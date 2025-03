Kliešte sa opäť vyrojili. Táto voňavá a cenovo nenáročná zmes vás ochráni lepšie než bežné repelenty z obchodu

Kliešte sú späť v plnej sile a útočia čoraz skôr, než bývalo zvykom. Možno sa vám zdá, že jar sa ešte len začala, no tieto malé parazity môžu byť aktívne už od konca marca – stačí, keď teplota presiahne približne 5 stupňov Celzia a zem nie je pokrytá snehom či ľadom. Niet teda na čo čakať. Ak sa chystáte na prechádzku do prírody, mali by ste vedieť, ako sa pred kliešťami účinne chrániť.