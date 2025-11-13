Krémová polievka z pečenej zeleniny. Jesenná lahôdka, ktorá zahreje aj zasýti

Krémová polievka z pečenej zeleniny je jedlo, ktoré sa výborne hodí na chladnejšie dni. Zahreje, zasýti a zároveň poteší chuťové poháriky aj tých, ktorí inak zeleninu veľmi nemusia. Vďaka pečeniu má zelenina výraznejšiu chuť a jemne karamelový nádych, čo by ste pri obyčajnom varení nedosiahli.
Okrem toho je takáto polievka praktickým spôsobom, ako spracovať zvyšnú zeleninu z chladničky, aby nič nevyšlo nazmar. Môžete použiť takmer akýkoľvek druh pevnej zeleniny – napríklad tekvicu, bataty, mrkvu, cibuľu, petržlen, zeler alebo červenú repu.
Prečo je táto polievka dobrá voľba
Pečená zelenina obsahuje množstvo vlákniny, vitamínov a minerálov. Tekvica hokkaido aj bataty sú bohaté na betakarotén (provitamín A), ktorý podporuje zrak a imunitu. Paprika zas dodá vitamín C a cesnak so šalotkou majú antibakteriálne účinky.
Zázvor, ktorý sa v recepte používa, nie je len pre chuť – pomáha prekrviť organizmus, zmierňuje pocit chladu, podporuje trávenie a pôsobí ako mierne protizápalový doplnok stravy. Je však dobré dodať, že tieto účinky sa prejavujú pri pravidelnej konzumácii, nie po jednej porcii polievky.
Ak použijete zeleninový vývar a kokosové mlieko, jedlo bude vhodné aj pre vegánov. Ak použijete maslo alebo živočíšnu smotanu, bude to výživná vegetariánska verzia.
Recept na krémovú polievku z pečenej zeleniny
Ingrediencie:
- 400 g tekvice hokkaido
- 300 g batátov
- 1 červená paprika
- 2 strúčiky cesnaku
- 2 lyžice olivového oleja
- 2 šalotky
- 1 lyžica prepusteného masla (ghí) alebo rastlinného tuku
- ½ lyžičky kurkumy
- ½ lyžičky mletého rímskeho kmínu
- ½ lyžičky sušeného zázvoru alebo trochu čerstvého nastrúhaného
- 1,5 litra zeleninového alebo kuracieho vývaru
- 200 ml kokosového mlieka alebo smotany na varenie
- čerstvé bylinky (napr. koriander, petržlen)
- zmes semienok (tekvicové, slnečnicové, sezamové alebo píniové)
Postup prípravy
- Zeleninu pripravte: Tekvicu, bataty a papriku očistite a nakrájajte na kúsky približne rovnakej veľkosti, aby sa rovnomerne prepiekli.
- Pečenie: Zeleninu dajte na plech s papierom na pečenie, pridajte nelúpané strúčiky cesnaku, pokvapkajte olivovým olejom a premiešajte. Pečte pri teplote 190 °C asi 25–30 minút, kým zelenina nezmäkne a nezačne zlatnúť.
- Základ polievky: V hrnci rozohrejte maslo (alebo rastlinný tuk) a na miernom ohni opečte nadrobno nakrájanú šalotku. Keď zosklovatie, pridajte kurkumu, rímsky kmín a zázvor, krátko premiešajte a nechajte rozvoňať.
- Spojenie chutí: Prilejte vývar, pridajte upečenú zeleninu aj cesnak (vytlačený zo šupky) a priveďte k varu.
- Mixovanie: Pomocou tyčového mixéra alebo stolného blendera rozmixujte polievku do hladkého krému. Ak je príliš hustá, prilejte trochu vývaru alebo vody.
- Zjemnenie: Nakoniec pridajte kokosové mlieko alebo smotanu, premiešajte, krátko prehrejte a dochuťte podľa chuti – soľou, korením alebo pár kvapkami citrónovej šťavy.
- Podávanie: Polievku podávajte teplú, ozdobenú bylinkami a semienkami.
Tip na rýchlejšiu verziu
Ak nemáte vývar, pokojne použite horúcu vodu – pečená zelenina dodá dostatok prirodzenej chuti. Ak chcete polievku ešte výživnejšiu, pridajte pred mixovaním aj varenú červenú šošovicu alebo pár kúskov pečeného karfiolu.
Nutričné zhrnutie
Táto polievka je ľahká, sýta a výživná. Obsahuje veľa vlákniny, vitamínov skupiny B, vitamín A, C a E, ako aj minerály – najmä draslík a horčík. Neobsahuje bielu múku ani ťažké tuky, a preto sa hodí aj pri ľahšej diéte či detoxe.
Krémová polievka z pečenej zeleniny je praktická, chutná a nutrične vyvážená voľba pre každého, kto chce jesť zdravo bez zbytočne dlhého varenia. Je dôkazom, že aj z jednoduchých ingrediencií sa dá vytvoriť jedlo, ktoré nielen zahreje telo, ale poteší aj dušu.