Jesenné dekorácie zo záhrady. Ako využiť tekvice, konáriky a lístie bez zbytočných výmyslov

Jeseň je obdobím, kedy sa príroda sama oblieka do tých najkrajších farieb. Stromy hrajú odtieňmi oranžovej, červenej a zlatej, záhrady ponúkajú plody sezóny a každý, kto má rád útulný domov, môže tieto dary využiť na tvorbu dekorácií. Nemusíte investovať do umelých ozdôb – stačí sa prejsť po dvore, záhrade alebo parku a nazbierať prírodný materiál, ktorý vám ponúkne samotná príroda.
Takto vzniknuté ozdoby sú lacné, ekologické, jedinečné a navyše rozvoňajú váš domov prirodzenou jesennou atmosférou.
Video tip: nápady z vresu
Pozrite si postupy krok za krokom, ako využiť vres v jesenných aranžmánoch:
Tekvice – praktický symbol jesene
Tekvica je najtypickejším plodom jesene. Okrem toho, že patrí do kuchyne, dobre poslúži aj ako dekorácia. Existuje množstvo odrôd – od veľkých, ktoré sú vhodné na vyrezávanie, až po malé ozdobné, ktoré môžete použiť v interiéri.
- Vyrezávané tekvice: Ide o tradičný zvyk, najmä okolo Halloweenu. Do dužiny sa vyrežú vzory a dovnútra sa vloží sviečka alebo LED svetlo. Je dobré počítať s tým, že tekvica vydrží len niekoľko dní, preto ju pripravujte krátko pred tým, ako ju chcete vystaviť.
- Tekvica ako nádoba: Ak tekvicu vydlabete, môžete ju použiť ako prírodnú vázu. Do vnútra sa vkladá sklenená nádoba s vodou a kvetmi alebo sušené aranžmány, aby tekvica vydržala dlhšie a nezačala hniť.
- Dekorácie bez vyrezávania: Menšie ozdobné tekvice vydržia podstatne dlhšie a sú vhodné do košíkov, na stôl alebo ako doplnok k vencu.
Konáriky a lístie – jednoduchý, ale účinný materiál
Vetvičky a farebné listy sú dostupné prakticky všade. Pri správnom vysušení môžu vydržať niekoľko týždňov.
- Jesenný veniec: Konáriky v kombinácii s dubovými alebo javorovými listami, prípadne so šípkami alebo gaštanmi, tvoria prirodzenú ozdobu na dvere.
- Sviečnik s vetvičkami: Konáriky môžete obviazať okolo pohára so sviečkou. Je však dôležité dbať na bezpečnosť – sviečka by mala byť v skle a konáriky by sa nemali dostať do kontaktu s plameňom.
- Košíkové aranžmány: Do prúteného košíka vložte usušené lístie, zopár konárikov a doplňte malou tekvicou či orechmi. Takáto dekorácia vydrží niekoľko týždňov a je vhodná do interiéru aj na krytý balkón.
Jesenné tvorenie s deťmi – bezpečne a s radosťou
Jesenné dekorácie sú ideálnou príležitosťou, ako zapojiť deti. Môžu zbierať listy, gaštany či žalude, ktoré sa dajú použiť na jednoduché ozdoby.
- Gaštanové figúrky: Spojené špáradlami alebo drôtikmi vytvoria veselé postavičky.
- Lisovanie listov: Deti môžu zbierať farebné lístie a sušiť ho v knihách, aby neskôr vytvorili obrázky alebo koláže.
- Mini lampáše: Menšie tekvičky môžu byť vydlabané a vloží sa do nich LED čajová sviečka. Odporúča sa LED verzia namiesto skutočného plameňa – je to bezpečnejšie pre deti aj dekoráciu.
Jesenná atmosféra na balkóne či terase
Dekorácie si nemusíte nechávať len do interiéru. Aj balkón alebo terasa sa dá jednoducho oživiť.
- Slamené balíky: Vydržia celú sezónu a poslúžia ako podstavec pre tekvice či kvetináče.
- Sezónne kvety: Najčastejšie sa používajú chryzantémy alebo vres, ktoré sú odolné a vydržia chladnejšie počasie.
- Osvetlenie: LED reťaze alebo malé lampáše navodia príjemnú atmosféru počas jesenných večerov.
Prečo sú prírodné dekorácie výhodné
Jesenné dekorácie z prírodných materiálov majú viacero výhod:
- sú cenovo nenáročné – väčšinu materiálu nájdete priamo na záhrade alebo v lese
- sú ekologické – namiesto plastových ozdôb využívate to, čo ponúka príroda
- sú jedinečné – každá dekorácia vyzerá inak, keďže prírodný materiál je vždy originál
- navodzujú útulnú a autentickú atmosféru – vôňa lístia či vzhľad sušených plodov je nenapodobiteľný
Jesenné dekorácie zo záhrady sú nielen krásne, ale aj praktické. Tekvice, konáriky a lístie možno využiť mnohými spôsobmi, pričom treba myslieť na to, že ide o prírodný materiál, ktorý má obmedzenú trvácnosť. Pri správnej kombinácii však vzniknú ozdoby, ktoré vášmu domovu dodajú hrejivú atmosféru a zároveň vám prinesú radosť z vlastnoručne vytvoreného diela.