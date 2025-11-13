Jesenná pochúťka plná vôní a vitamínov. Mrkvová torta s krémom

mrkvová torta
mrkvová torta Foto: depositphotos.com

Mrkvová torta s jemným krémom patrí medzi najobľúbenejšie jesenné koláče. Svojou sladkou, ale nie presladenou chuťou si získala fanúšikov po celom svete. V kaviarňach sa stala klasikou, no pripraviť si ju dokážete aj doma – a výsledok stojí za to. Počas pečenia rozvonia kuchyňu škorica a vďaka mrkve, orechom a javorovému sirupu dostanete dezert, ktorý je síce sladký, no obsahuje aj cenné živiny.

Mrkvová torta – chutná a zároveň výživnejšia voľba

Tento koláč má svoje korene v britskej kuchyni, no dnes patrí medzi populárne dezerty aj u nás. Kombinácia mrkvy, škorice a orechov vytvára harmonickú chuť, ktorú zjemňuje krém z čerstvého syra a smotany. Aj keď ide o dezert, niektoré jeho suroviny majú výživovú hodnotu, ktorú bežné koláče nemajú.

Zdravšie zložky v mrkvovej torte

Mrkva obsahuje betakarotén – provitamín A, ktorý sa v tele premieňa na vitamín A. Ten podporuje zdravie zraku, pokožky a imunitného systému. Mrkva tiež prispieva k prirodzenej sladkosti cesta, takže nie je potrebné pridávať až toľko cukru.

Javorový sirup pochádza z Kanady, kde sa vyrába varením miazgy z javorových stromov. Okrem cukrov obsahuje aj malé množstvo minerálov, ako je mangán a zinok, a stopové množstvá vitamínu B2. Nie je to „superpotravina“, ale v porovnaní s bielym cukrom má o niečo prirodzenejšie zloženie a jemnejšiu chuť. Treba však pamätať, že ide stále o sladidlo, ktoré treba používať s mierou.

Vlašské orechy patria medzi najvýživnejšie druhy orechov. Sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny, vitamín E, horčík, zinok a vitamíny skupiny B. Podľa viacerých výskumov pravidelná konzumácia orechov môže podporiť zdravie srdca a mozgu a prispieť k lepšiemu metabolizmu tukov. Samozrejme, tieto účinky sa týkajú primeranej konzumácie – nie v koláči ako hlavnom zdroji orechov.

Recept na domácu mrkvovú tortu s javorovým krémom

Ingrediencie

Na cesto:

  • 330 g polohrubej múky
  • 2 lyžičky jedlej sódy
  • 2 lyžičky prášku do pečiva
  • 2 lyžičky mletej škorice
  • štipka soli
  • 4 väčšie vajcia
  • 220 g trstinového cukru
  • 2 lyžice javorového sirupu
  • 300 ml rastlinného oleja
  • 400 g jemne nastrúhanej mrkvy
  • 100 g nasekaných vlašských orechov

Na krém:

  • 250 g krémového syra (napr. Philadelphia alebo mascarpone)
  • 400 ml smotany na šľahanie
  • 2 – 3 lyžice kryštálového cukru
  • 3 – 4 lyžice javorového sirupu
  • pár kvapiek citrónovej šťavy alebo citrónového oleja

Postup

  1. V miske zmiešajte múku, sódu bikarbónu, prášok do pečiva, škoricu a soľ.
  2. V inej miske vyšľahajte vajcia s trstinovým cukrom a javorovým sirupom do svetlej peny.
  3. Postupne pridávajte olej a miešajte, aby sa zmes spojila.
  4. Pridajte suché ingrediencie a miešajte, kým nevznikne hladké cesto.
  5. Nakoniec primiešajte nastrúhanú mrkvu a nasekané orechy.
  6. Rúru predhrejte na 170 °C a formu s priemerom približne 27 cm vyložte papierom na pečenie.
  7. Cesto nalejte do formy a pečte 50 až 60 minút. Pre istotu vyskúšajte špajdľu – ak na nej neostane cesto, je hotové.
  8. Po dopečení nechajte korpus pár minút odpočívať, potom ho vyklopte a nechajte úplne vychladnúť.
  9. Na krém dajte všetky ingrediencie do misy a šľahajte – najprv pomaly, potom rýchlejšie, kým krém nezhustne.
  10. Korpus prerežte vodorovne na dve alebo tri časti, natrite krém medzi vrstvy a aj na povrch torty.
  11. Na záver ozdobte kúskami orechov, štipkou škorice alebo kvapkou javorového sirupu.

Tip: Doprajte torte čas

Mrkvová torta chutí najlepšie na druhý deň, keď sa chute prepoja a korpus získa vláčnosť. Skladujte ju v chladničke, no pred podávaním ju nechajte pár minút pri izbovej teplote – krém tak získa tú správnu jemnosť.

Mrkvová torta síce nie je diétny dezert, no v porovnaní s mnohými inými koláčmi ponúka aj výživové benefity vďaka mrkve a orechom. Ak ju pripravíte z kvalitných surovín a doprajete si ju s mierou, môže byť skvelým doplnkom jesenného popoludnia ku káve či čaju.

