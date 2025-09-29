Kačacie vajcia. Výživová bomba, ktorú v obchode takmer nenájdete. Prečo?

Kačacie vajcia sú v mnohých ohľadoch zaujímavou potravinou. Sú väčšie než slepačie, majú vyšší obsah tuku a bielkovín, a preto sa v kuchyni využívajú trochu inak. Napriek týmto prednostiam ich v supermarketoch takmer nenájdeme. Dôvody sú skôr praktické a ekonomické než zdravotné.
Výživové hodnoty: viac tuku aj bielkovín
Jedno kačacie vajce váži približne 70 – 90 gramov (slepačie asi 55 – 60 g). Obsahuje:
- viac bielkovín (asi o 20 % viac než slepačie)
- vyšší podiel tuku, vrátane cholesterolu
- väčší žĺtok, ktorý má krémovejšiu chuť a intenzívnejšiu farbu
Práve preto sú obľúbené medzi pekármi a cukrármi – cesto je po nich vláčnejšie, krémy majú lepšiu konzistenciu a dezerty plnšiu chuť.
Otázka salmonely
Často sa spomína, že kačacie vajcia sú „nebezpečnejšie“. Pravda je taká, že riziko salmonely existuje pri všetkých vajciach, bez ohľadu na to, od akého druhu hydiny pochádzajú. Rozdiel je v tom, že kačacie vajcia sa bežne nechovajú vo veľkochovoch so špeciálnymi hygienickými opatreniami, preto sa ich bezpečnosť môže líšiť podľa podmienok chovu. Ak sú však skladované v chlade a vždy dôkladne tepelne upravené, riziko je porovnateľné so slepačími.
Prečo ich v obchodoch nenájdeme?
Hlavný dôvod nie je zdravotný, ale ekonomický:
- kačky znášajú menej vajec než sliepky (v priemere 100 – 150 ročne, zatiaľ čo sliepka aj 300)
- vajcia sú väčšie a často rôzne veľké, čo komplikuje balenie
- chov kačiek je náročnejší a drahší
- spotrebitelia sú zvyknutí na slepačie vajcia, ktoré sú lacnejšie a dostupnejšie
Preto sa kačacie vajcia predávajú prevažne na farmárskych trhoch, v menších špecializovaných predajniach alebo priamo u chovateľov.
Chuť a využitie v kuchyni
Chuť kačacích vajec je intenzívnejšia, niekedy až zemitá, čo nie každému vyhovuje. V kuchyni sa však dajú využiť veľmi dobre:
- sú vhodné na pečenie (dezerty, torty, piškóty)
- pri varení držia lepšie tvar, takže sa hodia na stratené vajcia či plnené vajcia
- dajú sa pripraviť aj klasicky – na tvrdo, na mäkko alebo ako omeleta
Treba ale počítať s tým, že kvôli vyššiemu obsahu tuku sú ťažšie stráviteľné než slepačie.
Kačacie vajcia sú plnohodnotná potravina, ktorá je bezpečná, ak sa dodržujú hygienické zásady a vajcia sa tepelne spracujú. To, že sa s nimi v bežných obchodoch nestretávame, je spôsobené najmä tým, že kačky znášajú menej vajec a ich chov je drahší. Pre gurmánov a domácich pekárov však predstavujú cennú alternatívu so špecifickou chuťou a výživovou hodnotou.