Jesenné cuketové placky. Využite bohatú úrodu chutne a jednoducho

Leto sa pomaly končí, záhrady sú plné dozrievajúcej zeleniny a práve teraz prichádza čas, keď sa v kuchyni najviac hľadá inšpirácia na spracovanie úrody. Cukety rastú jedna radosť a neraz ich máme doma viac, než vieme spotrebovať. Ak rozmýšľate, čo s nimi, máme pre vás tip – pripravte si voňavé a chrumkavé jesenné cuketové placky, ktoré sú ideálne na ľahkú večeru, ako príloha k pečenému mäsu či ako rýchly obed po práci.
Tieto placky sú dôkazom, že z obyčajnej zeleniny dokážete vyčarovať jedlo, ktoré poteší celú rodinu. Sú jednoduché, hotové za pár minút a kombinujú to, čo máme na jeseň radi – chrumkavý povrch, jemnú chuť a teplé jedlo, ktoré zahreje.
Videorecept krok za krokom
Ak chcete vidieť, ako sa pripravujú, pozrite si recept aj vo videu:
Cuketové placky – videonávod
Recept na jesenné cuketové placky
Ingrediencie (na 6–7 placiek):
- 500 g cukety (cca 2 stredne veľké kusy)
- 1 lyžička soli
Na cesto:
- 1 vajce
- 2 jarné cibuľky (alebo mladá cibuľka zo záhradky)
- 60 g nastrúhaného parmezánu
- 1 strúčik pretlačeného cesnaku
- 75 g hladkej múky
- 1/2 lyžičky prášku do pečiva
- štipka čerstvo mletého čierneho korenia
- 4 lyžice olivového oleja na vyprážanie
Na podávanie:
- kyslá smotana alebo biely jogurt
- trocha nasekanej jarnej cibuľky na ozdobu
Postup
- Cuketu nastrúhajte nahrubo a osoľte. Nechajte ju asi 10 minút postáť, aby pustila vodu. Potom ju dôkladne vyžmýkajte cez utierku alebo v rukách – inak by placky boli rozmočené.
- Do väčšej misy pridajte cuketu, vajce, nasekanú cibuľku, parmezán a cesnak. Všetko dobre premiešajte. Prisypte múku, prášok do pečiva a korenie, znova premiešajte. Cesto má byť husté, no vláčne.
- Na panvici rozohrejte olej, lyžicou vytvorte menšie placky a jemne ich splošťte.
- Smažte približne 3 minúty z každej strany, kým nebudú zlatohnedé a chrumkavé.
- Podávajte ešte horúce s lyžicou kyslej smotany alebo jogurtu a posypané jarnou cibuľkou.
Tip na jeseň
- Ak plánujete jesenné grilovanie či posedenie pri ohni, placky môžete podávať aj ako netradičnú prílohu namiesto chleba.
- Výborne sa hodia aj k pečenému mäsu či duseným jedlám, ktoré sa v chladnejších dňoch varia častejšie.
- Ak vám nejaké zostanú, ohrejte ich krátko v rozpálenej rúre – vrátia si chrumkavosť a znovu budú chutiť ako čerstvé.
Cuketové placky sú skvelý spôsob, ako spracovať jesennú úrodu rýchlo a chutne. Sú dôkazom, že aj zo „záhradnej klasiky“ sa dá pripraviť jedlo, ktoré zmizne zo stola skôr, než sa nazdáte.