Koľko peňazí môžeme mať doma v hotovosti? Dávajte si pozor, zákon hovorí jasne

Uvažovali ste niekedy nad tým, či existuje oficiálny limit, ktorý by určoval, koľko peňazí v hotovosti môžete mať doma? V slovenských zákonoch v súčasnosti neexistuje žiadne konkrétne obmedzenie, ktoré by stanovovalo maximálnu sumu finančnej hotovosti držanej v domácom prostredí. Môžete si teda, teoreticky, doma uschovať ľubovoľné množstvo bankoviek. Napriek tomu sa oplatí poznať dôležité pravidlá, pretože pri používaní či nosení väčšej hotovosti so sebou môžete naraziť na viacero právnych aj praktických komplikácií.

Domáce uskladnenie hotovosti nie je limitované zákonom

V prípade Slovenska platí, že zákon nestanovuje nijaký presný strop pre objem peňazí, ktoré si môžete ponechať v domácom trezore, v zásuvke či inde. Zjednodušene povedané, je to na vašom rozhodnutí. Nelegálne to v žiadnom prípade nie je – či už ide o tisícky, desaťtisíce, alebo dokonca státisíce eur.

Mnohí ľudia preferujú mať po ruke aspoň menšiu rezervu v hotovosti pre nečakané situácie. Podľa dostupných prieskumov si väčšina bežných domácností uchováva doma obmedzené sumy v hodnote niekoľkých desiatok či stoviek eur. Ukladať vyššie obnosy do „šuflíka“ je skôr výnimkou, a to nielen kvôli obavám z krádeže, ale aj z možnej potreby vysvetľovať pôvod peňazí.

Zákaz platieb v hotovosti nad 5 000 eur

Napriek tomu, že držanie hotovosti u vás doma nie je zákonom obmedzené, existujú pravidlá pre platby v hotovosti. Na Slovensku je podľa zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti zakázané zaplatiť jednorazovo v hotovosti sumu vyššiu ako 5 000 eur, pokiaľ ide o občana – nepodnikateľa. Pre podnikateľské subjekty, teda fyzické či právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť, je tento limit stanovený na 5 000 eur v rámci transakcie medzi podnikateľom a nepodnikateľom a 15 000 eur medzi dvoma podnikateľmi.

Cieľom tohto obmedzenia je znížiť riziko prania špinavých peňazí a obmedziť daňové úniky. V praxi to znamená, že ak by ste napríklad chceli kúpiť auto za 7 000 eur a zaplatiť ho v hotovosti, zákon vám to neumožňuje. Ak túto povinnosť porušíte, môžete čeliť vysokým pokutám, ktoré sa v závislosti od závažnosti porušenia a postavenia účastníkov transakcie môžu vyšplhať až do tisícok eur.

Môže vás kontrola prekvapiť pri väčšej sume?

Hoci samotné držanie väčšieho obnosu peňazí doma nie je protiprávne, pri určitých situáciách môžu nastať komplikácie. Ak by vás napríklad zastavila polícia počas cestnej kontroly a zistila, že máte pri sebe nezvyčajne vysokú čiastku (napr. desaťtisíce eur), môžete byť požiadaní o vysvetlenie pôvodu týchto prostriedkov.

V rámci boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (tzv. „pranie špinavých peňazí“) musia kompetentné orgány v niektorých prípadoch overovať, odkiaľ peniaze pochádzajú. Ak nedokážete hodnoverne preukázať pôvod takejto sumy, môžete sa dostať do hľadáčika polície alebo iných úradov.

Na čo si dať špeciálny pozor

Hraničná suma pre hotovostné platby je 5 000 eur pre bežných občanov a 15 000 eur pre platby medzi podnikateľmi. Pri prekročení týchto limitov hrozia pokuty.

Bežná prax vs. zákon

V bežnom živote si väčšina slovenských domácností vystačí s menšou hotovostnou rezervou. Výnimkou môžu byť situácie, keď sa chystáte na väčšie súkromné výdavky, napr. svadbu či rekonštrukciu bytu, a chcete mať k dispozícii väčšiu sumu v hotovosti. Stále však platí, že ak by ste sa rozhodli zaplatiť napr. stavebný materiál v hodnote nad 5 000 eur priamo z ruky, porušili by ste zákon.

Zhrnutie

Držanie peňazí : Na Slovensku neexistuje zákon, ktorý by vás obmedzoval v tom, koľko si odložíte doma.

V konečnom dôsledku je len na vás, akú formu uchovávania úspor si zvolíte. Majte však na pamäti platné právne predpisy, hranice hotovostných transakcií a potenciálne riziká, ktoré so sebou nosenie či držanie veľkých obnosov peňazí môže priniesť. Ak sa chystáte manipulovať s vyššími sumami, zvážte vždy, či sa vám to naozaj oplatí – a či by nebolo rozumnejšie využiť bezhotovostný platobný styk, ktorý je nielen bezpečnejší, ale aj v súlade so zákonom.