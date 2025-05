Kritická teplota pre uhorky. Ak vám teplomer ukáže túto hodnotu, rastliny do pár hodín uhynú

Pestovanie uhoriek je medzi záhradkármi mimoriadne populárne. A nielen u nás na Slovensku, ale prakticky po celom svete. Čerstvá uhorka vypestovaná na vlastnej záhradke totiž chutí úplne inak, než tá kúpená v obchode. Čo však mnohí pestovatelia často podceňujú, sú správne teplotné podmienky. Predovšetkým mladé rastlinky sú na kolísanie teploty extrémne citlivé. Aké teploty by teda záhradkári mali starostlivo sledovať a aká konkrétna hodnota môže byť pre mladé sadenice fatálna?

Teplota, ktorú uhorky nezvládnu

Mladé rastliny uhoriek sú veľmi náročné na teplo a pravidelný prísun slnečných lúčov. Preto skúsení záhradkári odporúčajú ich výsadbu až v období, keď sú denné aj nočné teploty stabilne vyššie – najčastejšie je to v druhej polovici apríla až začiatkom mája. Ani toto obdobie však nemusí byť garanciou, že vám rastliny prežijú bez ujmy. Občasné teplotné výkyvy, ktoré sú pre naše klimatické pásmo typické, totiž dokážu mladé rastlinky doslova zničiť za niekoľko hodín.

Kľúčovou teplotnou hranicou, ktorá je pre mladé uhorky doslova kritická, je hodnota 21 °C. Mnohí ľudia si myslia, že uhorky poškodia len teploty blízke bodu mrazu, no skutočnosť je taká, že už mierne ochladenie môže mladé rastliny veľmi rýchlo zlikvidovať. Ak teplota klesne pod uvedených 21 °C a zotrvá na tejto nízkej úrovni niekoľko hodín, mladé sadenice väčšinou nenávratne zvädnú a odumrú.

Prečo sú skleníky ideálnym riešením

Na Slovensku sa v posledných rokoch stretávame s veľmi nevyspytateľným počasím. Krátke obdobia tepla a slnečných dní často striedajú chladné dni, sprevádzané studeným vetrom a dažďom. Práve z tohto dôvodu je pestovanie uhoriek vo voľnej pôde pomerne rizikové. Ak chcete minimalizovať straty na úrode, pestovanie v skleníkoch alebo fóliovníkoch je prakticky nevyhnutnosťou.

Skleník totiž poskytuje pestovateľovi možnosť jednoducho regulovať a udržiavať optimálnu teplotu. Tá je rozhodujúcim faktorom, ktorý zabezpečuje správny rast, bohatú úrodu a zdravie rastlín. Uhorky sú pritom omnoho citlivejšie na teplotné zmeny ako mnohé iné rastliny pestované v skleníkoch – napríklad paradajky či papriky znesú bez problémov aj nižšie teploty okolo 15 °C. Uhorky však potrebujú teplotu v rozmedzí 21 až 26 °C. Ideálne je preto zabezpečiť, aby ani v noci neklesala teplota pod uvedených 21 stupňov Celzia.

Optimálne podmienky pre klíčenie uhoriek

Ak začínate pestovať uhorky od semienok, mali by ste vedieť, že pre úspešné klíčenie im vyhovujú trochu odlišné teploty ako v ich rastovej fáze. Semienka uhoriek sú schopné vyklíčiť v pomerne širokom rozsahu teplôt – konkrétne od 15 do 29 °C. To však neznamená, že je jedno, pri akej teplote sa rozhodnete uhorky klíčiť.

Ak chcete, aby semienka naklíčili rýchlo a rovnomerne, optimálna teplota na klíčenie je približne 27 °C. Pri takejto teplote môžete očakávať, že rastlinky sa objavia už za pár dní. Na druhej strane, pokiaľ nepotrebujete klíčiť semená urýchlene, môžu byť aj nižšie teploty, napríklad okolo 15 až 18 °C, stále prijateľné. V tomto prípade však počítajte s výrazne dlhšou dobou klíčenia.

Keď sa však uhorky dostanú do vegetatívneho štádia, teda už vyrastú zo semienka na mladé sadenice, odporúča sa v skleníku udržiavať stabilne minimálne spomínaných 21 °C, aby ste predišli poškodeniu rastlín a mohli sa tešiť na bohatú úrodu chutných plodov.

Ako chrániť uhorky pred náhlym ochladením

Okrem použitia skleníkov alebo fóliovníkov môžete riziko poškodenia sadeníc chladom zmierniť aj ďalšími metódami. Pestovatelia napríklad často využívajú rôzne textilné zakrývania, takzvané agrotextílie, ktoré zabezpečia tepelne stabilnejšie prostredie a ochránia rastlinky pred náhlymi teplotnými šokmi. Pri nečakanom ochladení sa takáto investícia rozhodne oplatí.

Pri pestovaní uhoriek teda nikdy nepodceňujte teploty, pretože už pokles o pár stupňov môže byť pre mladé sadenice fatálny. Sledovanie teploty je kľúčom k úspešnému pestovaniu a bohatej úrode.