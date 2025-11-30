Kaki trochu inak. Pripravte si z neho kompót, jemný koláč či nadýchané palacinky. Prinášame 3 originálne recepty

Ak ste si domov priniesli väčšie balenie kaki a nechcete ho všetko zjesť len tak, máte skvelú príležitosť vyskúšať niečo nové. Toto sladké oranžové ovocie je plné vitamínov, najlepšie chutí v čerstvom stave, no dá sa z neho pripraviť aj prekvapivo veľa dezertov a sladkých raňajok. Vďaka výraznej farbe krásne rozžiari každý tanier a v spojení so správnym korením vynikne jeho prirodzená aróma.
Ak máte chuť na niečo výnimočné, skúste doma pripraviť voňavý kompot s nádychom Vianoc, jemný koláč so smotanovou plnkou alebo palacinky s karamelizovaným kaki, ktoré sú ideálne aj ako sladká víkendová bodka.
Kompót z kaki s vôňou zimného korenia
Čas prípravy: približne 60 minút
Ingrediencie:
- 8 ks kaki Bouquet
- 1 liter vody
- 4 hviezdičky badiánu
- 10 klinčekov
- 1 celá škoricová palička
- ¼ lyžičky drvenej vanilky
- 3 lyžice trstinového cukru
Postup:
- Kaki najskôr ošúpte a nakrájajte na väčšie kúsky. Na kompót sú ideálne pevnejšie plody, ktoré sa pri sterilizácii nerozpadnú.
- Do hrnca nalejte vodu, pridajte všetky koreniny aj cukor a nechajte zmes prejsť varom.
- Pripravené ovocie poukladajte do čistých, sterilných pohárov a zalejte horúcim nálevom. Poháre dôkladne uzatvorte a nechajte sterilizovať približne 10 minút pri teplote okolo 90 °C.
Kompót krásne prevonia celú kuchyňu a v zime vám poslúži ako jemný, sladký dezert alebo doplnok k múčnikom.
Koláč s kaki a krémovou smotanovou náplňou
Čas prípravy: približne 60 minút
Ingrediencie:
- 2 ks kaki Bouquet
- 250 g lístkového cesta
- 300 g kyslej smotany
- 150 g jemného tvarohu
- 150 g práškového cukru
- 1 lyžička nastrúhanej citrónovej kôry
- 2 žĺtky
- maliny na dozdobenie
Postup:
- Lístkové cesto rozvaľkajte a vložte do okrúhlej formy, ktorú predtým vymažte maslom. Cesto jemne popritláčajte k okrajom.
- V miske vyšľahajte kyslú smotanu s tvarohom, cukrom, citrónovou kôrou a žĺtkami. Vzniknutú hladkú plnku rovnomerne rozotrite na pripravené cesto.
- Kaki nakrájajte na polkolieska a rozložte ich na povrch koláča. Pre sviežosť aj farbu môžete pridať pár malín.
- Pečte v rúre predhriatej na 180 °C približne 30 minút, kým plnka mierne nestuhne a okraje cesta nezačnú zlatnúť.
Koláč je ideálny na nedeľnú kávu – ľahký, šťavnatý a oku lahodiaci.
Palacinky s karamelizovaným kaki
Počet porcií: 4
Čas prípravy: približne 30 minút
Cesto:
- ½ hrnčeka hladkej múky
- ½ hrnčeka špaldovej múky
- 1 hrnček mlieka
- 1 vajce
- maslo alebo olej na smaženie
- štipka soli
Karamelizované kaki:
- 2 ks kaki Bouquet
- 2 lyžice trstinového cukru
- 2 lyžice masla
- ½ lyžičky mletej škorice
- 2 lyžice medu
- kyslá smotana alebo tvaroh
- roztopená čokoláda na poliatie
Postup:
- V miske prešľahajte vajce s mliekom a postupne primiešajte oba druhy múky so štipkou soli. Cesto nechajte pár minút odpočívať. Na panvici rozohrejte trošku masla alebo oleja a pripravte tenké, jemné palacinky.
- Kaki ošúpte, nakrájajte najskôr na plátky a potom na menšie kúsky. Na panvici roztopte maslo, pridajte ovocie a krátko orestujte. Prisypte cukor a nechajte ho zvoľna skaramelizovať. Nakoniec ovocie dochuťte škoricou a medom.
- Hotové palacinky preložte na polovice a následne na štvrtiny, poukladajte ich na taniere a bohato pridajte teplé karamelizované kaki. Pre extra lahodnú chuť nechýba lyžica kyslej smotany alebo tvarohu a nakoniec jemné preliatie roztopenou čokoládou.
Výsledkom je sladké jedlo, ktoré vás dostane hneď po prvom súste.