Kedy naozaj strihať ruže na jeseň. Odborníci prezradili mesiac, ktorý rozhodne o kvitnutí

Ruže sú právom nazývané kráľovnami záhrad. Svojou krásou priťahujú pohľad už celé stáročia, no aby boli zdravé a každoročne bohato kvitli, potrebujú pravidelnú starostlivosť. Jedným z najdôležitejších krokov je jesenný rez, ktorý ich pripraví na zimu a pomôže im dožiť sa ďalšej sezóny bez poškodenia.
Kedy je správny čas na jesenný rez ruží?
Najvhodnejší čas na jesenný rez je október až november, podľa počasia a oblasti, v ktorej žijete. Odborníci odporúčajú počkať, kým:
- ruže ukončia vegetačnú sezónu a prestanú tvoriť nové výhony
- objavia sa prvé slabšie mrazy, ktoré rastlinu uvedú do pokojovej fázy
Ak by ste strihali príliš skoro (napríklad ešte v septembri), mohli by sa objaviť nové výhonky, ktoré nestihnú zdrevnatieť a zimu neprežijú. Ak by ste rez naopak odkladali až na jar, kríky by mohli byť počas zimy náchylnejšie na polámanie vetvami alebo na šírenie chorôb.
Ako správne rezať ruže na jeseň?
Jesenný rez sa líši od jarného. Na jeseň sa nerobí radikálne zmladenie, ale iba tzv. skracovacíc rez:
- odstránia sa všetky slabé, suché a choré výhonky
- zdravé konáre sa skráti asi o jednu tretinu až polovicu ich dĺžky
- cieľom je znížiť výšku kríka tak, aby ho v zime nepolámal sneh alebo vietor
Používajte vždy ostrý a čistý nástroj – ideálne záhradnícke nožnice, ktoré boli pred použitím dezinfikované. Tupý alebo znečistený nástroj môže rastlinu poraniť a uľahčiť šírenie chorôb.
Ďalšia starostlivosť po reze
Jesenný rez je len prvý krok. Aby ruže zimu zvládli, je dobré venovať im ešte ďalšiu ochranu:
- Prihrnutie pôdou alebo mulčom – pri koreňoch urobte 10–15 cm vysoký val z hliny alebo kompostu, ktorý ochráni koreňový krčok pred mrazom.
- Zakrytie čečinou alebo netkanou textíliou – odporúča sa hlavne v chladnejších oblastiach alebo pri mladých ružiach.
- Odstránenie listov z rastlín a zo zeme – znižuje riziko prezimovania hubových chorôb, napríklad čiernej škvrnitosti.
- Jesenná zálievka – pred príchodom mrazov ruže dobre polejte, aby pôda okolo nich nebola presušená.
Prečo je jarný rez stále nevyhnutný?
Je dôležité si uvedomiť, že jesenný rez nie je definitívny. V marci až apríli (podľa počasia) sa robí hlavný rez, pri ktorom sa kríky skracujú hlbšie a formujú do konečného tvaru. Jesenný rez je teda len „predprípravou“, ktorá chráni rastliny počas zimy.
Zhrnutie
- Ruže sa na jeseň strihajú v októbri alebo novembri, po prvých slabších mrazoch.
- Rez má byť iba mierny, aby sa znížila výška a odstránili poškodené výhony.
- Po reze je dôležité ruže prihrnúť, zakryť a zabezpečiť proti mrazu.
- Hlavný rez patrí do jari, nie do jesene.
Ak budete dodržiavať tieto zásady, vaše ruže bez problémov prežijú zimu a na jar vás odmenia bohatým kvetenstvom.