Kedy a ako na jeseň sadiť cesnak: Dôležitá je teplota pôdy aj správny postup!

Cesnak zo záhradky sa s tým kupovaným nedá porovnať – jeho chuť, vôňa aj sila sú jednoducho neporovnateľné.
Práve preto si ho pestuje čoraz viac záhradkárov.
Ak ste sa rozhodli, že to tento rok vyskúšate aj vy, určite robíte dobre. Stačí dodržať niekoľko zásad, ktoré rozhodnú o vašej úrode.
Cesnak patrí medzi základné suroviny v kuchyni. Len málokto si vie predstaviť varenie bez neho – od polievok až po klasické zemiakové placky.
No aby ste sa mohli spoľahnúť na vlastnú zásobu kvalitných hlávok, je potrebné venovať pozornosť správnej príprave aj výsadbe.
Vyberte vhodné miesto
Pred samotnou výsadbou si dobre premyslite, kam cesnak umiestnite.
Najlepšie sa mu darí na slnečnom a teplom stanovisku so stredne ťažkou až ľahkou, dobre priepustnou pôdou.
Vyhnite sa miestam, kde ste cesnak pestovali počas posledných štyroch rokov, a taktiež záhonom po cibuľke, póre, hrachu alebo fazuli.
Naopak, výborne sa mu bude dariť po uhorkách alebo kapustovej zelenine.
Sadbový cesnak – základ úspechu
Pri výbere sadiva buďte opatrní. Použite výhradne certifikovaný sadbový cesnak, nie ten z obchodu. Len tak zabránite prenosu chorôb a škodcov do pôdy.
Strúčiky si rozdeľte až tesne pred sadením, aby ste predišli riziku infekcie. Nezabudnite, že sa sadia aj so šupkou a pred výsadbou je potrebné ich namočiť podľa odporúčaného postupu.
Kedy je ten správny čas na sadenie
Aj keď jeseň láka začať čo najskôr, v októbri je na sadenie cesnaku väčšinou ešte priskoro.
V tomto období si však môžete pripraviť pôdu – zryť ju do hĺbky 15 až 20 centimetrov, odstrániť burinu a prípadne zapracovať kompost alebo hnojivo pre cibuľoviny.
Na samotnú výsadbu sa pustite až vtedy, keď má pôda teplotu najviac 9 °C. V posledných rokoch býva najvhodnejší čas v novembri.
Cesnak má pred zimou stihnúť len zakoreniť, nesmie však vyrašiť.
Sadenie do chladnej pôdy má ešte jednu výhodu – pomáha predchádzať fusáriovej hnilobe, ktorá sa prejavuje fialovým sfarbením koreňov a následným hnitím strúčikov.
Ako správne sadiť cesnak
Rozdelené a nepoškodené strúčiky sadbového cesnaku vkladajte do pripraveného záhona so šupkou. Poškodené kusy bez milosti vyhoďte.
Strúčiky sa sadia vo vzdialenosti asi 8 centimetrov od seba a riadky by mali byť od seba vzdialené 25 až 30 centimetrov.
Po vysadení ich zasypte zeminou a nezalievajte – v tomto období to nie je potrebné.
Zhrnutie
Jeseň je ideálny čas na výsadbu cesnaku, no len ak dodržíte správnu teplotu pôdy a použijete zdravé sadivo.
Vďaka niekoľkým jednoduchým krokom sa môžete na jar tešiť z krásne zakorenených rastlín a v lete z bohatej úrody vlastného, aromatického cesnaku.