Kaki trochu inak. Pripravte si z neho kompót, jemný koláč či nadýchané palacinky. Prinášame 3 originálne recepty

Ak ste si domov priniesli väčšie balenie kaki a nechcete ho všetko zjesť len tak, máte skvelú príležitosť vyskúšať niečo nové. Toto sladké oranžové ovocie je plné vitamínov, najlepšie chutí v čerstvom stave, no dá sa z neho pripraviť aj prekvapivo veľa dezertov a sladkých raňajok. Vďaka výraznej farbe krásne rozžiari každý tanier a v spojení so správnym korením vynikne jeho prirodzená aróma.

Ak máte chuť na niečo výnimočné, skúste doma pripraviť voňavý kompot s nádychom Vianoc, jemný koláč so smotanovou plnkou alebo palacinky s karamelizovaným kaki, ktoré sú ideálne aj ako sladká víkendová bodka.

Kompót z kaki s vôňou zimného korenia

Čas prípravy: približne 60 minút

Ingrediencie:

  • 8 ks kaki Bouquet
  • 1 liter vody
  • 4 hviezdičky badiánu
  • 10 klinčekov
  • 1 celá škoricová palička
  • ¼ lyžičky drvenej vanilky
  • 3 lyžice trstinového cukru

Postup:

  1. Kaki najskôr ošúpte a nakrájajte na väčšie kúsky. Na kompót sú ideálne pevnejšie plody, ktoré sa pri sterilizácii nerozpadnú.
  2. Do hrnca nalejte vodu, pridajte všetky koreniny aj cukor a nechajte zmes prejsť varom.
  3. Pripravené ovocie poukladajte do čistých, sterilných pohárov a zalejte horúcim nálevom. Poháre dôkladne uzatvorte a nechajte sterilizovať približne 10 minút pri teplote okolo 90 °C.

Kompót krásne prevonia celú kuchyňu a v zime vám poslúži ako jemný, sladký dezert alebo doplnok k múčnikom.

Koláč s kaki a krémovou smotanovou náplňou

Čas prípravy: približne 60 minút

Ingrediencie:

  • 2 ks kaki Bouquet
  • 250 g lístkového cesta
  • 300 g kyslej smotany
  • 150 g jemného tvarohu
  • 150 g práškového cukru
  • 1 lyžička nastrúhanej citrónovej kôry
  • 2 žĺtky
  • maliny na dozdobenie

Postup:

  1. Lístkové cesto rozvaľkajte a vložte do okrúhlej formy, ktorú predtým vymažte maslom. Cesto jemne popritláčajte k okrajom.
  2. V miske vyšľahajte kyslú smotanu s tvarohom, cukrom, citrónovou kôrou a žĺtkami. Vzniknutú hladkú plnku rovnomerne rozotrite na pripravené cesto.
  3. Kaki nakrájajte na polkolieska a rozložte ich na povrch koláča. Pre sviežosť aj farbu môžete pridať pár malín.
  4. Pečte v rúre predhriatej na 180 °C približne 30 minút, kým plnka mierne nestuhne a okraje cesta nezačnú zlatnúť.

Koláč je ideálny na nedeľnú kávu – ľahký, šťavnatý a oku lahodiaci.

Palacinky s karamelizovaným kaki

Počet porcií: 4
Čas prípravy: približne 30 minút

Cesto:

  • ½ hrnčeka hladkej múky
  • ½ hrnčeka špaldovej múky
  • 1 hrnček mlieka
  • 1 vajce
  • maslo alebo olej na smaženie
  • štipka soli

Karamelizované kaki:

  • 2 ks kaki Bouquet
  • 2 lyžice trstinového cukru
  • 2 lyžice masla
  • ½ lyžičky mletej škorice
  • 2 lyžice medu
  • kyslá smotana alebo tvaroh
  • roztopená čokoláda na poliatie

Postup:

  1. V miske prešľahajte vajce s mliekom a postupne primiešajte oba druhy múky so štipkou soli. Cesto nechajte pár minút odpočívať. Na panvici rozohrejte trošku masla alebo oleja a pripravte tenké, jemné palacinky.
  2. Kaki ošúpte, nakrájajte najskôr na plátky a potom na menšie kúsky. Na panvici roztopte maslo, pridajte ovocie a krátko orestujte. Prisypte cukor a nechajte ho zvoľna skaramelizovať. Nakoniec ovocie dochuťte škoricou a medom.
  3. Hotové palacinky preložte na polovice a následne na štvrtiny, poukladajte ich na taniere a bohato pridajte teplé karamelizované kaki. Pre extra lahodnú chuť nechýba lyžica kyslej smotany alebo tvarohu a nakoniec jemné preliatie roztopenou čokoládou.

Výsledkom je sladké jedlo, ktoré vás dostane hneď po prvom súste.

