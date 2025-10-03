Kedy strihať černice? Správny rez rozhodne o úrode. Najvyšší čas je teraz

Pestujete na záhrade černice, no stále máte pocit, že kríky neprinášajú takú bohatú úrodu, ako by ste si priali? Často to nie je v pôde ani v odrode, ale v nesprávnom reze. Ak sa kríky ostrihajú v pravý čas a vhodným spôsobom, odmenia sa vám násobne väčším množstvom šťavnatých plodov. Práve teraz je obdobie, keď sa oplatí pustiť do práce.
Prečo je rez černíc nevyhnutný?
Černicové kry patria medzi veľmi bujné rastliny. Ak ich necháme rásť bez zásahu, dokážu sa rýchlo premeniť na nepreniknuteľnú húštinu, kde sa plody ukrývajú v tieni a strácajú na kvalite. Zároveň je potrebné vedieť, že černice rodia len na dvojročných výhonoch. To znamená, že prúty, ktoré už tento rok priniesli plody, už nikdy úrodu neprinesú a treba ich bez milosti odstrániť.
Pravidelným a správnym rezom:
- podporíte rast nových plodiacich výhonov
- zabezpečíte lepší prístup svetla a vzduchu
- znížite riziko plesní a chorôb
- a navyše si uľahčíte zber, pretože plody budú lepšie prístupné
Inými slovami, bez rezu by ste sa z úrody dlho netešili.
Kedy černice strihať?
Jesenný rez (september – október)
Bezprostredne po zbere je potrebné odstrániť všetky výhony, ktoré už priniesli plody. Strihajú sa tesne pri zemi, aby sa rastlina zbytočne neoslabovala. Bočné vetvičky na mladších výhonoch môžete skrátiť na 2–3 púčiky. V oblastiach, kde bývajú silné mrazy, sa niektorí pestovatelia rozhodnú počkať s hlavným odstránením starých výhonov až do jari – tie potom počas zimy poslúžia ako prirodzená ochrana pre nové výhony.
Jarný rez (február – marec)
Na jar prichádza čas skontrolovať, čo prežilo zimu. Všetky vymrznuté, suché alebo mechanicky poškodené výhony treba bez váhania odstrihnúť. Z mladých si ponechajte len 4–6 najsilnejších, ktoré priviažete k opore. Bočné vetvičky skracujte na približne 5–6 očiek – tým podporíte rozkonárenie a vznik viacerých plodiacich vetiev.
Letný rez (tzv. tipping)
Počas leta sa černice vedia poriadne rozrásť. Ak výhony vyrastú príliš vysoko, pokojne im skráťte špičky. Docielite tým hustejšie rozvetvenie a zároveň lepšie presvetlenie kríka, čo má pozitívny vplyv na kvalitu plodov.
Ako rozlíšiť výhony, ktoré treba vyrezať?
Černice tvoria dva typy výhonov:
- Primocanes – zelené, tohtoročné výhony. Tie ešte neplodili, preto ich určite nechajte, keďže úrodu prinesú až v nasledujúcom roku.
- Floricanes – dvojročné drevnatejúce výhony, ktoré už mali plody. Tie je nutné úplne odstrániť. Spoznáte ich podľa hnedastého sfarbenia, slabšieho vzhľadu a absencie púčikov. Bývajú suchšie, krehkejšie a často aj popraskané.
Podporné vyväzovanie černíc
Černicové kry majú dlhé a ťažké výhony, ktoré sa bez opory ľahko lámu alebo ležia na zemi. Preto je dôležité nové prúty pravidelne priväzovať k opore – či už k drôtenému plotu, napnutým lankám alebo špeciálnej konštrukcii. Okrem toho, že krík pôsobí upravenejšie, vyväzovanie znižuje riziko hniloby plodov, ktoré by sa inak váľali po vlhkej zemi.
Jesenný rez černíc – postup krok za krokom
- Všetky odrodené výhony odrežte čo najnižšie pri zemi.
- Z mladých výhonov vyberte tie najsilnejšie a priviažte ich k opore.
- Bočné konáriky skráťte na niekoľko púčikov.
- Dlhé špičky radšej zaštipnite, aby sa podporilo vetvenie.
- Slabé, poškodené alebo vymrznuté výhony úplne odstráňte.
- Pri beztrnných odrodách ponechajte menší počet výhonov – tým sa rastlina menej vyčerpá a plody budú väčšie.
Najčastejšie chyby pri reze černíc
- Nevyrezanie odrodených výhonov – krík zbytočne zhustne a nové výhony nebudú mať dostatok svetla.
- Príliš radikálny rez – ak odstránite aj to, čo by malo rodiť, oberiete sa o časť budúcej úrody.
- Zanedbané vyväzovanie – bez opory sa krík rozpadne, výhony budú ležať po zemi a plody rýchlejšie podľahnú hnilobe.
Ak sa budete riadiť týmito pravidlami, vaše černice vás už na budúcu sezónu odmenia štedrou a kvalitnou úrodou. Stačí správny čas, ostré nožnice a trocha starostlivosti.