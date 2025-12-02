Krémové zeleninové karí v kokosovej omáčke. Rýchla a hrejivá večera

Keď sa ochladí a večery sú čoraz kratšie, mnoho ľudí prirodzene vyhľadáva jedlá, ktoré sú teplé, sýte a príjemne voňajú. Zeleninové karí s kokosovým mliekom patrí medzi recepty, ktoré sa pripravujú rýchlo, sú chuťovo výrazné a dokážu vytvoriť útulnú atmosféru bez zbytočne dlhého varenia.
Tento pokrm je obľúbený najmä preto, že kombinuje veľké množstvo zeleniny, jednoduchú prípravu a jemnú kokosovú omáčku. Nejde o tradičné indické karí, ale o bežnú domácu verziu, ktorá je prispôsobená ľahko dostupným surovinám.
Prečo je zeleninové karí dobrá voľba?
- obsahuje veľa zeleniny, takže je bohaté na vlákninu a vitamíny
- zázvor, cesnak a karí pasta dodávajú jedlu výraznú vôňu
- kokosové mlieko zabezpečí krémovosť (má však vyšší obsah tuku, takže sa hodí skôr na striedme a rozumné používanie)
- recept je variabilný a môžete ho upravovať podľa toho, čo máte doma
Nejde o jedlo, ktoré by malo liečivé účinky, nenahrádza zdravý životný štýl ani nevedie k chudnutiu samo o sebe. Je to však chutná a výživná večera, ktorá sa hodí aj do bežného jedálnička.
Ingrediencie (2–3 porcie)
- 1 cibuľa
- 2 strúčiky cesnaku
- kúsok čerstvého zázvoru (cca 2 cm)
- 2 mrkvy
- 1 menší batat alebo približne hrnček tekvice
- 1 cuketa
- 1 červená paprika
- 200 ml kokosového mlieka
- 1 plechovka drvených paradajok
- 1–2 lyžice žltej alebo červenej karí pasty
- 1 lyžica oleja
- soľ, korenie
- čerstvý koriander alebo petržlen
- voliteľné: pár kvapiek citrónovej alebo limetkovej šťavy
Postup
- V panvici rozohrejte olej a orestujte nadrobno nakrájanú cibuľu, kým nezosklovatie.
- Pridajte cesnak a zázvor, krátko ich orestujte.
- Zamiešajte karí pastu a minútu ju nechajte uvoľniť arómu.
- Pridajte nakrájanú zeleninu (mrkvu, batat/tekvicu, papriku, cuketu) a premiešajte.
- Zalejte drvenými paradajkami a kokosovým mliekom, osoľte a okoreňte.
- Varte približne 20–25 minút, kým zelenina nezmäkne a omáčka mierne nezhustne.
- Na záver môžete pridať trochu citrónovej alebo limetkovej šťavy.
- Podávajte s ryžou, quinoou alebo chlebom naan, posypané koriandrom či petržlenom.
Tipy, ktoré sú skutočne funkčné
Pridať bielkoviny má zmysel
Zeleninové karí inak obsahuje len minimálne množstvo bielkovín. Doplniť ich môžete napríklad:
- opečeným tofu
- cícerom
- červenou šošovicou (rozvarí sa a zahustí omáčku)
To jedlo urobí výživnejším a sýtejším.
Chrumkavý kontrast zlepší textúru
Chrumkavé prísady nezmenia nutričné hodnoty výrazne, ale dodajú jedlu lepší pocit pri jedení:
- tekvicové alebo sezamové semienka
- pražené kešu orechy
- trochu strúhaného kokosu
Zeleninu môžete obmieňať podľa sezóny
Toto karí je flexibilné a dobre funguje aj s:
- brokolicou
- karfiolom
- zelenými fazuľkami
- špenátom (pridáva sa až na konci)
Ako dosiahnuť krémovosť
- použite plnotučné kokosové mlieko (má viac tuku → viac krémovosti),
- omáčku nepriemešavajte priveľmi prudko, nech sa prirodzene redukuje.
Ako dlho vydrží a či sa dá zamraziť?
Hotové karí môžete uchovávať v chladničke 2–3 dni. Po odležaní chutí často výraznejšie, pretože sa chute lepšie prepoja. Bez problémov sa dá aj zamraziť, čo z neho robí ideálne jedlo na dni, keď nemáte čas variť.
Záver
Zeleninové karí v kokosovej omáčke je jednoduchý a náladu zlepšujúci recept, ktorý sa dá pripraviť z bežných surovín. Je to chutné, výživné jedlo plné zeleniny a zázvoru, no zároveň treba myslieť na to, že kokosové mlieko obsahuje viac tuku, takže je vhodné ho zaradiť do jedálnička s mierou.
Aj tak však ide o skvelú voľbu na rýchlu večeru, ktorá zahreje a zasýti.