúbil – pripravujú si ju aj Švédi, Nóri, Lotyši či Estónci. A dobrá správa je, že ak máte doma čerstvé alebo aj zavárané brusnice, môžete si ju ľahko pripraviť aj vy.
Krupica ako základ, no výsledok je iný
Na prvý pohľad by sa dalo povedať, že ide o vylepšenú verziu klasickej krupicovej kaše. V skutočnosti však medzi nimi existujú zásadné rozdiely. Tradičná slovenská či česká krupicová kaša je hustá, krémová a podáva sa teplá – najčastejšie ako jednoduchá večera alebo raňajky. Fínska variácia je naopak ľahká, našľahaná a podáva sa studená, takže pripomína skôr dezert. Práve to jej dodáva jedinečný charakter.
Ovocie v hlavnej úlohe
Najčastejšie sa pripravuje z brusníc, pretože tie sú vo Fínsku doslova symbolom jesene. No existujú aj ďalšie variácie. Niektoré škandinávske domácnosti nahrádzajú brusnice iným ovocím, ktoré práve dozrieva – obľúbené sú jahody, maliny, červené ríbezle alebo čučoriedky. Pre výraznejšiu chuť sa niekedy pridáva aj vanilkový cukor alebo štipka škorice. Okrem toho, že je táto kaša lahodná, má aj výborné nutričné vlastnosti – brusnice sú bohatým zdrojom vitamínu C, antioxidantov a vlákniny. Vďaka tomu je jedlo sýte, no zároveň prospešné pre zdravie.
Prečo je práve fínska verzia najlepšia
Aj keď sa v niektorých krajinách objavujú podobné recepty, samotní Fíni zostávajú verní originálu. Odmietajú pridávať smotanu či iné suroviny, ktoré podľa nich narúšajú jednoduchosť a prirodzenú chuť. Fínska kuchyňa je známa tým, že si zakladá na čerstvých surovinách z prírody a nepotrpí si na zbytočné prísady. Preto aj rôzne kópie ako švédska kaša Klappgröt alebo estónska Mannavaht neberú ako plnohodnotnú náhradu. Ak si chcete vychutnať pravý zážitok, mali by ste siahnuť po pôvodnom fínskej verzii.
Ako si pripraviť domácu vispipuuro
Na prípravu budete potrebovať:
- 1 dl krupice (pšeničnej alebo špaldovej)
- približne 120 g brusníc
- 1 dl cukru
- štipku soli
Postup:
- Do hrnca nalejte vodu a priveďte ju k varu.
- Vsypte do nej brusnice a varte asi 10 minút, kým nezmäknú a neuvoľnia šťavu.
- Zmes sceďte, tekutinu nalejte späť do hrnca a pridajte cukor so soľou.
- Znovu priveďte k varu a postupne za stáleho miešania prisypávajte krupicu, aby sa nevytvorili hrudky.
- Keď začne kaša hustnúť, stíšte plameň a nechajte ju krátko dôjsť.
- Hotovú kašu nechajte vychladnúť, a potom ju vyšľahajte mixérom do nadýchanej peny.
Najchutnejšia je po vychladení v chladničke, kedy má jemnú, ľahučkú textúru. Podáva sa ozdobená čerstvými brusnicami alebo iným ovocím podľa chuti.
Ak ste fanúšikom tradičnej krupicovej kaše, fínska vispipuuro vás prekvapí svojou ľahkosťou a sviežou ovocnou chuťou. Je to jednoduchý, no zároveň výnimočný dezert, ktorý si zamilujú deti aj dospelí.