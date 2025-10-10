Koľko rokov má v skutočnosti vaša mačka? Spočítajte jej vek správne!

Dlhé roky sa tradovalo, že jeden mačací rok zodpovedá siedmim ľudským.
Mnohí majitelia mačiek však už dávno tušili, že také jednoduché to určite nebude.
Tento starý výpočet je skôr mýtus než realita. Ako teda zistiť, koľko rokov má vaša mačka „v prepočte“ na ľudský vek?
Mačky starnú inak ako ľudia
Rovnako ako vedci v minulosti skúmali psí vek, aj mačkám sa dostalo väčšej pozornosti.
Výsledky ukazujú, že mačky dospievajú veľmi rýchlo počas prvých rokov života a až potom sa ich starnutie výrazne spomalí.
V prvých dvoch rokoch života prejdú mačky najväčšou zmenou. Zhruba v čase prvých narodenín zodpovedá ich vek približne 15 ľudským rokom, pri druhých narodeninách už okolo 24 rokov.
Niet divu, že mnohé mačky dosahujú pohlavnú dospelosť ešte pred dovŕšením jedného kalendárneho roka – niektoré majú svoje prvé mačiatka už v tomto období.
Dospelosť prináša pomalšie starnutie
Po dosiahnutí dospelosti sa tempo starnutia spomaľuje. Odborníci uvádzajú, že každý ďalší mačací rok zodpovedá približne štyrom až piatim ľudským rokom.
Samozrejme, medzi jednotlivými plemenami existujú rozdiely – väčšie plemená zvyknú starnúť rýchlejšie a dožívajú sa o niečo kratšieho veku.
Domáce mačky sa bežne dožívajú 13 až 20 rokov, pričom rekord drží mačka Creme Puff, ktorá žila neuveriteľných 38 rokov.
Všeobecne platí, že samice sa dožívajú vyššieho veku ako samce. Dôležitý vplyv má aj kastrácia, telesná hmotnosť a pôvod.
Najdlhšie spravidla žijú vykastrované mačky menšieho vzrastu, s ideálnou váhou a bez šľachtiteľského rodokmeňa – teda takzvané „domáce zmesky“.
Ako sa mení mačka v staršom veku
Okolo desiateho roku života sa u mačiek začnú prejavovať prvé viditeľné znaky starnutia – pohybujú sa pomalšie, viac odpočívajú a sú menej aktívne.
V tomto období sa odporúča zmeniť stravu a prejsť na krmivo pre staršie mačky.
To však neznamená, že by si prestali hrať alebo sa hýbať – aj staršie mačky sú často prekvapivo čulé a bez problémov zvládajú pohyb v byte aj vonku.
Prepočet mačacieho veku na ľudské roky
Ak chcete zistiť, akému ľudskému veku zodpovedá ten mačací, pozrite si nasledujúcu prehľadnú tabuľku:
|Kalendárny vek mačky
|Ľudský ekvivalent
|1
|15
|2
|24
|3
|28
|4
|32
|5
|36
|6
|40
|7
|44
|8
|48
|9
|52
|10
|56
|11
|60
|12
|64
|13
|68
|14
|72
|15
|76
|16
|80
|17
|84
|18
|88
|19
|92