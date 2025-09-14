Jesenné kvety rozžiaria záhradu. Dahlie, chryzantémy a ďalšie krásky v plnom kvete

Aj keď letné záhony už pomaly odpočívajú a úroda paradajok, uhoriek či cukiet je dávno za vami, jeseň nemusí znamenať prázdnu a pochmúrnu záhradu. Práve naopak – existujú rastliny, ktoré dokážu aj v tomto období vniesť do priestoru množstvo farieb a radosti. Medzi nimi vynikajú najmä chryzantémy a dahlie ktoré práve teraz kvitnú naplno a dokážu vám vyčariť úsmev aj počas chladných dní.
Chryzantémy – symbol farebnej jesene
Ak by ste mali vybrať jedinú rastlinu, ktorá dokáže prežiariť šedivé jesenné dni, sú to jednoznačne chryzantémy. V tomto období dosahujú vrchol svojej krásy a ponúkajú neuveriteľnú paletu odtieňov – od jemnej bielej cez ružovú, červenú, žltú až po sýto fialovú.
Ich výhodou je, že dokážu kvitnúť aj počas chladnejšieho počasia, keď väčšina ostatných kvetov už dávno stratila svoju krásu. Aby vám robili radosť aj nasledujúcu sezónu, je dôležité na zimu ich premiestniť na svetlé miesto bez mrazu, kde budú čakať na ďalšiu jar.
Dahlie – pestrý ohňostroj farieb
Podobne ako chryzantémy, aj dahlie dokážu rozžiariť jesenný záhon. Milujú slnečné stanovištia, kde ich kvety pôsobia ešte výraznejšie. Vďaka rôznorodosti tvarov a farieb si ich obľúbia všetci, ktorí majú radi pestrú a živú záhradu.
Je však dôležité pamätať na to, že dahlie nie sú mrazuvzdorné. Keď prídu prvé mrazy, treba ich správne zazimovať. Hľuzy vyberte zo zeme, očistite, nechajte uschnúť a uskladnite v priedušných nádobách na suchom a tmavom mieste. Iba tak vám vydržia do ďalšieho roka.
Rudbekie– slnečný lúč do jesene
Do záhrady vám môžu priniesť teplo a žiaru aj rudbekie. Ich žlté a oranžové kvety kontrastujú s pochmúrnou jesennou atmosférou a dokážu kvitnúť až do konca októbra. Pred zimou ich môžete prikryť vrstvou lístia alebo ihličnatou čečinou, aby odolali mrazom a na jar znovu vyrašili.
Ak odkvitnuté hlávky necháte na stonkách, ostanú na nich semienka, ktoré môžu byť vítaným zdrojom potravy pre vtáky. Záhrada tak ostane živá aj počas zimy.
Sasanka japonská – jemná krása v polotieni
Medzi menej známe, no o to čarovnejšie jesenné trvalky patrí sasanka japonská. Jej jemné ružové kvety dodajú záhrade romantický nádych. Na rozdiel od väčšiny kvetov sa jej darí v polotieni až tieni, a tak ju môžete vysadiť aj na miesta, kde iné rastliny vädnú. Kvety vydržia až do príchodu silnejších mrazov.
Aby prežila zimu, odporúča sa ju na jeseň zostrihnúť a zakryť mulčom, ktorý ju ochráni pred chladom.
Jeseň nemusí znamenať koniec farebnej záhrady. Naopak – vďaka chryzantémam, dahliam, rudbekiam či sasankám môžete mať záhony plné života ešte dlho po skončení leta. Stačí im venovať trochu starostlivosti a vaša záhrada bude pôsobiť útulne, farebne a optimisticky až do príchodu zimy.