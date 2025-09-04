Kontrolujte si krvný tlak podľa veku. Môže byť v poriadku, ale aj varovať pred infarktom

Rozčúlil vás kolega v práci, partner doma alebo vás nahneval šéf? Možno ste sa rozladili aj preto, že vašu celodennú námahu niekto zľahčil. V takýchto chvíľach nie je potrebné hneď siahať po tlakomeri – je prirodzené, že stres a hnev krátkodobo zvýšia krvný tlak. Ak sa však u vás objavujú vysoké hodnoty aj v úplnom pokoji, treba spozornieť. Práve vtedy môže ísť o signál, že niečo nie je v poriadku so srdcom alebo cievami.
Prečo je dôležité sledovať tlak?
Krvný tlak patrí medzi najjednoduchšie ukazovatele stavu nášho zdravia. Jeho pravidelné meranie je nenáročné a výsledok nám poskytne dôležitú informáciu o fungovaní srdcovo-cievneho systému. Odborníci zdôrazňujú, že vysoký krvný tlak patrí medzi hlavné rizikové faktory infarktu, srdcového zlyhania či mozgovej príhody.
Na druhej strane, nízky tlak nie je takým závažným ohrozením pre srdce a cievy, no môže spôsobovať závraty, slabosť a zvýšené riziko pádov, ktoré najmä u starších ľudí vedú k nepríjemným zraneniam.
Čo znamenajú tie dve čísla?
Pri meraní tlaku vždy dostávame dve hodnoty.
- Systolický tlak (vyššie číslo) udáva silu, akou srdce pumpuje krv do ciev počas sťahu.
- Diastolický tlak (nižšie číslo) ukazuje, aký je tlak v cievach vo chvíli, keď sa srdce uvoľní a plní sa novou krvou.
Za optimálny tlak u zdravého dospelého sa považuje hodnota približne 120/80 mm Hg. Skratka „mm Hg“ označuje milimetre ortuťového stĺpca – jednotka, ktorá sa používa dodnes, hoci moderné tlakomery už s ortuťou nepracujú.
Ako sa tlak mení s vekom?
S pribúdajúcimi rokmi sa náš krvný tlak prirodzene mení. Zatiaľ čo systolický tlak má tendenciu stúpať, diastolický tlak po päťdesiatke mierne klesá. Podľa výskumov Health Research Institute sú priemerné hodnoty nasledovné:
- 18 až 39 rokov: ženy 110/68 mm Hg, muži 119/70 mm Hg
- 40 až 59 rokov: ženy 122/74 mm Hg, muži 124/77 mm Hg
- 60 a viac rokov: ženy 139/68 mm Hg, muži 133/69 mm Hg
Názory odborníkov sa môžu mierne líšiť, no dôležitý je všeobecný záver: opakované hodnoty nad 140/90 mm Hg sú už varovným signálom, ktorý by sme nemali ignorovať. U ľudí s cukrovkou alebo inými chronickými ochoreniami sú hranice nastavené prísnejšie.
Ako podporiť zdravý krvný tlak?
Veľký význam má životný štýl. Medzi základné odporúčania patrí:
- pravidelný pohyb – prechádzky, šport alebo aj každodenné venčenie psa
- vyvážená strava s dostatkom zeleniny a ovocia
- obmedzenie soli, alkoholu a fajčenia
- dostatok spánku a duševná pohoda
Nie je náhoda, že lekári hovoria: „Najlepší liek na pohyb má štyri nohy.“ Pes vás jednoducho prinúti každý deň vyjsť von a rozhýbať telo.
Merajte si tlak pravidelne
Vysoký krvný tlak je zákerný v tom, že často nevyvoláva žiadne výrazné príznaky. Človek sa cíti relatívne dobre, no cievy a srdce sú pod neustálym tlakom. Preto je dôležité, aby si každý dospelý nechal tlak pravidelne kontrolovať.
Ak patríte medzi ľudí, ktorí majú stres už zo samotnej návštevy lekára (tzv. syndróm bieleho plášťa), riešením je nechať si tlak zmerať v lekárni alebo si zakúpiť domáci tlakomer. Moderné prístroje sú jednoduché na používanie a výsledok získate v priebehu pár sekúnd.
Ak vám tlakomer opakovane ukazuje vyššie hodnoty, rozhodne to nepodceňujte. Čím skôr sa problém zachytí, tým väčšia je šanca predísť vážnym komplikáciám. Niekedy stačí úprava životného štýlu, inokedy je potrebná liečba liekmi. O vhodnom postupe vám vždy poradí váš všeobecný lekár.