Koľko hotovosti môžete mať doma? Zákon vám to nezakazuje, no sú tu úskalia, na ktoré treba myslieť

Mnohí ľudia sa niekedy zamyslia nad tým, či existuje zákonný limit na hotovosť, ktorú si môžu ponechať doma. Predstavte si napríklad, že by ste predali nehnuteľnosť alebo dostali vyššiu sumu peňazí a rozhodli sa uložiť ich u seba v domácnosti namiesto banky. Je to vlastne legálne? Odpoveď vás možno prekvapí – slovenské zákony žiadny horný strop na držanie hotovosti doma neurčujú. Teoreticky tak môžete mať v zásuvke, trezore či dokonca pod matracom aj milióny eur, a zákon tým neporušíte.
To však neznamená, že je to vždy rozumné alebo úplne bez rizika. Ak hotovosť nielen skladujete, ale aj používate, vstupujú do hry iné právne obmedzenia a bezpečnostné otázky, na ktoré by ste určite nemali zabúdať.
Môžete si doma odložiť, koľko chcete – no s rozumom
Slovenská legislatíva nikde neuvádza, akú sumu si môže občan ponechať vo svojej domácnosti. V praxi to znamená, že či už máte „pre istotu“ odložených 200 eur na horšie časy alebo desaťtisíce eur po predaji auta, stále ste v súlade so zákonom.
Napriek tomu väčšina Slovákov preferuje mať doma iba menšie sumy – obvykle niekoľko desiatok či stoviek eur. Takáto rezerva pokryje bežné výdavky v prípade, že sa niečo pokazí alebo vypadne platobná karta. Väčšie obnosy doma drží len menšina ľudí, väčšinou z dôvodu plánovaných udalostí – napríklad svadby, rodinnej oslavy či rekonštrukcie domu.
Limity pri hotovostných platbách: tu už zákon zasahuje
Aj keď samotné skladovanie peňazí doma nie je obmedzené, zákon presne stanovuje hranice, koľko môžete zaplatiť v hotovosti. Ide o zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorého cieľom je predchádzať daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.
- Bežný občan – nepodnikateľ: v hotovosti môže zaplatiť maximálne 5 000 eur.
- Podnikateľ – podnikateľ: limit je vyšší, a to 15 000 eur.
- Podnikateľ – občan: platí opäť hranica 5 000 eur.
Čo to znamená v praxi? Ak by ste si chceli kúpiť nové auto alebo drahšiu elektroniku a chceli by ste predajcovi odovzdať v hotovosti napríklad 7 000 eur, už by ste porušili zákon. A pokuty v takýchto prípadoch rozhodne nie sú symbolické – môžu sa vyšplhať na tisícky eur.
Dokazovanie pôvodu peňazí: problém, ktorý vás môže dobehnúť
Ďalšou kapitolou je pôvod hotovosti. Držanie peňazí doma je legálne, no ak sa ocitnete v situácii, keď vás zastavia s väčšou hotovosťou pri sebe, napríklad na cestách, môže prísť k otázkam. Polícia má právo požadovať vysvetlenie, odkiaľ dané peniaze pochádzajú.
Ak neviete predložiť hodnoverné doklady – napríklad bankové výpisy, výplatné pásky alebo zmluvy o predaji majetku – môžete sa dostať pod drobnohľad finančnej polície či daňového úradu. Nejde o šikanu, ale o prevenciu proti praní peňazí či financovaniu trestnej činnosti.
Cestovanie s hotovosťou: ohlásiť nad 10 000 eur
Zvláštnou situáciou je cestovanie do zahraničia. Ak so sebou veziete viac ako 10 000 eur (alebo ekvivalent v inej mene), máte povinnosť túto sumu nahlásiť colným orgánom pri prekročení hraníc. Ak by ste to neurobili, riskujete nielen zadržanie peňazí, ale aj sankcie.
Riziká, ktoré nesúvisia so zákonom, ale s vašou bezpečnosťou
Nie je žiadnym tajomstvom, že držanie väčších súm doma je spojené s vysokým rizikom. Krádeže, lúpeže, požiare či iné nečakané udalosti môžu vaše úspory zničiť v priebehu pár sekúnd. Poistenie pritom vo väčšine prípadov nekryje hotovosť nad určitú malú hranicu.
Z praktického hľadiska je preto vždy bezpečnejšie a výhodnejšie využívať bankový účet alebo bezpečnostnú schránku v banke. Peniaze sú tak chránené nielen fyzicky, ale aj právne – a ich pôvod sa dá ľahko doložiť.
Ako to teda robí väčšina Slovákov?
Väčšina domácností si necháva doma len menšie čiastky – od niekoľkých desiatok do pár stoviek eur. Ide o „železnú rezervu“ na každodenné použitie, zatiaľ čo väčšie úspory majú ľudia radšej na účtoch. Výnimkou bývajú špeciálne situácie, keď sa peniaze držia doma krátkodobo – napríklad pred plánovanou väčšou oslavou či platbou za remeselníkov.
Zhrnutie: čo si zapamätať
- Držanie hotovosti doma: nie je nijako obmedzené, môžete mať ľubovoľnú sumu.
- Hotovostné platby: bežní občania do 5 000 eur, medzi podnikateľmi do 15 000 eur.
- Cestovanie: nad 10 000 eur je potrebné nahlásiť colným orgánom.
- Dokazovanie pôvodu: pri väčších sumách musíte byť pripravení na otázky.
- Bezpečnosť: vyššie sumy doma sú rizikové, bezpečnejšie je uložiť ich v banke.
Konečný verdikt
Hoci zákon vám umožňuje mať doma akúkoľvek sumu peňazí, rozumné je zvážiť, či to naozaj stojí za riziko. Z právneho hľadiska je bezpečnejšie väčšie transakcie realizovať bezhotovostne a úspory ukladať do banky. Vyhnete sa tým nielen nepríjemným otázkam ohľadom pôvodu peňazí, ale aj možnej strate majetku pri krádeži či inej nepredvídanej udalosti.