Kontroverzný návrh EÚ: Krby a kachle môžu zostať výsadou bohatých, tvrdia odborníci

V prostredí Európskej únie sa v posledných rokoch čoraz intenzívnejšie diskutuje o možnostiach, ako výraznejšie znižovať emisie z lokálneho vykurovania drevom. Najnovší návrh pripravovanej smernice EÚ, ktorý by mal začať platiť približne od polovice roka 2027, vyvoláva v odborných kruhoch aj medzi laikmi značný rozruch. Podľa viacerých expertov by mohol spôsobiť, že tradičné krby a kachle budú pre bežných ľudí cenovo menej dostupné. Slovensko, kde sa vykurovanie drevom teší mimoriadnej popularite, by tak v dôsledku tejto legislatívnej zmeny čakal výrazný posun v zaužívaných zvyklostiach i technickom riešení vykurovacích systémov.

Drevo ako vykurovací zdroj má na Slovensku dlhú tradíciu, a to nielen na vidieku. Mnohí majitelia rodinných domov, chát či rekreačných chalúp považujú kúrenie drevom za spoľahlivý, cenovo prístupný a navyše obnoviteľný zdroj tepla. Pri vhodnom lesnom hospodárení je lesná ťažba dlhodobo udržateľná, čo pre používateľov dreva znamená relatívnu nezávislosť od rastúcich cien plynu a elektriny.

Okrem ekonomického hľadiska zohrávajú krby a kachle významnú úlohu aj z pohľadu rodinnej atmosféry a tradícií. Sálavé teplo a pohľad na horiace polená sa pre mnohých stali symbolom útulnosti a skutočného domova. Nezanedbateľná je aj výhoda pri výpadkoch elektrického prúdu – ak je krb či kachle schopné fungovať bez pripojenia na elektrinu, rodina nepríde o možnosť ohriať si jedlo či vykúriť obytný priestor.

1. Ambícia znížiť emisie z lokálnych kúrenísk

Dlhodobým cieľom Európskej únie je zlepšovať kvalitu ovzdušia, a to najmä v kontexte zvýšeného dôrazu na ekologické ciele a ochranu zdravia obyvateľstva. Staršie krby a kachle často nie sú vybavené modernými technológiami na čistenie spalín či reguláciu prívodu vzduchu, a tak pri spaľovaní produkujú vyšší podiel škodlivých častíc PM (jemné prachové častice) a rôznych plynov. Nové legislatívne pravidlá by mali zadefinovať prísnejšie emisné limity, ktoré donútia výrobcov modernizovať spaľovacie systémy a využívať efektívnejšie procesy horenia.

2. Lepšia regulácia a vyššia energetická účinnosť

Kľúčovým prvkom pripravovaných zmien je povinnosť vybaviť všetky nové kachle, krbové vložky či samostatne stojace pece elektronickými riadiacimi jednotkami. Tie by mali presne regulovať prívod vzduchu v spaľovacej komore a zabezpečovať tak čistejší a účinnejší proces horenia. Pre mnohých ľudí však nastáva problém s požiadavkou na nepretržité pripojenie týchto regulácií k elektrickej sieti, čím sa vytráca výhoda nezávislosti od elektriny – dôležitá najmä v odľahlejších lokalitách alebo v prípadoch núdzového vykurovania pri výpadkoch prúdu.

Povinnosť napojenia na elektrickú energiu

Najviac diskutovaným bodom je fakt, že pokročilé regulačné systémy vo vykurovacích zariadeniach budú musieť byť neustále pod prúdom. To okrem zvýšenia nákladov na inštaláciu prináša aj otázky ohľadom spoľahlivosti. Mnoho Slovákov totiž práve pri využívaní kachlí alebo krbov oceňuje možnosť nezostať v zime bez tepla, ak nastane výpadok elektriny. V prípade moderných zariadení by však pri výpadku elektriny mohlo dôjsť k obmedzeniu funkčnosti, keďže elektronický systém by nemal ako regulovať prívod vzduchu.

Sprísnené emisné limity

Dnes platné nariadenie EcoDesign 2022 už stanovuje určité emisné hranice, no nový návrh by ich mohol ešte výraznejšie znížiť. Ak sa napokon tieto limity zavedú v takej prísnej podobe, ako sa momentálne diskutuje, výrobcovia by museli vynaložiť vysoké investície na vývoj nových spaľovacích komôr alebo filtrov. S najväčšou pravdepodobnosťou by sa to premietlo do citeľného zvýšenia ceny samotných produktov. Výsledkom by mohlo byť, že pre priemernú slovenskú rodinu by sa obstaranie nového krbu či kachlí stalo finančne náročnejšie.

Možné zdraženie zariadení

Ak sa na trh dostanú krby a kachle vybavené technologicky náročnými systémami kontroly spaľovania, ich cena môže stúpnuť o stovky až tisícky eur v porovnaní so súčasnými modelmi. Odborníci poukazujú na riziko, že si ľudia radšej ponechajú staré, menej ekologické zariadenia, než by investovali do drahších nových modelov. Tým by sa paradoxne mohol nenaplniť hlavný zámer smernice – zlepšiť čistotu ovzdušia prostredníctvom postupnej výmeny starých spotrebičov.