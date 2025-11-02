Jesenné šaláty. Skvelé recepty, ktoré si musíte pripraviť

Šalát z pečenej tekvice
Šalát z pečenej tekvice

Jeseň je obdobím, keď sa príroda upokojuje, no zároveň ponúka množstvo čerstvých surovín, ktoré majú vysokú výživovú hodnotu. Zrelé jablká, cvikla, tekvica, kapusta či zemiaky – všetko, čo dozrieva na jeseň, možno využiť na prípravu výživných a chutných šalátov. Takéto jedlá sú nielen plné vitamínov a minerálov, ale aj skvelým spôsobom, ako doplniť energiu počas chladnejších dní.

Šalát z pečenej tekvice Hokkaido a cíceru

Tekvica Hokkaido je jednou z najobľúbenejších jesenných zelenín. Obsahuje betakarotén (provitamín A), ktorý prispieva k zdraviu pokožky a zraku. Cícer je bohatý na rastlinné bielkoviny, vlákninu a železo, vďaka čomu zasýti na dlhší čas.

Suroviny:

  • 1 menšia tekvica Hokkaido
  • 1 hrnček uvareného cíceru
  • 1 malá červená cibuľa
  • hrsť rukoly
  • olivový olej, rozmarín, štipka soli
  • šťava z polovice citróna
  • kúsok kozieho alebo feta syra

Postup:
Tekvicu nakrájajte na menšie kúsky, pokvapkajte olivovým olejom, osoľte, pridajte rozmarín a pečte asi 25 minút pri teplote 190 °C, kým nezmäkne. Po vychladnutí ju zmiešajte s uvareným cícerom, nasekanou cibuľou, rukolou a citrónovou šťavou. Nakoniec pridajte rozdrobený syr. Tento šalát je výživný, no nezaťažuje trávenie.

Cviklový šalát s jablkom a orechmi

Cvikla patrí medzi najzdravšie koreňové zeleniny. Obsahuje železo, draslík, kyselinu listovú a antioxidanty, ktoré podporujú krvotvorbu a činnosť srdca. Jablká dodajú šalátu sviežosť a orechy zdravé tuky prospešné pre mozog a srdce.

Suroviny:

  • 2 menšie červené cvikly
  • 1 jablko
  • hrsť vlašských orechov
  • 1 čajová lyžička medu
  • 2 lyžice kyslej smotany alebo bieleho jogurtu
  • štipka soli, čerstvo mleté čierne korenie

Postup:
Cviklu uvarte alebo upečte do mäkka, nechajte vychladnúť a nakrájajte na menšie kúsky. Pridajte nastrúhané jablko, nasekané orechy, med a smotanu (alebo jogurt). Dochutíme soľou a korením. Šalát je ideálny ako ľahký obed či desiata – obsahuje prírodné cukry, bielkoviny aj tuky v správnej rovnováhe.

Teplý šalát z kapusty, jabĺk a orechov

Kapusta je bohatá na vitamín C, vlákninu a antioxidanty. Pri krátkej tepelnej úprave si zachová väčšinu živín. V kombinácii s jablkom a orechmi vznikne jedlo, ktoré zasýti, ale nezaťaží žalúdok.

Suroviny:

  • polovica menšej hlávky kapusty
  • 1 jablko
  • hrsť vlašských orechov
  • 1 lyžica masla
  • pár kvapiek balzamikového octu
  • štipka soli

Postup:
Kapustu nakrájajte na tenké prúžky a poduste na masle približne 5 minút. Pridajte jablko nakrájané na tenké plátky a nasekané orechy. Krátko prehrievajte, osoľte a dochuťte balzamikovým octom. Šalát je chutný teplý aj vlažný – vhodný ako príloha alebo ľahká večera.

Jesenný zemiakový šalát s pórom a jablkom

Zemiaky sú zdrojom komplexných sacharidov, draslíka a vitamínu C. V spojení s jablkom a pórom získate výživný, ale ľahký šalát, ktorý nezaťaží trávenie a dodá telu energiu.

Suroviny:

  • 4 stredne veľké zemiaky
  • 1 menší pór
  • 1 kyslé jablko
  • hrsť nasekanej petržlenovej vňate
  • 1 čajová lyžička plnotučnej horčice
  • 2 lyžice olivového oleja
  • šťava z polovice citróna
  • soľ a čierne korenie podľa chuti

Postup:
Zemiaky uvarte v šupke, nechajte vychladnúť, ošúpte a nakrájajte na kúsky. Pridajte na kolieska nakrájaný pór, jablko a petržlen. Zmiešajte zálievku z horčice, oleja, citrónovej šťavy, soli a korenia. Všetko spolu premiešajte a nechajte aspoň 15 minút postáť, aby sa chute prepojili.

Záver

Jesenné šaláty sú ideálnym spôsobom, ako využiť sezónnu zeleninu a ovocie v čase, keď telo potrebuje viac vitamínov a minerálov. Všetky uvedené recepty sú založené na overených, nutrične hodnotných surovinách, ktoré podporujú imunitu a celkové zdravie.

Ak chcete jesenné menu obohatiť, môžete do šalátov pridať aj ďalšie zdravé ingrediencie – semienka, listovú zeleninu, celozrnné obilniny alebo kvalitné syry. Takto si zabezpečíte jedlo, ktoré nielen výborne chutí, ale je aj výživovo vyvážené.

Overené fakty:

  • Tekvica Hokkaido obsahuje betakarotén, vitamín C a vlákninu.
  • Cícer je zdrojom rastlinných bielkovín, železa a zinku.
  • Cvikla podporuje tvorbu červených krviniek.
  • Kapusta posilňuje imunitný systém.
  • Vlašské orechy sú zdrojom omega-3 mastných kyselín.

Každý z týchto šalátov teda nielen skvelo chutí, ale zároveň prispieva k zdraviu a vitalite počas celej jesene.

