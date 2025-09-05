Kedy je správny čas odobrať odrezky z bugénviley. Praktický návod pre úspešné množenie

Ak ste niekedy dovolenkovali v Grécku, Španielsku či Egypte, určite vám v pamäti utkveli záplavy jasne ružových alebo bielych kvetov na stenách domov a pergolách. Tento nezameniteľný obraz patrí bugénvilei (Bougainvillea), ktorá sa stala symbolom letnej atmosféry pri mori. Jej nenáročnosť v teplom podnebí a pôsobivý vzhľad si získali obdiv na celom svete.
Hoci u nás ide o exotickú rastlinu, stále viac pestovateľov jej podľahlo a snaží sa priniesť kúsok stredomorskej romantiky aj na balkóny či do obývačiek.
Video návod: Ako množiť bugénvileu odrezkami
Prečo ju nemožno pestovať celoročne vonku
V slovenských podmienkach bugénvilea nemá šancu prežiť zimu. Už teploty pod 5 °C jej škodia a mráz ju dokáže úplne zničiť. V prírode je zvyknutá na horúčavy, intenzívne slnečné lúče a suchšie prostredie – presný opak našej dlhej, vlhkej zimy.
To však neznamená, že si jej krásu nemôžeme dopriať. Stačí ju pestovať v nádobe ako izbovú alebo balkónovú rastlinu.
Ako sa o ňu správne starať doma
Ak ste si ju už zadovážili, mali by ste vedieť, že bugénvilea potrebuje:
- veľa svetla a tepla
- priepustný substrát, ideálne s prímesou piesku
- skôr suchšie prostredie, pretože premokrenie jej koreňom škodí
Treba počítať s tým, že v kvetináči si pýta viac starostlivosti než v pôde, kde by si sama regulovala prísun vody.
Zaujímavosťou je, že najodolnejšie sú pôvodné odrody s bielymi a sýto ružovými kvetmi. Farebné varianty ako oranžová, žltá či fialová boli vyšľachtené neskôr, no často sú citlivejšie a vyžadujú viac pozornosti.
Množenie bugénviley odrezkami
Ak vás rastlina očarila a chcete si ju rozmnožiť, najspoľahlivejším spôsobom je množenie odrezkami. Ideálne sú polodrevnaté výhonky, ktoré sa odoberajú na jar alebo na jeseň.
Postup:
- Odrežte výhonok dlhý približne 12 až 15 cm.
- Spodné listy odstráňte a koniec ponorte do zakoreňovacieho prášku.
- Zasaďte ho do ľahkého substrátu – výborná je zmes perlitu a kokosového vlákna.
- Udržujte mierne vlhké prostredie, vhodný je miniskleník alebo prekrytie fóliou.
Takto vytvoríte podmienky, v ktorých má odrezok šancu pustiť korienky a stať sa novou rastlinkou.
Trik s PET fľašou – jednoduchšia alternatíva
Ak sa vám nechce investovať do skleníka, existuje praktický trik, ktorý si obľúbilo mnoho pestovateľov. Stačí priehľadná PET fľaša:
- nalejte na dno trochu vody
- vložte odrezok dovnútra
- fľašu neuzatvárajte – úzke hrdlo spomalí odparovanie
Vlhké prostredie podporí rast korienkov a navyše budete mať celý proces pod kontrolou. Jednoducho si všimnete, keď sa začnú objavovať biele korienky.
Dôležité je, aby odrezok nebol ponorený celý vo vode a aby sa voda nekazila – preto ju treba každých pár dní vymeniť.
Rátajte aj s tým, že nie vždy sa podarí
Množenie bugénviley odrezkami je síce overená metóda, ale úspešnosť nie je stopercentná. Aj skúsení pestovatelia sa stretávajú s neúspechom. Preto sa netreba nechať odradiť – ak sa jeden odrezok neuchytí, skúste to s ďalším.
Tip na záver: Ak túžite po vlastnej bugénvilei, doprajte jej maximum slnka, mierne suchý substrát a trpezlivosť pri množení. Odmení sa vám nádhernými kvetmi, ktoré vám budú pripomínať dovolenkovú atmosféru priamo doma.