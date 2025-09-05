Kedy je správny čas odobrať odrezky z bugénviley. Praktický návod pre úspešné množenie

Bugénvilea
Bugénvilea Foto: www.shutterstock.com

Ak ste niekedy dovolenkovali v Grécku, Španielsku či Egypte, určite vám v pamäti utkveli záplavy jasne ružových alebo bielych kvetov na stenách domov a pergolách. Tento nezameniteľný obraz patrí bugénvilei (Bougainvillea), ktorá sa stala symbolom letnej atmosféry pri mori. Jej nenáročnosť v teplom podnebí a pôsobivý vzhľad si získali obdiv na celom svete.

Hoci u nás ide o exotickú rastlinu, stále viac pestovateľov jej podľahlo a snaží sa priniesť kúsok stredomorskej romantiky aj na balkóny či do obývačiek.

Video návod: Ako množiť bugénvileu odrezkami

Prečo ju nemožno pestovať celoročne vonku

V slovenských podmienkach bugénvilea nemá šancu prežiť zimu. Už teploty pod 5 °C jej škodia a mráz ju dokáže úplne zničiť. V prírode je zvyknutá na horúčavy, intenzívne slnečné lúče a suchšie prostredie – presný opak našej dlhej, vlhkej zimy.

To však neznamená, že si jej krásu nemôžeme dopriať. Stačí ju pestovať v nádobe ako izbovú alebo balkónovú rastlinu.

Ako sa o ňu správne starať doma

Ak ste si ju už zadovážili, mali by ste vedieť, že bugénvilea potrebuje:

  • veľa svetla a tepla
  • priepustný substrát, ideálne s prímesou piesku
  • skôr suchšie prostredie, pretože premokrenie jej koreňom škodí

Treba počítať s tým, že v kvetináči si pýta viac starostlivosti než v pôde, kde by si sama regulovala prísun vody.

Zaujímavosťou je, že najodolnejšie sú pôvodné odrody s bielymi a sýto ružovými kvetmi. Farebné varianty ako oranžová, žltá či fialová boli vyšľachtené neskôr, no často sú citlivejšie a vyžadujú viac pozornosti.

Množenie bugénviley odrezkami

Ak vás rastlina očarila a chcete si ju rozmnožiť, najspoľahlivejším spôsobom je množenie odrezkami. Ideálne sú polodrevnaté výhonky, ktoré sa odoberajú na jar alebo na jeseň.

Postup:

  1. Odrežte výhonok dlhý približne 12 až 15 cm.
  2. Spodné listy odstráňte a koniec ponorte do zakoreňovacieho prášku.
  3. Zasaďte ho do ľahkého substrátu – výborná je zmes perlitu a kokosového vlákna.
  4. Udržujte mierne vlhké prostredie, vhodný je miniskleník alebo prekrytie fóliou.

Takto vytvoríte podmienky, v ktorých má odrezok šancu pustiť korienky a stať sa novou rastlinkou.

Trik s PET fľašou – jednoduchšia alternatíva

Ak sa vám nechce investovať do skleníka, existuje praktický trik, ktorý si obľúbilo mnoho pestovateľov. Stačí priehľadná PET fľaša:

  • nalejte na dno trochu vody
  • vložte odrezok dovnútra
  • fľašu neuzatvárajte – úzke hrdlo spomalí odparovanie

Vlhké prostredie podporí rast korienkov a navyše budete mať celý proces pod kontrolou. Jednoducho si všimnete, keď sa začnú objavovať biele korienky.

Dôležité je, aby odrezok nebol ponorený celý vo vode a aby sa voda nekazila – preto ju treba každých pár dní vymeniť.

Rátajte aj s tým, že nie vždy sa podarí

Množenie bugénviley odrezkami je síce overená metóda, ale úspešnosť nie je stopercentná. Aj skúsení pestovatelia sa stretávajú s neúspechom. Preto sa netreba nechať odradiť – ak sa jeden odrezok neuchytí, skúste to s ďalším.

Tip na záver: Ak túžite po vlastnej bugénvilei, doprajte jej maximum slnka, mierne suchý substrát a trpezlivosť pri množení. Odmení sa vám nádhernými kvetmi, ktoré vám budú pripomínať dovolenkovú atmosféru priamo doma.

