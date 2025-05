Keď jeden druh mizne, druhý oslavuje. Príroda vždy niekomu berie a inému dáva

V prírode platí, že všetko so všetkým súvisí. Pokiaľ niektorý druh začne dramaticky ubúdať, často to má negatívne dôsledky aj pre ďalšie organizmy, ktoré sú naň naviazané. Bežne sme svedkami situácií, kedy úbytok koristi vedie k problémom predátorov. Ale ekologická rovnováha je omnoho komplexnejšia, než by sa mohlo zdať na prvý pohľad. V niektorých prípadoch totiž platí presný opak: keď jeden druh ubúda, iný získava nové príležitosti.