Jesenná starostlivosť o trávnik. Kedy ho naposledy pokosiť a aké hnojenie mu dopriať?

Letné horúčavy sa pomaly končia a s nimi aj intenzívny rast rastlín vrátane trávy. Možno si kladiete otázku: do kedy má zmysel trávnik kosiť a kedy je najvhodnejší čas na posledné kosenie pred zimou? A čo ďalšie by ste mali urobiť, aby váš trávnik na jar opäť ožil v plnej kráse?
Prečo je jesenná údržba taká dôležitá?
Na jeseň sa vegetačný cyklus končí, rastliny postupne strácajú silu a ich rast sa spomaľuje. Platí to aj pre trávnik, ktorý počas leta – najmä po dažďoch – vedel vyrásť o niekoľko centimetrov denne. Pred zimným odpočinkom však potrebuje pomoc, aby bol pripravený zvládnuť chladné mesiace a zároveň sa na jar rýchlo prebral k životu.
Správne zvolená jesenná starostlivosť zlepší priedušnosť pôdy, zníži riziko výskytu machu a húb a posilní korene, aby lepšie odolali mrazom, snehu či silnému vetru. Odmenou vám bude hustý, zelený a vitálny trávnik hneď na začiatku novej sezóny.
Kedy trávnik naposledy pokosiť?
Tráva prestáva rásť približne vtedy, keď sa teplota dlhodobo pohybuje okolo 8 °C. Posledné kosenie je ideálne urobiť práve v tomto období, no ešte pred príchodom prvých mrazov.
- V chladnejších oblastiach Slovenska je to zvyčajne v polovici až koncom októbra.
- V teplejších regiónoch sa termín môže posunúť aj o tri až štyri týždne neskôr.
Kľúčové je sledovať nie kalendár, ale teplotu pôdy.
Aká výška trávy je ideálna?
Na záverečné kosenie si nastavte výšku kosenia na 5 až 7 cm.
- Ak necháte trávu dlhšiu, pod snehovou prikrývkou sa bude lámať, ohýbať a môže začať plesnivieť.
- Príliš krátky trávnik pod 5 cm zas trpí suchom a mrazom, čo oslabuje jeho korene.
Dobré je kosiť ostrým nožom nastaveným čo najvyššie, aby ste strihali len vrchnú časť stebiel. Pred kosením nezabudnite pohrabať lístie a iné nečistoty, ktoré by mohli brániť prístupu vzduchu. Vyhnite sa koseniu počas dažďa alebo keď je trávnik premokrený – mohli by ste poškodiť pôdu aj samotné steblá.
Zalievanie aj na jeseň
Hoci už slnko nepáli tak ako v lete, trávnik stále potrebuje vodu. Polievajte ho však menej intenzívne – zvyčajne postačí 1–2-krát do týždňa, podľa počasia a množstva zrážok. Najlepšie je zalievať skoro ráno alebo večer. Nadmerná vlhkosť môže viesť k hnilobe koreňov a šíreniu chorôb.
Jesenné hnojenie
Koniec rastovej fázy je ideálny na hnojenie trávnika špeciálnym jesenným hnojivom. Malo by obsahovať dostatok draslíka, ktorý posilní odolnosť trávy proti mrazom, a železa, vďaka ktorému bude mať sviežejšiu zelenú farbu aj na jar.
Okrem hnojenia je vhodné urobiť aj vertikutáciu – teda vyčesanie odumretej trávy a plsti, ktoré bránia prístupu vody a živín. Na zlepšenie priedušnosti pôdy môžete trávnik aj prevzdušniť, napríklad pomocou záhradných vidiel alebo špeciálnych aerátorov.
Ako sa o trávnik starať počas zimy?
- Počas zimných mesiacov sa snažte chodiť po trávniku čo najmenej, najmä keď je zľadovatený alebo pod snehom. Zabránite tým jeho lámaniu a vzniku holých miest.
- Pred zimou venujte pozornosť aj svojej kosačke – vyčistite ju, skontrolujte nože a pripravte ju na ďalšiu sezónu.
Rýchly prehľad poslednej jesennej starostlivosti o trávnik
- Posledné kosenie vykonajte, keď teplota klesne k 8 °C.
- Trávu skracujte na cca 5 cm, aby nepoliehala ani nevysychala.
- Pravidelne hrabte lístie a zabezpečte prístup živín ku koreňom.
- Použite jesenné hnojivo s draslíkom a železom.
- Počas zimy sa snažte nechodiť po zamrznutom trávniku.
Ak trávniku na jeseň venujete trochu pozornosti, vráti vám to už na jar v podobe krásneho, hustého a zdravého zeleného koberca.