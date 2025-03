Kedy sa pustiť do rezu viniča a prečo ho netreba odkladať?

Vinič je rastlina, ktorá dokáže premeniť každú záhradu na miesto plné života a pôvabu. Oceníte ho nielen pre lahodné hrozno, ktoré prináša, ale aj pre jeho okrasné vlastnosti – popínavé výhony môžu nádherne obrastať pergolu, plot či stenu. Aby sme však dosiahli bohatú úrodu a zároveň si zachovali vitálne a zdravé rastliny, je nevyhnutné venovať viniču pravidelnú starostlivosť. Jedným zo základných úkonov v rámci pestovania je správne načasovaný rez.

Mnohí vinári, či už u nás alebo vo svete, vedia, že veľká vinica si vyžaduje sústavný dohľad, trpezlivosť a nemalé skúsenosti. Pokiaľ však máte doma len niekoľko hláv viniča, zvládnete rez aj ako nadšený záhradkár. Dôležité je stihnúť to v správny moment – a ten nastáva práve v predjarí. Ak máte pocit, že už slnko naberá na sile a príroda sa prebúdza, je pravý čas zobrať do rúk nožnice a pustiť sa do práce.

Ako robiť rez správne?

Na rez pred pučaním

Hlavný rez viniča by sa mal urobiť ešte počas zimného vegetačného pokoja, ideálne najneskôr v marci. Ak už začínajú pučať očká (pupene), znamená to, že vhodné obdobie je za vami. Než sa však vyberiete do záhrady, overte si teplotu vzduchu. Niekedy nás slnečné lúče môžu príjemne oklamať a vyvolať dojem, že už je naozaj teplo. Pokiaľ sa teploty blížia k nule, radšej sa s rezom ešte poponáhľať nesnažte. Čerstvo orezaný vinič by mohol slabý mráz poškodiť tak, že sa z toho už nebude vedieť zotaviť.

Riziko oneskoreného rezu

Ak budete s rezom meškať, rastlina „začne plakať“ – z rezu bude vytekať miazga. Tento jav je pre vinič veľmi nebezpečný, najmä v chladnejších dňoch, keď potrebujú výhony všetku svoju energiu. Ak ste si neskoro uvedomili, že ste zmeškali ideálny čas, potom je lepšie nechať vinič tak, ako je. Neskorý zásah by mohol oslabiť jeho vitalitu a v konečnom dôsledku viac uškodiť než pomôcť.

Dôležitá je hygiena nástrojov

Skôr než sa pustíte do skrášľovania viniča, nezabúdajte na čistotu a kvalitu svojho záhradného náradia. V tomto prípade ide hlavne o záhradné nožnice, prípadne pílku, ktorou môžete odstraňovať silnejšie konáre. Ak boli nožnice odložené bez dôkladného očistenia po minuloročnom zbere, môžu na nich zostať nebezpečné spóry húb či stopy chorôb. Čerstvá rana na viniči je mimoriadne zraniteľná a ľahko sa cez ňu prenášajú patogény. Aby ste tomu predišli, vydezinfikujte a nabrúste si svoje náradie – zostríte tým nielen reznú plochu, ale najmä znížite riziko infekcie. Naviac, ostrý a rovný rez pomôže viniču rýchlejšie sa zahojiť.

Ako na samotný rez?

Odstráňte všetko poškodené: Začnite likvidáciou suchých, polámaných či inak narušených častí viniča. Tieto výhony už viniču neprinesú úžitok, skôr by sa na nich mohli prejavovať choroby. Preriedenie a skrátenie výhonov: Loňské (minuloročné) výhony, ktoré sú pre vývoj rastliny rozhodujúce, sa zvyknú zrezávať na 1 až 3 očká – závisí to od ich hrúbky a sily. Čím pevnejší a silnejší výhon, tým dlhší úsek si môžete dovoliť ponechať. Zachovanie hlavných tažňov: Na celej hlave viniča by malo zostať len niekoľko najsilnejších výhonov, takzvaných tažňov. Tie poskytnú viniču priestor na rozvinutie dostatočného množstva strapcov a zároveň pomôžu udržať rastlinu v rovnováhe.

Nesnažte sa zachovať priveľa výhonov len preto, že vám je ľúto ich odstrániť. Príliš hustá a nepretriedená rastlina môže skôr trpieť nedostatkom svetla aj vzdušnosti a v konečnom dôsledku dá menšiu úrodu s horšou kvalitou.

Stabilná opora je kľúčová

Po dokončení rezu sa dôkladne presvedčte, že opora, okolo ktorej sa vinič ťahá, je v dostatočne pevnom stave. Počas sezóny bude niesť rastlinu spolu so strapcami hrozna, takže ak je konštrukcia voľná, chatrná či už dlhodobo zanedbaná, je najvyšší čas ju upevniť alebo kompletne vymeniť. Vinič dokáže časom poriadne zhrubnúť a hmotnosť strapcov vie byť naozaj značná.

Ako vinič začne nasadzovať nové výhonky, priebežne ho kontrolujte – čokoľvek, čo je slabé alebo rastie na nevhodnom mieste, môžete odstrániť hneď v zárodku. Nemusíte sa báť, že rastline ublížite. Práve naopak, pomôžete jej k lepšiemu zdraviu a formovaniu.

Nezabúdajte na pravidelnú výživu a dostatok vlahy

Aby mohol vinič prinášať bohaté a zdravé strapce, potrebuje vyváženú výživu. Najlepšie funguje kvalitný kompost alebo zelené hnojenie, hoci to na jar nemusí byť vždy dostupné v primeranom množstve. Pre vinič sú najdôležitejšie minerály dusík, fosfor, draslík, vápnik a horčík. Ak zvažujete použitie priemyselných hnojív, siahnite po takom, ktoré obsahuje práve túto kombináciu.

Prečo preferovať prírodnú cestu?

Ekologické (organické) hnojivá sú šetrné k životnému prostrediu a prispievajú k trvalej úrodnosti pôdy. Navyše, pri pestovaní plodín, ktoré sa priamo konzumujú, nám vždy záleží na zdraví – organické hnojenie znižuje riziko hromadenia chemických látok, ktoré do nášho jedálnička naozaj nepatria.

Okrem hnojenia doprajte viniču pravidelnú zálievku, najmä v suchých obdobiach. Sucho totiž môže zapríčiniť nedostatočný rast a nižšiu kvalitu bobúľ. Na druhej strane, je dôležité vyhnúť sa premočeniu pôdy – ak sa vode nedarí dobre odtekať, vinič môže začať uhnívať od koreňov.

Zhrnutie na záver

Rez viniča robte počas vegetačného pokoja, ideálne do konca marca.

Pozor na príliš nízke teploty, aby ste čerstvo zastrihnutú rastlinu nepoškodili.

Príliš neskorý zásah môže spôsobiť vytekanie miazgy a oslabenie viniča.

Vždy používajte čisté, ostré záhradné náradie, aby ste predišli prenosu chorôb.

Zostrihávajte výhony na 1 až 3 očká podľa ich sily a ponechajte si len niekoľko hlavných tažňov.

Zaistite viniču pevnú oporu a nezabúdajte na priebežné odstraňovanie slabých výhonkov.

Doprajte mu dostatok výživy, ideálne v podobe kvalitného kompostu a ďalších organických hnojív.

Správne načasovaný a vykonaný rez je jedným z najdôležitejších krokov v pestovaní viniča, ktorý vám za odmenu poskytne nielen okrasný prvok v záhrade, ale aj chutné hrozno. Vďaka dôslednému prístupu si budete môcť každoročne užívať zdravé rastliny a bohatú úrodu.