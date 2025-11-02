Jesenné šaláty. Skvelé recepty, ktoré si musíte pripraviť

Jeseň je obdobím, keď sa príroda upokojuje, no zároveň ponúka množstvo čerstvých surovín, ktoré majú vysokú výživovú hodnotu. Zrelé jablká, cvikla, tekvica, kapusta či zemiaky – všetko, čo dozrieva na jeseň, možno využiť na prípravu výživných a chutných šalátov. Takéto jedlá sú nielen plné vitamínov a minerálov, ale aj skvelým spôsobom, ako doplniť energiu počas chladnejších dní.
Jesenný šalát s teľacou pečienkou – Tehotný kuchár
Šalát z pečenej tekvice Hokkaido a cíceru
Tekvica Hokkaido je jednou z najobľúbenejších jesenných zelenín. Obsahuje betakarotén (provitamín A), ktorý prispieva k zdraviu pokožky a zraku. Cícer je bohatý na rastlinné bielkoviny, vlákninu a železo, vďaka čomu zasýti na dlhší čas.
Suroviny:
- 1 menšia tekvica Hokkaido
- 1 hrnček uvareného cíceru
- 1 malá červená cibuľa
- hrsť rukoly
- olivový olej, rozmarín, štipka soli
- šťava z polovice citróna
- kúsok kozieho alebo feta syra
Postup:
Tekvicu nakrájajte na menšie kúsky, pokvapkajte olivovým olejom, osoľte, pridajte rozmarín a pečte asi 25 minút pri teplote 190 °C, kým nezmäkne. Po vychladnutí ju zmiešajte s uvareným cícerom, nasekanou cibuľou, rukolou a citrónovou šťavou. Nakoniec pridajte rozdrobený syr. Tento šalát je výživný, no nezaťažuje trávenie.
Cviklový šalát s jablkom a orechmi
Cvikla patrí medzi najzdravšie koreňové zeleniny. Obsahuje železo, draslík, kyselinu listovú a antioxidanty, ktoré podporujú krvotvorbu a činnosť srdca. Jablká dodajú šalátu sviežosť a orechy zdravé tuky prospešné pre mozog a srdce.
Suroviny:
- 2 menšie červené cvikly
- 1 jablko
- hrsť vlašských orechov
- 1 čajová lyžička medu
- 2 lyžice kyslej smotany alebo bieleho jogurtu
- štipka soli, čerstvo mleté čierne korenie
Postup:
Cviklu uvarte alebo upečte do mäkka, nechajte vychladnúť a nakrájajte na menšie kúsky. Pridajte nastrúhané jablko, nasekané orechy, med a smotanu (alebo jogurt). Dochutíme soľou a korením. Šalát je ideálny ako ľahký obed či desiata – obsahuje prírodné cukry, bielkoviny aj tuky v správnej rovnováhe.
Teplý šalát z kapusty, jabĺk a orechov
Kapusta je bohatá na vitamín C, vlákninu a antioxidanty. Pri krátkej tepelnej úprave si zachová väčšinu živín. V kombinácii s jablkom a orechmi vznikne jedlo, ktoré zasýti, ale nezaťaží žalúdok.
Suroviny:
- polovica menšej hlávky kapusty
- 1 jablko
- hrsť vlašských orechov
- 1 lyžica masla
- pár kvapiek balzamikového octu
- štipka soli
Postup:
Kapustu nakrájajte na tenké prúžky a poduste na masle približne 5 minút. Pridajte jablko nakrájané na tenké plátky a nasekané orechy. Krátko prehrievajte, osoľte a dochuťte balzamikovým octom. Šalát je chutný teplý aj vlažný – vhodný ako príloha alebo ľahká večera.
Jesenný zemiakový šalát s pórom a jablkom
Zemiaky sú zdrojom komplexných sacharidov, draslíka a vitamínu C. V spojení s jablkom a pórom získate výživný, ale ľahký šalát, ktorý nezaťaží trávenie a dodá telu energiu.
Suroviny:
- 4 stredne veľké zemiaky
- 1 menší pór
- 1 kyslé jablko
- hrsť nasekanej petržlenovej vňate
- 1 čajová lyžička plnotučnej horčice
- 2 lyžice olivového oleja
- šťava z polovice citróna
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Postup:
Zemiaky uvarte v šupke, nechajte vychladnúť, ošúpte a nakrájajte na kúsky. Pridajte na kolieska nakrájaný pór, jablko a petržlen. Zmiešajte zálievku z horčice, oleja, citrónovej šťavy, soli a korenia. Všetko spolu premiešajte a nechajte aspoň 15 minút postáť, aby sa chute prepojili.
Záver
Jesenné šaláty sú ideálnym spôsobom, ako využiť sezónnu zeleninu a ovocie v čase, keď telo potrebuje viac vitamínov a minerálov. Všetky uvedené recepty sú založené na overených, nutrične hodnotných surovinách, ktoré podporujú imunitu a celkové zdravie.
Ak chcete jesenné menu obohatiť, môžete do šalátov pridať aj ďalšie zdravé ingrediencie – semienka, listovú zeleninu, celozrnné obilniny alebo kvalitné syry. Takto si zabezpečíte jedlo, ktoré nielen výborne chutí, ale je aj výživovo vyvážené.
Overené fakty:
- Tekvica Hokkaido obsahuje betakarotén, vitamín C a vlákninu.
- Cícer je zdrojom rastlinných bielkovín, železa a zinku.
- Cvikla podporuje tvorbu červených krviniek.
- Kapusta posilňuje imunitný systém.
- Vlašské orechy sú zdrojom omega-3 mastných kyselín.
Každý z týchto šalátov teda nielen skvelo chutí, ale zároveň prispieva k zdraviu a vitalite počas celej jesene.