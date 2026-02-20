Každý, kto má na záhrade vtáčiu búdku, by mal vo februári urobiť túto dôležitú vec

vtáčia búdka
vtáčia búdka Foto: František Stacho

Vo februári sa záhrada ešte len pomaly prebúdza, no pre vtáky sa začína obdobie hľadania vhodných miest na hniezdenie. Aby si vašu búdku bezpečne zvolili, je potrebné ju v tomto období vyčistiť a skontrolovať. Ide o jednoduchú, ale veľmi dôležitú činnosť, ktorá priamo ovplyvňuje zdravie dospelých vtákov aj mláďat.

Prečo je čistenie búdok po zime nevyhnutné?

Po skončení hniezdnej sezóny zostáva v búdkach:

  • starý hniezdny materiál
  • parazity (najmä roztoče, blchy, štetiny)
  • trus a zvyšky potravy

Toto prostredie môže byť pre vtáky nebezpečné. Parazity sú schopné prezimovať a pri ďalšom hniezdení spôsobujú:

  • oslabenie rodičov aj mláďat
  • zníženú úspešnosť odchovu
  • prenos bakteriálnych či plesňových ochorení

Z tohto dôvodu odborníci jednoznačne odporúčajú odstrániť obsah búdky každý rok pred začiatkom jarnej sezóny. Najlepší čas je január až február, keď v búdkach už nikto nehniezdi a vtáky si nové miesto ešte len vyhľadávajú.

Pri čistení zároveň skontrolujte technický stav búdky

Dôležité je overiť:

  • či nie je drevo napadnuté plesňou alebo popraskané
  • či je konštrukcia stabilná a skrutky pevné
  • či je vstupný otvor nezdeformovaný a bez ostrých hrán

Vtáky často búdky odmietnu, ak sú poškodené, príliš zatuchnuté alebo bezpečnostne rizikové.

Niektorí odborníci odporúčajú používať búdky z drevocementu, pretože lepšie odolávajú poveternostným vplyvom a držia stabilnú vnútornú teplotu.

Ako správne vyčistiť vtáčiu búdku ?

  1. Búdku zložte a používajte rukavice.
    Znižuje to riziko kontaktu s parazitmi a mikroorganizmami.
  2. Vyberte všetok hniezdny materiál.
    Nestáva sa, že by sa staré hniezdo používalo opakovane – väčšina druhov si vždy stavia nové.
  3. Búdku vyčistite len čistou vodou.
    Chemikálie sa nepoužívajú, môžu byť toxické. Ak je potrebné, využite jemnú kefku.
  4. Nechajte ju úplne vyschnúť.
  5. Skontrolujte stav konštrukcie.
    Praskliny, plesne či uvoľnené spoje je vhodné opraviť alebo vymeniť.
  6. Búdku umiestnite späť na stabilné a bezpečné miesto.

Kde má byť búdka umiestnená podľa odborníkov?

Správna pozícia zásadne ovplyvňuje úspešnosť hniezdenia:

  • ideálne v tieni alebo polotieni, aby sa búdka v lete neprehrievala
  • vo výške minimálne 2–3 metre, mimo dosahu mačiek a predátorov
  • s otvorom orientovaným mimo prevládajúcich vetrov (u nás často juhovýchod alebo východ)
  • pevne uchytená, aby sa nehýbala ani pri silnom vetre

Malá februárová údržba, veľký prínos pre vtáky

Vyčistená a skontrolovaná búdka ponúka vtákom bezpečné miesto na hniezdenie a výrazne zvyšuje ich šancu na úspešné vyvedenie mláďat. Odborné organizácie potvrdzujú, že pravidelná údržba búdok má priamy vplyv na zdravie vtáčej populácie v záhradách.

Ak túto jednoduchú starostlivosť urobíte každý rok, vaša záhrada sa vám odmení bohatším spevom a väčším výskytom užitočných opeřencov.

