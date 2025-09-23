Keď ma svokra videla cediť cestoviny, okamžite ma opravila. A musím uznať, že mala pravd

Cedník patrí k úplným klasikám v kuchyni – je to pomôcka, ktorú používame takmer automaticky, bez toho, aby sme nad tým vôbec rozmýšľali. V obchodoch ich nájdete v nekonečnom množstve variácií – malé aj veľké, z nerezu, plastu či dokonca silikónu. Väčšina ľudí sa pri varení cestovín drží zaužívaného postupu: uvarené cestoviny preklopíme do cedníka položeného v dreze a necháme odtiecť horúcu vodu. Hotovo.
Ale práve tu sa ukazuje, že jednoduché nemusí vždy znamenať aj najpraktickejšie. Keď ma svokra prvýkrát videla, ako týmto spôsobom cedím špagety, neodpustila si kritiku. A hoci som sa vtedy cítila dotknutá, dnes musím uznať, že mala úplnú pravdu – existuje pohodlnejší, bezpečnejší a aj chutnejší spôsob.
Klasické cedzenie cestovín a jeho slabiny
Pri prelievaní horúceho obsahu hrnca do cedníka hrozia hneď viaceré problémy:
- riziko obarenia – manipulovať s veľkým hrncom plným vriacej vody nad drezom je vždy trochu nebezpečné,
- rýchle chladnutie cestovín – keď sa scedia, okamžite strácajú teplo,
- zlepenie cestovín – bez rýchleho dochutenia alebo oleja sa začnú lepiť do hrudiek.
Navyše, vylievame tak vodu plnú škrobu rovno do odpadu, hoci ju vieme ešte prakticky využiť.
Jednoduchý trik, ktorý zmení pohľad na cedník
Namiesto klasického preklopenia hrnca do cedníka vyskúšajte opačný postup. Stačí mať cedník s pevnými úchytkami, ktorý sa dá položiť priamo na hrniec. Cedník drží pevne na jeho okrajoch, takže vám stačí uchopiť hrniec aj s ním a opatrne ho nakloniť. Voda odtečie do drezu alebo pripravenej misky, no cestoviny zostanú tam, kde majú – v horúcom hrnci.
Tento detail robí obrovský rozdiel. Cestoviny sú teplé dlhšie, máte ich hneď pripravené na zmiešanie s omáčkou a zároveň nehrozí, že sa vám polovica vysype do drezu.
Extra tip: ak ste cestoviny nevarili v presolenej vode, nevylievajte túto tekutinu. Obsahuje škrob a minerály, takže je ideálna na zaliatie izbových rastlín. Kvety tak dostanú malý prírodný „vitamínový koktail“.
Prečo je táto metóda výhodnejšia
- Cestoviny si udržia teplotu – a to je kľúčové, najmä ak ich chcete hneď miešať s pestom, syrom alebo omáčkou.
- Menej špiny v kuchyni – netreba ďalší riad navyše, cestoviny ostávajú v hrnci.
- Rýchlejšie servírovanie – stačí pridať olivový olej, bylinky alebo kúsok masla a hneď sú pripravené na tanier.
Predstavte si špagety premiešané priamo v hrnci s voňavým bazalkovým pestom a posypané parmezánom – výsledok je okamžitý a bez zbytočného stresu.
Ako na dlhé cestoviny typu al dente
Milovníci špagiet, linguine alebo tagliatelle ocenia, že vďaka tejto metóde si cestoviny zachovajú ideálnu konzistenciu. Keď ich vyberiete z hrnca presne vo chvíli, keď sú al dente, ostanú pružné, neprevarené a plné chuti. A čo je dôležité – nestratia toľko živín ako pri prevarených cestovinách.
Pri dlhých cestovinách sa vám môže hodiť aj špeciálna naberačka s hrotmi alebo kuchynská pinzeta. Tie vám umožnia vyberať porcie priamo z vody rovno na panvicu s omáčkou alebo na tanier. Je to elegantné, rýchle a kuchári v talianskych reštauráciách na tento spôsob nedajú dopustiť.
Malá zmena, veľký efekt
Možno sa to zdá ako detail, ale práve takéto drobnosti dokážu zmeniť každodenné varenie na niečo jednoduchšie a príjemnejšie. Ušetríte si čas, kuchyňa ostane čistejšia a výsledok na tanieri bude chutnejší.
A čo je najlepšie – nevyžaduje si to žiadne špeciálne pomôcky ani investície. Stačí použiť cedník trochu inak, než sme zvyknutí.
Takže áno – svokra mala pravdu. A odvtedy, čo som jej trik začala používať, už by som sa k starému spôsobu určite nevrátila.