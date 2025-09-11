Koniec nosenia ťažkých črepníkov. Táto fuksia zvládne mráz a prezimuje priamo v záhrade

Balkónové rastliny sú neodmysliteľnou súčasťou leta. S príchodom jesene však nastáva problém – čo s nimi, keď dorazia prvé mrazy? Väčšina obľúbených druhov, ako sú muškáty či petúnie, nevydrží chlad a musíme ich vyhodiť alebo prezimovať vnútri. Existuje však výnimka – fuksia magellanská, ktorá sa označuje ako mrazuvzdorná.
Fuksia, ktorá vydrží zimu
Klasické fuksie (Fuchsia hybrida) sú krásne, ale na mráz citlivé a musia prezimovať v bezmrazových priestoroch. No druh Fuchsia magellanica a jej kultivary majú vyššiu odolnosť. V miernejších oblastiach Slovenska dokážu prežiť zimu priamo v záhrade, ak im poskytneme primeranú ochranu.
Táto fuksia pochádza z Chile a Argentíny, kde rastie ako ker vysoký aj 2–3 metre. V našich podmienkach dorastá zvyčajne do výšky 0,5 až 1,2 metra. Vytvára dlhé, tenké výhonky a bohato kvitne od začiatku leta až do jesene. Kvety majú typicky ružovo-červenú vonkajšiu časť a tmavofialovú vnútornú korunu. Niektoré odrody, ako napríklad ‘Alba’, majú kvety takmer biele s jemným ružovým nádychom.
Akú zimu zvládne
Fuchsia magellanica dokáže zniesť teploty približne do –15 °C, v niektorých prípadoch aj o niečo nižšie. V chladnejších oblastiach Slovenska je však potrebné ju dobre zazimovať – zakryť pôdu vrstvou mulču (kôra, lístie, slama či chvojina) a výhonky ochrániť pred vetrom. V tuhých zimách môže nadzemná časť odumrieť, no na jar často vyraší z koreňov nové výhonky.
Ak bývate v oblasti, kde teploty pravidelne klesajú pod –20 °C, odporúča sa rastlinu radšej pestovať v črepníku a na zimu ju presunúť do chladnej, ale nemrazivej miestnosti.
Praktické rady pre pestovanie
- Stanovište: Fuksii sa darí na slnečnom alebo polotienistom mieste. Nemá rada ťažkú, premokrenú pôdu. Najlepšie rastie v priepustnej a mierne vlhkej zemi.
- Starostlivosť v zime: V miernych oblastiach stačí rastlinu na jeseň zakryť mulčom. V chladnejších častiach Slovenska jej vytvorte jednoduchý kryt, napríklad z nádoby alebo debničky s otvormi, aby mala prístup vzduchu.
- Rez: Na jar po odkrytí odstráňte odumreté časti a skráťte výhonky. Podporíte tým hustejší rast a bohatšie kvitnutie.
- Pestovanie v črepníku: Ak si zvolíte pestovanie v nádobe, v lete ju majte vonku na polotieni a na zimu preneste do chladného priestoru bez mrazu.
Mrazuvzdorná fuksia vám umožní mať krásne kvety na záhrade dlhšie a bez zbytočného prenášania črepníkov. Jej pestovanie je jednoduchšie, než sa zdá – stačí správne stanovište a základná ochrana na zimu. Na jar sa odmení novým rastom a počas leta až do jesene vás poteší desiatkami elegantných kvetov.