Jesenná starostlivosť o pleť. Ako ochrániť pokožku pred chladom a mrazom?

Prechod z teplého leta do chladnej jesene dá zabrať nielen našej nálade, ale aj pokožke. Kým v lete ju chránime pred slnkom a udržujeme hydratovanú po dni strávenom vonku, na jeseň sa všetko mení — počasie, teploty aj potreby našej pleti. Ak ju necháme bez potrebnej starostlivosti, môže sa rýchlo vysušiť, podráždiť a stratiť svoju prirodzenú pružnosť. Pozrime sa teda, ako ju pripraviť na prichádzajúcu zimu.
Ako jeseň ovplyvňuje stav pokožky?
Po horúcich letných mesiacoch prichádzajú chladné rána, vietor a nižšia vlhkosť vzduchu. Kým v lete ste riešili pot, nadbytočný maz či zvyšky opaľovacích krémov, na jeseň čelí pokožka úplne iným výzvam. Vzduch je suchší, čo znamená, že pleť rýchlejšie stráca vlhkosť.
Klesajúce teploty a studený vietor navyše narúšajú jej ochrannú bariéru. Keď sa táto bariéra oslabí, pleť má problém udržať si hydratáciu a rýchlejšie sa podráždi. Výsledkom býva začervenanie, nepríjemné pnutie, svrbenie či dokonca šupinatenie.
S príchodom chladnejších dní sa tiež prirodzene znižuje produkcia kožného mazu, ktorý slúži ako prirodzený ochranný film. A práve preto je teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým dopriať pleti dostatok výživy a regenerácie.
Čo pleti prospieva počas chladných dní
Počas jesene stavte na jemnejšiu kozmetiku. Čistiace mlieka a oleje sú šetrnejšie než agresívne gély, ktoré môžu pokožku vysúšať. Vyhýbajte sa produktom s vysokým obsahom alkoholu a parfumácie – namiesto toho siahnite po hydratačných sérach s kyselinou hyalurónovou alebo vitamínom C, ktoré pleť hĺbkovo zvlhčia a podporia jej obnovu.
Nezabudnite ani na výživné oleje či hutnejšie krémy, ktoré pomáhajú vytvárať ochranný film na povrchu pokožky. Ten ju chráni pred vetrom, mrazom a prudkými teplotnými zmenami. Ak trpíte na citlivú alebo suchú pleť, skúste zaradiť aj sérum s ceramidmi, ktoré posilňujú kožnú bariéru.
Jemný peeling a pitný režim
Aj keď sa môže zdať, že peeling pleť vysuší, v primeranom množstve má svoje miesto aj v jesennej rutine. Pomáha odstrániť odumreté bunky a umožní hydratačným produktom preniknúť hlbšie. Dôležité však je, aby bol jemný – úplne postačí raz až dvakrát týždenne. Vyhnite sa agresívnym exfoliačným kyselinám a radšej zvoľte produkty s prírodnými enzýmami alebo jemnými mikročiastočkami.
Hydratácia však nezačína len zvonka. Dostatok tekutín je pre pružnú a zdravú pleť nevyhnutný. Aj počas chladných dní, keď nemáme taký smäd ako v lete, by sme mali denne vypiť aspoň 1,5 až 2 litre vody alebo nesladených čajov.
Jeseň je obdobím, kedy pokožka potrebuje viac starostlivosti, než by sa na prvý pohľad zdalo. Suchý vzduch, vietor a chlad jej dávajú zabrať, preto by sa v tomto období mala do popredia dostať hydratácia, výživa a ochrana. S jemnou, ale dôslednou rutinou dokáže pleť prežiť jeseň aj zimu bez šupiniek, začervenania a nepríjemného pnutia – a vďaka správnej starostlivosti bude vyzerať sviežo a zdravšie, než kedykoľvek predtým.