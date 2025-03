Kedy vyraziť so psom von? Odporúčania od veterinárov

Vedeli ste, že zvoliť si vhodný čas na venčenie psa môže mať zásadný vplyv na jeho zdravie aj celkovú pohodu? Určite to mnohí poznáte: po návrate domov z práce sotva otvoríte dvere a už na vás dychtivo hľadí váš chlpáč, ako keby jasným pohľadom rozkazoval: „Ani sa nevyzúvaj, ideme hneď von!“ Áno, väčšinou je neodolateľný a vyhoviete mu, ale nie vždy je to tá najlepšia voľba. Niekedy sa oplatí premyslieť si, či namiesto dlhšej prechádzky nestačí na chvíľu pustiť psa len na dvor alebo do záhrady. V niektorých situáciách môže byť rozumné počkať s dlhšou trasou na vhodnejšiu dennú dobu.

Diskusie o tom, kedy je pre psa najvhodnejšie vybehnúť von, sa vedú medzi samotnými chovateľmi, ale často k nim majú čo povedať aj veterinári. Ich odporúčania sú vcelku logické: dôležitú rolu hrá plemeno, veľkosť psa, jeho osrstenie, tolerancia voči teplu či chladu, vek, zdravotný stav a dokonca aj anatómia hlavy. Najmä takzvané brachycefalické plemená (psy s kratším ňufákom ako buldoček či mops) môžu byť náchylnejšie na dýchacie ťažkosti. Keď si všetky tieto faktory zvážite, ľahko prídete na to, že univerzálne pravidlo neexistuje – každý pes je jedinečný, a preto treba pristupovať ku každému individuálne.

Skutočný základ: koľko ráz za deň ísť von?

Jedno odporúčanie je všeobecne akceptované naprieč chovateľmi aj veterinármi: psa by sme mali venčiť niekoľkokrát za deň, aspoň trikrát, no ideálne častejšie. Každá z týchto prechádzok by mala trvať aspoň pätnásť minút, no veľa ľudí sa aj tak snaží dopriať psovi dlhší pobyt vonku, aby sa vybehal a vyčmuchal si nové pachy. Ak ste chorí alebo máte výnimočné povinnosti, krátke venčenie môže slúžiť ako „základná“ alternatíva. V iných dňoch, keď máte dostatok času a energie, by ste sa však mali snažiť dať psíkovi viac priestoru na pohyb a hru.

Ráno a večer: prečo sú nevyhnutné?

Ranná a večerná prechádzka patria k absolútnym základom. Ráno zvyčajne postačí aj štvrťhodinka, najmä ak pes vie, že „teraz je čas rýchlo sa vycikať a vybehať len trochu.“ Rovnaké je to aj večer pred spaním – mnohí chovatelia potvrdzujú, že psovi skutočne stačí krátky výbeh, aby sa zbavil prebytočných tekutín a energie, a potom si už spokojne oddýchne. Samozrejme, existujú psy, ktoré aj večer ešte túžia po dlhšej vychádzke, no väčšina si na režim „krátke venčenie“ zvykne najmä v chladných alebo daždivých obdobiach, kedy nie je veľa chuti tráviť vonku dlhé hodiny.

Kedy vyraziť na dlhšiu prechádzku počas dňa?

O niečo zložitejšou otázkou je, kedy zaradiť hlavnú, dlhšiu prechádzku počas popoludnia. Tu hrá prím najmä počasie a individuálne dispozície psa. Pozor treba dávať na prechladnutie (v zime, keď je psovi dlhšie chladno) a naopak na prehriatie (v lete, keď je neznesiteľne horúco).

V zime sa podľa mnohých veterinárov oplatí vsadiť na časnejšie popoludnie, kedy je slnko najvyššie a teplota o niečo prívetivejšia.

sa podľa mnohých veterinárov oplatí vsadiť na časnejšie popoludnie, kedy je slnko najvyššie a teplota o niečo prívetivejšia. V lete je v popoludňajších hodinách teplo na maxime, slnko praží do chodníkov a asfalt sa dokáže veľmi rýchlo rozpáliť. Veterinárka napríklad radí, aby ste hlavné venčenie presunuli skôr na podvečer, keď slnečné lúče už nie sú také ostré. V horúcich dňoch hľadajte radšej tienistú trasu či miesto, kde sú stromy a tráva, aby sa psovi kráčalo komfortnejšie.

Vžite sa do psieho telíčka: rozmýšľajte ako on

Ak máte malého psa, napríklad čivavu, jorkšíra alebo iné plemeno nižšieho vzrastu, uvedomte si, že jeho telíčko sa nachádza blízko horúceho asfaltu alebo dlažby. Zo psieho pohľadu môže byť takýto povrch v lete neznesiteľne horúci. Naopak, v zime tu zase môže byť tuhá zima a málo snehu, ktorý by labky odizoloval. Drobné plemená navyše často cítia chlad aj teplo intenzívnejšie.

Podobná opatrnosť platí pri už spomínaných brachycefalických plemenách, ako je buldoček či mops, ktorým sa kvôli kratšiemu nosu horšie dýcha. Pri zvýšenej námahe alebo v extrémnych teplotách sa môžu ľahšie prehriať. Preto je dôležité dbať na to, aby ste zbytočne nepredlžovali prechádzku v čase, keď vonku vládne najväčšia horúčava, či naopak, keď silno mrzne a fúka vietor.

Premýšľajte dopredu a buďte zodpovední

Ako často nakoniec psa venčíte, závisí nielen od vášho osobného prístupu, ale aj od možností vášho denného programu. Je nevyhnutné dobre zvážiť, aké plemeno si domov privádzate. Ak vopred viete, že budete mať na psa veľmi málo času, bolo by nezodpovedné zaobstarať si náročné plemeno, ktoré potrebuje veľa fyzickej aktivity a duševnej stimulácie.

Menšie plemená, napríklad jorkšíri, dokážu byť prekvapivo aktívne a neunaviteľné, no vďaka svojej veľkosti sa ľahšie prispôsobia mestskému životu či rodinnému prostrediu. Naopak, veľké a aktívne plemená, ktoré potrebujú veľa pohybu, by boli v malom byte bez dlhších výbehov nešťastné. Sú aj plemená pokojnejšieho razenia, napríklad niektoré chlpaté „gaučové“ typy, ktoré si vystačia s kratšími prechádzkami a dokážu žiť harmonicky napríklad so staršími ľuďmi.

Vyberať psa si treba uvážene, s ohľadom na to, koľko času a energie mu môžete denne venovať. Inak sa váš sen o štvornohom priateľovi môže veľmi rýchlo zmeniť na nočnú moru – nielen pre vás, ale najmä preňho.

Na záver: zdravý rozum nadovšetko

Pri zvažovaní najvhodnejšieho času na venčenie psa vždy zapojte zdravý rozum. Rešpektujte poveternostné podmienky, fyzické predispozície zvieraťa a svoje vlastné možnosti. Cieľom je, aby prechádzky neboli len povinnou jazdou, ale príjemne stráveným časom pre vás oboch. Pes si tak posilní vzťah s majiteľom a zostane zdravý, šťastný a psychicky vyrovnaný.

Samozrejme, každodenný stereotyp môžete ľahko okoreniť rôznymi hrami, výcvikom, prípadne novými trasami na venčenie, aby psa prechádzky skutočne bavili. Ak sa vám aspoň z času na čas podarí vyhnúť najhorúcejším (alebo najchladnejším) denným obdobiam a dopriať psovi dostatok voľného pohybu, máte vyhraté. Váš chlpatý miláčik to určite ocení.