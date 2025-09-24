Krásny ker s bielymi kvetmi? Pozor, vo Švajčiarsku ho nesmiete ani kúpiť, ani pestovať

Na slovenských a českých záhradách je mimoriadne rozšírený a považuje sa za praktickú aj estetickú rastlinu. Vavrínovec lekársky (Prunus laurocerasus), ktorý rastie rýchlo a vytvára hustú zelenú stenu. Vďaka tomu sa stal jednou z najčastejších volieb pri zakladaní živých plotov.
Zatiaľ čo u nás patrí medzi obľúbené okrasné dreviny, vo Švajčiarsku sa od 1. septembra 2024 ocitol na zozname inváznych nepôvodných rastlín. Tamojšie úrady zakázali jeho predaj, dovoz a darovanie, pretože predstavuje hrozbu pre miestne ekosystémy.
Vavrínovec lekársky pod paľbou: od obľúbeného kra k zákazu. Takto vyzerá v praxi
Prečo je vavrínovec taký populárny?
Rastlina má hneď niekoľko výhod, ktoré záhradkárov presviedčajú už desaťročia. Rýchlo sa rozrastá, listy neopadávajú, a preto poskytuje celoročnú zelenú clonu. Vytvára spoľahlivú bariéru proti vetru aj neželaným pohľadom. Na jar navyše rozkvitne súkvetiami drobných bielych kvetov, ktoré pôsobia dekoratívne a príjemne voňajú.
Pre tieto vlastnosti sa stal vavrínovec lekársky synonymom rýchleho riešenia tam, kde je potrebné zabezpečiť súkromie.
Skrytá hrozba v listoch a plodoch
Aj keď pôsobí nenápadne, vavrínovec nie je celkom neškodný. V jeho listoch a semenách sa nachádzajú kyanogénne glykozidy – látky, ktoré môžu uvoľňovať kyanid. To znamená, že rastlina je jedovatá, a jej plody sa nesmú konzumovať.
Zaujímavosťou je, že vtáky bobule bežne jedia, no neublížia im. Naopak – tým, že trávia semená a roznášajú ich ďalej, prispievajú k šíreniu rastliny do prírody. A práve toto je dôvod, prečo sa stal vavrínovec problémom.
Švajčiarsko zasiahlo proti invazívnym druhom
Podľa novej legislatívy platnej od septembra 2024 je vavrínovec lekársky vo Švajčiarsku zaradený medzi invázne rastliny, s ktorými sa nesmie obchodovať. Nie je teda možné ho kúpiť, predať, darovať ani doviezť.
Majitelia, ktorí ho už mali vysadený pred platnosťou zákazu, si ho môžu ponechať. Nemajú povinnosť staré výsadby odstraňovať, musia však zabezpečiť, aby sa rastlina nekontrolovane nešírila do prírody.
Dôvod je jasný: vavrínovec dokáže rýchlo obsadiť okraje lesov a krovinaté plochy, čím vytláča pôvodnú flóru. Znižuje tak biodiverzitu a mení prirodzený charakter krajiny.
Situácia u nás
Na Slovensku ani v Česku zatiaľ zákaz vavrínovca lekárskeho neplatí. Rastlinu si môžete bez problémov kúpiť v záhradníctvach a vysadiť na svoj pozemok. Odborníci však upozorňujú, že miestami už vykazuje znaky invazívneho správania. Preto sa odporúča opatrnosť – najmä ho nevysádzať do voľnej prírody.
Na oficiálnych zoznamoch inváznych rastlín sa u nás nachádzajú zatiaľ iné druhy, napríklad:
- Pohánkovec– dokáže zarásť celé brehy riek a potlačiť všetko ostatné.
- Bolševník obrovský – rastlina nebezpečná pre človeka, jej šťava vyvoláva ťažké popáleniny kože.
- Netýkavka žliazkatá – zdá sa nevinná, no šíri sa rýchlosťou blesku, najmä pozdĺž vodných tokov.
Do tejto kategórie patria aj zlatobyľ kanadský a obrovský, ktoré síce pôsobia dekoratívne, ale v prírode likvidujú pôvodné lúčne byliny. Problémový je aj akát, ktorý včely milujú pre jeho kvety, no v lesných porastoch mení celú druhovú skladbu.
Pekné v záhrade, škodlivé v prírode
Prípad vavrínovca lekárskeho je jasným príkladom toho, že rastlina vhodná na okrasu nemusí byť vhodná pre voľnú prírodu. To, čo nám na prvý pohľad pripadá praktické a pekné, môže mať vážne následky pre celé ekosystémy.
Záhradkárom sa preto odporúča: ak sa rozhodnete pre vavrínovec, vysádzajte ho len na svojom pozemku a postarajte sa, aby sa jeho semená či výhonky nedostali mimo oplotenia.