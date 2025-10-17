Jesenný šalát z koreňovej zeleniny. Rýchle jedlo zo záhrady plné chuti a zdravia

Koreňová zelenina patrí medzi najzdravšie a najdostupnejšie potraviny jesene. Mrkva, cvikla, petržlen, zeler či batat sú bohaté na vitamíny, minerály, antioxidanty a vlákninu, ktoré podporujú trávenie, imunitu a celkové fungovanie organizmu. Z týchto druhov zeleniny sa dajú pripraviť výživné šaláty, ktoré môžu byť podávané studené aj teplé.

Koreňová zelenina – základ jesenného jedálnička

Počas jesene dozrieva množstvo zeleniny s vysokým obsahom živín. Mrkva a paštrnák sú významným zdrojom betakaroténu, ktorý telo premieňa na vitamín A. Ten prispieva k udržaniu zdravého zraku a pokožky. Cvikla obsahuje železo, kyselinu listovú a dusičnany, ktoré môžu podporovať krvný obeh a znižovať krvný tlak. Zeler má protizápalové vlastnosti a petržlen je bohatý na vitamín C a draslík.

Tieto druhy zeleniny majú spoločné to, že sú nízkokalorické, ale obsahujú veľa vlákniny, ktorá podporuje zdravé trávenie a pocit sýtosti.

Pečenie zvýrazní chuť aj nutričné hodnoty

Najčastejším spôsobom prípravy koreňovej zeleniny v jesennom období je pečenie. Pri tepelnej úprave sa časť vody odparí a prirodzené cukry v zelenine sa mierne skaramelizujú. Vďaka tomu získava zelenina jemne sladkastú chuť a výraznejšiu arómu.

Stačí ju nakrájať na menšie kúsky, pokvapkať olivovým olejom, pridať štipku soli, čierneho korenia a bylinky, napríklad tymian alebo rozmarín. Pečením pri teplote okolo 190 °C približne 25 minút sa dosiahne ideálna konzistencia – zelenina zostane mäkká, ale stále pevná.

Výživné kombinácie, ktoré dávajú zmysel

Jesenné šaláty z koreňovej zeleniny sa dajú ľahko prispôsobiť podľa chuti aj dostupných surovín.

  • Cvikla s kozím syrom a rukolou – obsahuje bielkoviny, vitamíny a antioxidanty.
  • Mrkva s cícerom a citrónovým dresingom – dopĺňa rastlinné bielkoviny a vlákninu.
  • Zeler, jablko a zemiaky – zdravšia alternatíva tradičného zemiakového šalátu, vhodná aj ako príloha.

Ak šalát podávate teplý, môžete doň pridať malé množstvo masla alebo orechov – zvýšite tým energetickú hodnotu a obsah zdravých tukov, ktoré pomáhajú vstrebávaniu vitamínov rozpustných v tukoch (A, D, E, K).

Zdravotné účinky podporené výskumom

Koreňová zelenina obsahuje látky, ktoré majú preukázateľný prínos pre zdravie:

  • Vitamín A (betakarotén) – podporuje imunitný systém a zrak.
  • Kyselina listová – dôležitá pre tvorbu červených krviniek.
  • Draslík – prispieva k udržiavaniu normálneho krvného tlaku.
  • Vláknina – zlepšuje trávenie a udržiava pocit sýtosti.
  • Antioxidanty – pomáhajú neutralizovať voľné radikály, ktoré poškodzujú bunky.

Pravidelná konzumácia zeleniny vrátane koreňových druhov je spájaná s nižším rizikom vzniku srdcovocievnych ochorení, cukrovky 2. typu a niektorých druhov rakoviny.

Recept na teplý šalát z pečenej zeleniny

Ingrediencie:

  • 2 mrkvy
  • 1 menší zeler
  • 1 cvikla
  • 1 koreň petržlenu
  • hrsť vlašských orechov
  • 2 lyžice olivového oleja
  • 1 lyžička medu
  • 1 lyžička horčice
  • štipka soli, korenie, pár kvapiek citrónovej šťavy

Postup:
Očistenú zeleninu nakrájajte na kúsky, premiešajte s olejom, osoľte a pečte pri 190 °C približne 25 minút. Medzitým si pripravte zálievku z medu, horčice, citrónovej šťavy a olivového oleja. Teplú zeleninu premiešajte s dresingom a posypte nasekanými orechmi.

Jesenný šalát z koreňovej zeleniny je rýchly spôsob, ako prijať viac rastlinných živín a vlákniny. Hodí sa ako samostatné jedlo alebo ako príloha k rybe, kuraciemu mäsu či tofu. Ak ho pripravíte v teplej verzii, je výbornou alternatívou k polievke alebo ťažším jedlám počas chladných dní.

