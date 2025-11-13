Jesenná pochúťka plná vôní a vitamínov. Mrkvová torta s krémom

Mrkvová torta s jemným krémom patrí medzi najobľúbenejšie jesenné koláče. Svojou sladkou, ale nie presladenou chuťou si získala fanúšikov po celom svete. V kaviarňach sa stala klasikou, no pripraviť si ju dokážete aj doma – a výsledok stojí za to. Počas pečenia rozvonia kuchyňu škorica a vďaka mrkve, orechom a javorovému sirupu dostanete dezert, ktorý je síce sladký, no obsahuje aj cenné živiny.
Mrkvová torta – chutná a zároveň výživnejšia voľba
Tento koláč má svoje korene v britskej kuchyni, no dnes patrí medzi populárne dezerty aj u nás. Kombinácia mrkvy, škorice a orechov vytvára harmonickú chuť, ktorú zjemňuje krém z čerstvého syra a smotany. Aj keď ide o dezert, niektoré jeho suroviny majú výživovú hodnotu, ktorú bežné koláče nemajú.
Zdravšie zložky v mrkvovej torte
Mrkva obsahuje betakarotén – provitamín A, ktorý sa v tele premieňa na vitamín A. Ten podporuje zdravie zraku, pokožky a imunitného systému. Mrkva tiež prispieva k prirodzenej sladkosti cesta, takže nie je potrebné pridávať až toľko cukru.
Javorový sirup pochádza z Kanady, kde sa vyrába varením miazgy z javorových stromov. Okrem cukrov obsahuje aj malé množstvo minerálov, ako je mangán a zinok, a stopové množstvá vitamínu B2. Nie je to „superpotravina“, ale v porovnaní s bielym cukrom má o niečo prirodzenejšie zloženie a jemnejšiu chuť. Treba však pamätať, že ide stále o sladidlo, ktoré treba používať s mierou.
Vlašské orechy patria medzi najvýživnejšie druhy orechov. Sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny, vitamín E, horčík, zinok a vitamíny skupiny B. Podľa viacerých výskumov pravidelná konzumácia orechov môže podporiť zdravie srdca a mozgu a prispieť k lepšiemu metabolizmu tukov. Samozrejme, tieto účinky sa týkajú primeranej konzumácie – nie v koláči ako hlavnom zdroji orechov.
Recept na domácu mrkvovú tortu s javorovým krémom
Ingrediencie
Na cesto:
- 330 g polohrubej múky
- 2 lyžičky jedlej sódy
- 2 lyžičky prášku do pečiva
- 2 lyžičky mletej škorice
- štipka soli
- 4 väčšie vajcia
- 220 g trstinového cukru
- 2 lyžice javorového sirupu
- 300 ml rastlinného oleja
- 400 g jemne nastrúhanej mrkvy
- 100 g nasekaných vlašských orechov
Na krém:
- 250 g krémového syra (napr. Philadelphia alebo mascarpone)
- 400 ml smotany na šľahanie
- 2 – 3 lyžice kryštálového cukru
- 3 – 4 lyžice javorového sirupu
- pár kvapiek citrónovej šťavy alebo citrónového oleja
Postup
- V miske zmiešajte múku, sódu bikarbónu, prášok do pečiva, škoricu a soľ.
- V inej miske vyšľahajte vajcia s trstinovým cukrom a javorovým sirupom do svetlej peny.
- Postupne pridávajte olej a miešajte, aby sa zmes spojila.
- Pridajte suché ingrediencie a miešajte, kým nevznikne hladké cesto.
- Nakoniec primiešajte nastrúhanú mrkvu a nasekané orechy.
- Rúru predhrejte na 170 °C a formu s priemerom približne 27 cm vyložte papierom na pečenie.
- Cesto nalejte do formy a pečte 50 až 60 minút. Pre istotu vyskúšajte špajdľu – ak na nej neostane cesto, je hotové.
- Po dopečení nechajte korpus pár minút odpočívať, potom ho vyklopte a nechajte úplne vychladnúť.
- Na krém dajte všetky ingrediencie do misy a šľahajte – najprv pomaly, potom rýchlejšie, kým krém nezhustne.
- Korpus prerežte vodorovne na dve alebo tri časti, natrite krém medzi vrstvy a aj na povrch torty.
- Na záver ozdobte kúskami orechov, štipkou škorice alebo kvapkou javorového sirupu.
Tip: Doprajte torte čas
Mrkvová torta chutí najlepšie na druhý deň, keď sa chute prepoja a korpus získa vláčnosť. Skladujte ju v chladničke, no pred podávaním ju nechajte pár minút pri izbovej teplote – krém tak získa tú správnu jemnosť.
Mrkvová torta síce nie je diétny dezert, no v porovnaní s mnohými inými koláčmi ponúka aj výživové benefity vďaka mrkve a orechom. Ak ju pripravíte z kvalitných surovín a doprajete si ju s mierou, môže byť skvelým doplnkom jesenného popoludnia ku káve či čaju.