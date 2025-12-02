Krémové zeleninové karí v kokosovej omáčke. Rýchla a hrejivá večera

Keď sa ochladí a večery sú čoraz kratšie, mnoho ľudí prirodzene vyhľadáva jedlá, ktoré sú teplé, sýte a príjemne voňajú. Zeleninové karí s kokosovým mliekom patrí medzi recepty, ktoré sa pripravujú rýchlo, sú chuťovo výrazné a dokážu vytvoriť útulnú atmosféru bez zbytočne dlhého varenia.

Tento pokrm je obľúbený najmä preto, že kombinuje veľké množstvo zeleniny, jednoduchú prípravu a jemnú kokosovú omáčku. Nejde o tradičné indické karí, ale o bežnú domácu verziu, ktorá je prispôsobená ľahko dostupným surovinám.

Prečo je zeleninové karí dobrá voľba?

  • obsahuje veľa zeleniny, takže je bohaté na vlákninu a vitamíny
  • zázvor, cesnak a karí pasta dodávajú jedlu výraznú vôňu
  • kokosové mlieko zabezpečí krémovosť (má však vyšší obsah tuku, takže sa hodí skôr na striedme a rozumné používanie)
  • recept je variabilný a môžete ho upravovať podľa toho, čo máte doma

Nejde o jedlo, ktoré by malo liečivé účinky, nenahrádza zdravý životný štýl ani nevedie k chudnutiu samo o sebe. Je to však chutná a výživná večera, ktorá sa hodí aj do bežného jedálnička.

Ingrediencie (2–3 porcie)

  • 1 cibuľa
  • 2 strúčiky cesnaku
  • kúsok čerstvého zázvoru (cca 2 cm)
  • 2 mrkvy
  • 1 menší batat alebo približne hrnček tekvice
  • 1 cuketa
  • 1 červená paprika
  • 200 ml kokosového mlieka
  • 1 plechovka drvených paradajok
  • 1–2 lyžice žltej alebo červenej karí pasty
  • 1 lyžica oleja
  • soľ, korenie
  • čerstvý koriander alebo petržlen
  • voliteľné: pár kvapiek citrónovej alebo limetkovej šťavy

Postup

  1. V panvici rozohrejte olej a orestujte nadrobno nakrájanú cibuľu, kým nezosklovatie.
  2. Pridajte cesnak a zázvor, krátko ich orestujte.
  3. Zamiešajte karí pastu a minútu ju nechajte uvoľniť arómu.
  4. Pridajte nakrájanú zeleninu (mrkvu, batat/tekvicu, papriku, cuketu) a premiešajte.
  5. Zalejte drvenými paradajkami a kokosovým mliekom, osoľte a okoreňte.
  6. Varte približne 20–25 minút, kým zelenina nezmäkne a omáčka mierne nezhustne.
  7. Na záver môžete pridať trochu citrónovej alebo limetkovej šťavy.
  8. Podávajte s ryžou, quinoou alebo chlebom naan, posypané koriandrom či petržlenom.

Tipy, ktoré sú skutočne funkčné

Pridať bielkoviny má zmysel

Zeleninové karí inak obsahuje len minimálne množstvo bielkovín. Doplniť ich môžete napríklad:

  • opečeným tofu
  • cícerom
  • červenou šošovicou (rozvarí sa a zahustí omáčku)

To jedlo urobí výživnejším a sýtejším.

Chrumkavý kontrast zlepší textúru

Chrumkavé prísady nezmenia nutričné hodnoty výrazne, ale dodajú jedlu lepší pocit pri jedení:

  • tekvicové alebo sezamové semienka
  • pražené kešu orechy
  • trochu strúhaného kokosu

Zeleninu môžete obmieňať podľa sezóny

Toto karí je flexibilné a dobre funguje aj s:

  • brokolicou
  • karfiolom
  • zelenými fazuľkami
  • špenátom (pridáva sa až na konci)

Ako dosiahnuť krémovosť

  • použite plnotučné kokosové mlieko (má viac tuku → viac krémovosti),
  • omáčku nepriemešavajte priveľmi prudko, nech sa prirodzene redukuje.

Ako dlho vydrží a či sa dá zamraziť?

Hotové karí môžete uchovávať v chladničke 2–3 dni. Po odležaní chutí často výraznejšie, pretože sa chute lepšie prepoja. Bez problémov sa dá aj zamraziť, čo z neho robí ideálne jedlo na dni, keď nemáte čas variť.

Záver

Zeleninové karí v kokosovej omáčke je jednoduchý a náladu zlepšujúci recept, ktorý sa dá pripraviť z bežných surovín. Je to chutné, výživné jedlo plné zeleniny a zázvoru, no zároveň treba myslieť na to, že kokosové mlieko obsahuje viac tuku, takže je vhodné ho zaradiť do jedálnička s mierou.

Aj tak však ide o skvelú voľbu na rýchlu večeru, ktorá zahreje a zasýti.

