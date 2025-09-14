Jesenná starostlivosť o trávnik. Kedy ho naposledy pokosiť a aké hnojenie mu dopriať?

kosenie trávnika
kosenie trávnika Foto: www.shutterstock.com

Letné horúčavy sa pomaly končia a s nimi aj intenzívny rast rastlín vrátane trávy. Možno si kladiete otázku: do kedy má zmysel trávnik kosiť a kedy je najvhodnejší čas na posledné kosenie pred zimou? A čo ďalšie by ste mali urobiť, aby váš trávnik na jar opäť ožil v plnej kráse?

Prečo je jesenná údržba taká dôležitá?

Na jeseň sa vegetačný cyklus končí, rastliny postupne strácajú silu a ich rast sa spomaľuje. Platí to aj pre trávnik, ktorý počas leta – najmä po dažďoch – vedel vyrásť o niekoľko centimetrov denne. Pred zimným odpočinkom však potrebuje pomoc, aby bol pripravený zvládnuť chladné mesiace a zároveň sa na jar rýchlo prebral k životu.

Správne zvolená jesenná starostlivosť zlepší priedušnosť pôdy, zníži riziko výskytu machu a húb a posilní korene, aby lepšie odolali mrazom, snehu či silnému vetru. Odmenou vám bude hustý, zelený a vitálny trávnik hneď na začiatku novej sezóny.

Kedy trávnik naposledy pokosiť?

Tráva prestáva rásť približne vtedy, keď sa teplota dlhodobo pohybuje okolo 8 °C. Posledné kosenie je ideálne urobiť práve v tomto období, no ešte pred príchodom prvých mrazov.

  • V chladnejších oblastiach Slovenska je to zvyčajne v polovici až koncom októbra.
  • V teplejších regiónoch sa termín môže posunúť aj o tri až štyri týždne neskôr.

Kľúčové je sledovať nie kalendár, ale teplotu pôdy.

Aká výška trávy je ideálna?

Na záverečné kosenie si nastavte výšku kosenia na 5 až 7 cm.

  • Ak necháte trávu dlhšiu, pod snehovou prikrývkou sa bude lámať, ohýbať a môže začať plesnivieť.
  • Príliš krátky trávnik pod 5 cm zas trpí suchom a mrazom, čo oslabuje jeho korene.

Dobré je kosiť ostrým nožom nastaveným čo najvyššie, aby ste strihali len vrchnú časť stebiel. Pred kosením nezabudnite pohrabať lístie a iné nečistoty, ktoré by mohli brániť prístupu vzduchu. Vyhnite sa koseniu počas dažďa alebo keď je trávnik premokrený – mohli by ste poškodiť pôdu aj samotné steblá.

Zalievanie aj na jeseň

Hoci už slnko nepáli tak ako v lete, trávnik stále potrebuje vodu. Polievajte ho však menej intenzívne – zvyčajne postačí 1–2-krát do týždňa, podľa počasia a množstva zrážok. Najlepšie je zalievať skoro ráno alebo večer. Nadmerná vlhkosť môže viesť k hnilobe koreňov a šíreniu chorôb.

Jesenné hnojenie

Koniec rastovej fázy je ideálny na hnojenie trávnika špeciálnym jesenným hnojivom. Malo by obsahovať dostatok draslíka, ktorý posilní odolnosť trávy proti mrazom, a železa, vďaka ktorému bude mať sviežejšiu zelenú farbu aj na jar.

Okrem hnojenia je vhodné urobiť aj vertikutáciu – teda vyčesanie odumretej trávy a plsti, ktoré bránia prístupu vody a živín. Na zlepšenie priedušnosti pôdy môžete trávnik aj prevzdušniť, napríklad pomocou záhradných vidiel alebo špeciálnych aerátorov.

Ako sa o trávnik starať počas zimy?

  • Počas zimných mesiacov sa snažte chodiť po trávniku čo najmenej, najmä keď je zľadovatený alebo pod snehom. Zabránite tým jeho lámaniu a vzniku holých miest.
  • Pred zimou venujte pozornosť aj svojej kosačke – vyčistite ju, skontrolujte nože a pripravte ju na ďalšiu sezónu.

Rýchly prehľad poslednej jesennej starostlivosti o trávnik

  • Posledné kosenie vykonajte, keď teplota klesne k 8 °C.
  • Trávu skracujte na cca 5 cm, aby nepoliehala ani nevysychala.
  • Pravidelne hrabte lístie a zabezpečte prístup živín ku koreňom.
  • Použite jesenné hnojivo s draslíkom a železom.
  • Počas zimy sa snažte nechodiť po zamrznutom trávniku.

Ak trávniku na jeseň venujete trochu pozornosti, vráti vám to už na jar v podobe krásneho, hustého a zdravého zeleného koberca.

Odporúčané

