Kde rastie kotrč kučeravý? Vzácna huba, ktorá nielen chutí, ale aj lieči

Kotrč kučeravý (Sparassis crispa) je jedna z najzaujímavejších húb, ktoré môžete v slovenských lesoch objaviť. Jeho zvlnené, rozvetvené telo pripomína karfiol alebo veľký chumáč morských rias. Napriek svojmu exotickému vzhľadu ide o pôvodný európsky druh, ktorý rastie aj na území Slovenska.
Okrem toho, že patrí medzi výborné jedlé huby, vzbudzuje v posledných rokoch aj pozornosť vedcov. Výskumy naznačujú, že obsahuje látky s pozitívnym vplyvom na imunitu, metabolizmus a regeneráciu buniek.
Ako kotrč vyzerá a kde ho môžete nájsť
Telo tejto huby tvorí zložitý systém zvlnených, kučeravých výhonkov. Zafarbenie býva svetlé – od slonovinovej až po jemne žltkastú či medovú farbu. Na dotyk je mäkký, pružný a pri rozkrojení vonia po orechoch a ihličí.
Kotrč sa vyskytuje najmä pri koreňoch borovíc, menej často pri smrekoch alebo iných ihličnanoch. Rastie od augusta do októbra, väčšinou na rovnakom mieste niekoľko rokov po sebe, pretože sa vyvíja z podhubia parazitujúceho na dreve stromov.
Obľubuje vlhké, tienisté miesta v ihličnatých lesoch, a hoci nie je chránený, patrí medzi vzácnejšie nálezy. Kto raz objaví svoj „kotrčový strom“, zvyčajne si ho dobre stráži.
Chuťová delikatesa, ktorá si vyžaduje trpezlivosť
Kotrč kučeravý je veľmi chutná huba, no jeho čistenie vie potrápiť. Medzi jeho kučeravými výbežkami sa zachytáva piesok, ihličie aj kúsky kôry. Najlepšie je ho oplachovať pod jemným prúdom vody alebo ponoriť do misky s vodou, aby sa nečistoty uvoľnili.
Pred kuchynskou úpravou sa odporúča hmotu krátko spariť, čím sa zlepší jej vôňa aj stráviteľnosť. Potom ju môžete smažiť, dusiť, variť alebo sušiť.
V kuchyni má jemnú orieškovú chuť a príjemnú arómu, ktorá sa výborne hodí k ryži, zemiakom či smotanovým omáčkam. Po usušení sa chuť ešte zvýrazní – prášok z kotrča možno pridať do polievok alebo nátierok.
Čo obsahuje a aké má vedecky potvrdené účinky
Kotrč kučeravý obsahuje množstvo biologicky aktívnych látok, medzi ktorými dominujú β-glukány – prirodzené polysacharidy známe svojím imunostimulačným účinkom. Tieto látky pomáhajú aktivovať imunitné bunky a zlepšovať prirodzenú obranyschopnosť organizmu.
Podľa dostupných vedeckých štúdií má kotrč:
- antioxidačné vlastnosti – chráni bunky pred pôsobením voľných radikálov
- protizápalové účinky
- a potenciál na podporu metabolizmu cukrov u experimentálnych zvierat
Niektoré laboratórne výskumy tiež naznačujú, že výťažky z kotrča môžu brzdiť rast nádorových buniek a podporovať regeneráciu tkanív. Tieto účinky však boli zatiaľ potvrdené iba v štúdiách na bunkových kultúrach a zvieratách, nie v klinických testoch na ľuďoch.
Preto je správne hovoriť o vedecky sľubných výsledkoch, nie o jednoznačne preukázaných liečivých účinkoch.
Kotrč a výskum nervového systému
Zaujímavé výsledky priniesli aj niektoré experimenty, ktoré skúmali vplyv kotrča na nervové bunky. Látky obsiahnuté v tejto hube sa ukázali ako neuroprotektívne – teda pomáhajú chrániť nervové bunky pred poškodením.
Aj tieto zistenia sú však zatiaľ vo fáze predbežného výskumu. Nie je preto možné tvrdiť, že kotrč priamo zlepšuje pamäť alebo sústredenie u ľudí – ide skôr o potenciál, ktorý si vyžaduje ďalšie vedecké overenie.
Dá sa kotrč pestovať aj doma?
Aj keď ide o lesnú hubu, existujú komerčné pestovateľské kultúry kotrča kučeravého, najmä v Ázii. Pestuje sa podobne ako hliva ustricová, na pilinovom substráte, a využíva sa v potravinárstve aj v doplnkoch výživy. Na Slovensku sa zatiaľ pestovanie kotrča vo väčšom rozsahu nerozšírilo, ale je technicky možné.
Zhrnutie
- Kotrč kučeravý je fascinujúca huba s výraznou arómou, lahodnou chuťou a zaujímavým biologickým zložením.
- Je jedlá a výživná
- obsahuje prirodzené látky s imunostimulačným a antioxidačným účinkom
- má vedecky sľubný potenciál pre výskum v oblasti imunity, metabolizmu a nervového systému
Nie je to však zázračný liek, ale cenná súčasť vyváženej stravy a dôkaz, že aj v slovenských lesoch rastú poklady, ktoré stoja za objavenie.