Jesenné bylinky. 9 najlepších rastlín pre vašu záhradu

Jeseň prináša do záhrady zvláštnu atmosféru – vzduch je svieži, farby teplé a svetlo zrazu mäkšie. Práve toto obdobie je ideálne na to, aby ste svoj záhon či balkón obohatili o bylinky, ktoré nielen oživia vonkajší priestor, ale poslúžia aj v kuchyni alebo pri príprave voňavých čajov. Stačí niekoľko starostlivo zvolených druhov a vaša záhrada aj jedlá získajú jesenný nádych, ktorý vydrží až do príchodu prvých mrazov.
Aj jesenná záhrada má svoje čaro – aj keď sa dni skracujú a teploty klesajú, stále si môžete dopriať čerstvé bylinky plné vôní a chuti. Ak si vyberiete správne druhy, budú vám robiť radosť ešte dlho po skončení leta.
Bylinkárka radí, že ak pestujete bylinky priamo v pôde, stačí ich v zime prikryť napríklad čečinou. Tie, ktoré máte v črepníkoch, by ste však mali presunúť dovnútra, ideálne na svetlé miesto. „Dôležitá je kvalitná drenáž, trocha dreveného uhlia v pôde a dostatok denného svetla,“ dodáva.
Petržlen a pažítka – rýchli pomocníci do kuchyne
Petržlen je klasika, ktorá nesklame ani v chladnejšom období. Jeho svieže, aromatické listy môžete zbierať až do zimy. Skvele sa hodí do polievok, omáčok či teplých zemiakových jedál. Pažítka zas rastie veľmi rýchlo – už po pár dňoch môžete strihať nové steblá. Stačí odrezať len toľko, koľko práve potrebujete, a rastlinka bude veselo pokračovať ďalej. Čerstvá pažítka je výborná do miešaných vajíčok, nátierok, šalátov či na posypanie teplých pokrmov.
Tymián a rozmarín – hrdinovia, čo zvládnu aj mrazy
Tymián a rozmarín patria medzi odolné bylinky, ktoré zvládnu aj prvé nočné mrazy. Tymián má intenzívnu, hrejivú vôňu, vďaka ktorej dodá hlbšiu chuť pečenému mäsu, zelenine či domácemu chlebu. Rozmarín si môžete cez zimu preniesť dovnútra a pestovať v kvetináči – jeho voňavé vetvičky využijete pri pečení zemiakov, kurčaťa alebo ako súčasť marinád.
Mäta a medovka – svieži dotyk aj v chladných dňoch
Ak hľadáte niečo, čo osvieži telo aj myseľ, siahnite po mäte a medovke. Mäta je ideálna do čajov, dezertov či domácich limonád, zatiaľ čo medovka upokojí nervy a pomôže lepšie zvládnuť sychravé jesenné večery. Obidve bylinky sú nenáročné, krásne voňajú a vedia premeniť aj obyčajnú šálku čaju na malý rituál.
Šalvia – liečivá aj dekoratívna kráľovná jesene
Šalvia je nielen chutná, ale aj veľmi dekoratívna. Jej striebristé listy dodajú záhonu šmrnc, a pritom majú množstvo liečivých účinkov. Pomáha pri nachladnutí, podporuje trávenie a v kuchyni ju využijete do omáčok, mäsových jedál či zapekaných pokrmov.
Koriander a oregano – orientálny aj stredomorský nádych
Koriander rastie rýchlo a jeho čerstvé listy sú skvelým doplnkom do šalátov, polievok či ázijských jedál. Oregano, známe aj ako pamajorán, prinesie do kuchyne chuť Talianska. Skvelo sa hodí do paradajkovej omáčky, na pizzu či do domáceho pečiva.
Jesenné bylinky pre krásu aj úžitok
Jesenné bylinky nie sú len praktickým pomocníkom v kuchyni – dokážu byť aj krásnou ozdobou záhrady, balkóna či okenného parapetu. Stačí pár rastlín, trocha pozornosti a vaša domácnosť bude voňať bylinkami ešte dlho po tom, ako sa stromy zbavia posledných listov.
Nezabudnite, že bylinky si môžete uchovať aj na zimu – sušením, mrazením alebo vo forme bylinkových olejov. Tak budete mať kúsok jesene vždy po ruke, nech je vonku akokoľvek chladno.