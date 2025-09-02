Jesenné počasie skúša srdciarov. Teplotné výkyvy môžu byť pascou

Jeseň prináša úľavu od letných horúčav, no pre ľudí so srdcovými ochoreniami nie je toto obdobie bez rizika. Striedanie teplých dní a chladných rán či večerov dáva srdcu zabrať viac, než by sa mohlo zdať. Kým zdravý človek si na premenlivé počasie zvykne, pre kardiakov to môže znamenať zvýšenú únavu, búšenie srdca či dokonca vážnejšie zdravotné komplikácie.
Prečo je jeseň náročná pre srdce?
Na rozdiel od leta už nejde o prehriatie organizmu, ale o prudké zmeny teplôt. Telo musí neustále reagovať – raz sa prispôsobuje chladu, o pár hodín neskôr zas nečakane vyššej teplote. Tento kolotoč znamená pre srdce aj cievy zvýšenú záťaž.
Navyše, jeseň je obdobím častejších infekcií a viróz, ktoré oslabujú imunitu a môžu zhoršiť aj stav srdcového pacienta.
Pitný režim a lieky
Možno sa zdá, že s koncom horúčav už pitný režim nie je taký dôležitý, no opak je pravdou. Suchý jesenný vzduch a vykurované miestnosti odoberajú telu tekutiny, čo môže viesť k dehydratácii. Kardiaci by preto mali konzultovať so svojím lekárom, koľko vody denne je pre nich optimálne.
Pozor aj na lieky. Močopudné tablety či lieky na tlak môžu v kombinácii s výkyvmi počasia spôsobovať kolísanie tlaku alebo závraty. Sledujte svoje telo a v prípade problémov sa poraďte o úprave dávok.
Kedy sa radšej šetriť?
Prechádzky na čerstvom vzduchu sú prospešné, ale nie v každom čase. Ak je ráno veľmi chladné a cez deň príde rýchly nárast teploty, môže to byť pre oslabený organizmus šok. Najlepším časom na aktivity sú stabilnejšie popoludňajšie hodiny, kedy sa počasie ustáli.
Obliekanie prispôsobte vrstvením – aby ste sa neprehriali, ale ani nepodchladili.
Signály, ktoré netreba prehliadnuť
Jesenné počasie môže spustiť problémy podobné tým letným. Okamžite zbystrite pozornosť, ak sa objaví:
- náhle búšenie srdca
- výrazná slabosť alebo malátnosť
- tlak na hrudi či dýchavičnosť
- nezvyčajná únava
V takom prípade sa zastavte, odpočiňte si v teple alebo naopak v chlade (podľa situácie) a ak ťažkosti neustúpia, vyhľadajte lekára.
Malé opatrenia s veľkým významom
- pite dostatok tekutín aj v chladnejších dňoch
- obmedzte alkohol a priveľa kávy
- obliekajte sa vhodne – vrstvy sú kľúčom
- doprajte si odpočinok, ak sa cítite unavene
- pravidelne vetrajte, aby sa predišlo suchému vzduchu z kúrenia
Jesenné obdobie si môžu užiť aj kardiaci, len musia byť obozretní. Rovnako ako v lete platí, že prevencia a opatrnosť sú najlepším liekom. Srdce má len jednu šancu – a práve teraz, keď sa striedajú teploty, potrebuje vašu podporu viac než inokedy.