Koniec leta nemusí byť smutný. Najlepšie recepty na džemy, lečo a sladké koláče z posledných úrod

slivkový koláč
slivkový koláč Foto: www.shutterstock.com

Leto sa pomaly skláňa k záveru, dni sa krátia a na stromoch či v záhradách dozrieva posledná nádielka sladkých plodov. Práve toto obdobie býva pre hospodárne gazdinky aj milovníkov varenia výzvou – koše sú plné ovocia a zeleniny, ktoré by bola škoda nechať pokaziť, a tak prichádza ideálny čas pripraviť si zásoby na zimu.

Slivky, hrušky, broskyne, maliny, ale aj paradajky, papriky či cukety sú teraz na vrchole sezóny. Ich vôňa a šťavnatosť priam nabádajú, aby sme ich premenili na koláče, džemy, omáčky či chutney. Vďaka nim si aj počas chladných zimných večerov môžeme na tanieri pripomenúť chuť leta.

Sladké ovocie v hlavnej úlohe

Slivky a mirabelky patria k najvďačnejším plodom neskorého leta. Výborne chutia v jednoduchom koláči posypanom škoricou, no rovnako dobre poslúžia aj na tradičné slivkové lekváre či povidlové plnky. Ich výhodou je, že sa dajú pomaly variť aj v rúre bez toho, aby sme ich museli neustále miešať.

Broskyne a nektárinky sú zas všestranné – okrem klasických džemov sa hodia aj do slaných kombinácií. Skúste ich upiecť spolu s kuracím mäsom alebo ich pridajte na gril k bravčovému steaku. Sladká šťavnatosť ovocia vytvorí zaujímavý kontrast k mäsu a výsledok je lahodný.

A čo tak miska malín či černíc? Stačí ich pridať do jogurtu a rýchly dezert je na svete. Z rovnakého ovocia možno pripraviť aj domáci sirup, ktorý poteší rodinu ešte aj na Vianoce.

Rýchly slivkový koláč

Ingrediencie:

  • 500 g sliviek
  • 200 g polohrubej múky
  • 100 g cukru
  • 100 g masla
  • 2 vajcia
  • 1 lyžička prášku do pečiva
  • štipka škorice

Postup:
Múku zmiešajte s práškom do pečiva a cukrom. Vmiešajte vajcia a rozpustené maslo. Cesto rozotrite na plech, poukladajte polovice sliviek a posypte škoricou. Pečte pri 180 °C približne 30 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu.

Paradajky, cukety a papriky do zásoby

Koncom leta vrcholia aj úrody zeleniny. Paradajky sú ideálne na prípravu domácej passaty – stačí ich rozvariť s cibuľou a bylinkami, a hneď máte základ na pizzu alebo cestoviny počas zimy.

Cuketa je mimoriadne univerzálna. Dá sa zapekať s batatmi, zemiakmi a syrom, pripraviť ako ľahká príloha k mäsu, alebo dokonca použiť v sladkom pečení – cuketový chlebíček je vláčny a vydrží dlho čerstvý.

Papriky sú neodmysliteľnou súčasťou leča, ktoré sa dá výborne zavárať. Po otvorení pohára sa vám kuchyňou rozleje vôňa leta.

Domáce lečo do pohárov

Ingrediencie:

  • 1 kg paradajok
  • 1 kg paprík
  • 500 g cibule
  • 2 lyžice oleja
  • soľ, korenie, cukor podľa chuti

Postup:
Na oleji orestujte nadrobno nakrájanú cibuľu, pridajte papriku nakrájanú na prúžky a krátko poduste. Paradajky sparte, olúpte a pridajte k zelenine. Dochucujte podľa vlastnej chuti. Plňte do pohárov, zaviečkujte a sterilizujte asi 20 minút.

Zaváraniny ako malé poklady

Aj keď je zaváranie časovo náročnejšie, výsledok stojí za to. V špajzi potom na vás čakajú poháre plné farieb a vôní, ktoré nielen krásne vyzerajú, ale aj skvelo chutia.

Okrem klasických džemov môžete skúsiť aj netradičné kombinácie. Slivkové čatní s chilli a zázvorom je výborným doplnkom k syrom či pečenému mäsu. Broskyňový džem zasa získa na atraktivite s pridaním vanilky, hruškový si rozumie so škoricou a klinčekmi.

Slivkové čatní

Ingrediencie:

  • 1 kg sliviek
  • 2 cibule
  • 2 strúčiky cesnaku
  • 150 g trstinového cukru
  • 150 ml jablčného octu
  • 1 chilli paprička
  • 1 lyžička mletého zázvoru

Postup:
Všetky ingrediencie vložte do hrnca a varte pomaly asi hodinu, kým zmes nezhustne. Plňte do pohárov, uzavrite a sterilizujte. Výborne sa hodí k syrom, ale aj k pečenému mäsu.

Slané kombinácie plné fantázie

Neskoré ovocie nemusí byť iba sladkým dezertom. Grilované broskyne sa skvelo kombinujú s kozím syrom, hrozno alebo figy doplnia pečenú kačicu. Slivková omáčka je zas perfektným spoločníkom pre bravčové mäso či makrelu. Stačí sa nebáť experimentovať a spájať chute, ktoré na prvý pohľad nepatria k sebe.

Bravčové kotlety so slivkovou omáčkou

Ingrediencie:

  • 4 bravčové kotlety
  • 300 g sliviek
  • 1 cibuľa
  • 1 lyžica medu
  • 100 ml červeného vína
  • soľ, korenie

Postup:
Mäso osoľte a okoreňte, opečte dozlatista a odložte bokom. Na výpeku orestujte cibuľu, pridajte slivky, med a víno. Povaríme, kým omáčka mierne nezhustne. Mäso vložte späť do panvice, nechajte prehriať a podávajte s jemnou zemiakovou kašou.

Kto sa nebojí trošky práce navyše, dokáže z posledných letných prebytkov vyčarovať zásobu na celú zimu. Či už si pripravíte povidlové poháre, paradajkovú passatu, voňavé sirupy alebo pikantné čatní, vždy to bude stáť za to. V každom zavarenom pohári sa totiž ukrýva kúsok leta, ktorý zahreje nielen žalúdok, ale aj dušu.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať