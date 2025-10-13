Jesenný lifehack. Ako premeniť tekvice na pôvabné dekorácie aj praktických pomocníkov?

Jeseň je obdobím, keď sa príroda pomaly ukladá k odpočinku a my máme chuť priniesť do svojich domovov hrejivú atmosféru. A čo k nej patrí viac než tekvice? Tieto farebné plody dokážu nielen ozdobiť každý kút bytu či záhrady, ale pri troche fantázie sa z nich môžu stať aj praktické pomôcky, ktoré vám spríjemnia každodenný život.
Podobne ako by jar nebola úplná bez tulipánov, jeseň si nemožno predstaviť bez tekvíc. Ich sýta oranžová farba, rôznorodé tvary a možnosti využitia ponúkajú nekonečný priestor na tvorivosť. Tekvice nie sú len ozdobou na priedomí – môžu poslúžiť ako originálne vázy, svietniky, misky či dokonca prírodné kvetináče, ktoré sa po čase samy rozložia.
Inšpirácia vo videu
Ak máte radi ručné práce, pozrite si aj krátke video od Réziny Kudrnatej, ktoré vás krok za krokom naučí, ako si vyrobiť látkovú tekvicu – ideálnu alternatívu, ak nechcete pracovať s reálnou. Video nájdete tu:
Tekvica ako prírodná váza
Ak chcete ozvláštniť jesenný stôl alebo parapet, skúste si namiesto klasickej vázy vyrobiť tú z tekvice. Stačí si vybrať menšiu, guľatú odrodu, odrezať vrchnú časť a vnútro vydlabať. Do vzniknutej dutiny vložte pohár s vodou, do ktorého naaranžujete jesenné kvety, vetvičky šípok alebo sušené trávy. Takáto „váza“ pôsobí prirodzene a útulne, a ak ju umiestnite von, vydrží pokojne aj niekoľko týždňov. Keď začne mäknúť, pokojne ju vhoďte na kompost – príroda si ju vezme späť.
Svietnik z tekvice na romantické večery
Tekvicové lampáše poznáme najmä z Halloweenu, no dá sa to aj bez strašidiel. Vyrežte do menšej tekvice otvor len tak veľký, aby sa doň zmestila čajová sviečka. Položte ju na schody, terasu alebo balkón a nechajte večerné svetlo prežiariť oranžovú šupku. Výsledkom bude jemná, útulná žiara, ktorá navodí pokoj a pohodu po dlhom dni.
Prírodná misa na ovocie alebo orechy
Väčšie druhy tekvíc, ako napríklad muškátová, sa dajú po vydlabaní využiť aj v kuchyni. Nechajte vnútro vyschnúť a tekvicu použite ako originálnu misu na jesenné plody – jablká, orechy, gaštany či malé dekorácie. Takýto kúsok sa stane dominantou stola a keď doslúži, opäť ho môžete kompostovať.
Tekvicový kvetináč – dekorácia, ktorá sa sama rozloží
Pre tých, ktorí majú radi spojenie krásy a ekológie, je ideálnym riešením tekvicový kvetináč. Stačí do vydlabanej tekvice zasadiť jesenné sirôtky, okrasnú kapustu či iné sezónne rastliny. Umiestnite ju na chodník, balkón alebo do záhrady a sledujte, ako sa postupne rozkladá. Tekvica počas tohto procesu uvoľňuje živiny, ktoré rastlinám prospievajú. Je to nielen dekoratívne, ale aj udržateľné riešenie, ktoré vracia prírode to, čo si od nej požičiavame.
Tekvice sú skrátka symbolom jesene – prinášajú teplo, farebnosť a harmonickú energiu. Spojujú v sebe estetiku aj funkčnosť, pretože rovnako krásne vyzerajú v záhrade, ako aj na tanieri. Vďaka nim môžeme premeniť obyčajné jesenné dni na čas plný tvorivosti, vône a radosti z malých vecí.