Jesenná paleta farieb. Izbové rastliny, ktoré rozžiaria vaše kvetináče aj po lete

Jeseň je obdobím, keď príroda hrá všetkými odtieňmi teplej palety – od ohnivo červenej cez zlatú až po jemne fialovú. Vonia škoricou, pečenými jablkami a dyňami pri vchode do domu. Túto atmosféru si však môžete priniesť aj priamo do svojho domova. Namiesto toho, aby ste s poslednými lúčmi leta schovali črepníky do kúta, premeňte ich na malú jesennú oázu plnú farieb a textúr.
Listy ako hlavná ozdoba
Nie všetky izbové rastliny musia kvitnúť, aby vynikli. Niektoré druhy dokážu zaujať už samotnými listami. Jedným z najobľúbenejších je krotón (Codiaeum variegatum). Jeho listy pôsobia ako namaľované – prechádzajú od žltej cez oranžovú až po sýto červenú. V interiéri funguje ako živý obraz, ktorý dodá energiu každej miestnosti. Krotón má však svoje nálady – obľubuje stabilné teplé prostredie a nemá rád, keď sa často presúva alebo je vystavený prudkým zmenám teplôt.
Zaujímavým doplnkom môže byť aj kolumnea, ktorá síce ponúka tmavozelené listy, ale tie kontrastne dopĺňajú drobné kvety v červenooranžovej farbe. Pôsobí hravo a sviežo, takže je ideálna do jesenne ladených aranžmánov.
Video tip: Kam ktorú izbovku umiestniť v byte
Pozrite si praktické rady z kanála „Kráľovné poriadku“ – ktoré rastliny sa hodia do akej miestnosti a prečo:
Tajomná krása vo fialových tónoch
Ak máte radi tajomnejšie a elegantnejšie odtiene, siahnite po rastlinách s purpurovými alebo fialovými listami. Rhoeo, známe aj ako Mojžiš v kolíske, prináša nádherný kontrast medzi tmavozeleným povrchom a fialovou spodnou stranou listov. V moderných interiéroch vyzerá veľmi štýlovo a dokáže nahradiť aj výrazný dekoratívny doplnok.
Obľúbenou klasikou je tiež tradeskancia. Táto nenáročná izbová rastlina má množstvo odrôd s listami v odtieňoch zelenej, striebornej či fialovej. Je ideálna pre tých, ktorí chcú bez veľkej námahy vniesť do svojho domova bohatú farebnú paletu.
Kvety ako jesenná čerešnička na torte
Ak túžite po skutočne nápadných farbách, nesiahajte iba po listoch. Antúria je izbová rastlina, ktorá je doslova stvorená na to, aby sa stala dominantou miestnosti. Jej voskové kvety môžu byť sýto červené, jemne ružové či dokonca biele a vydržia krásne celé týždne.
Na jeseň poteší aj kolanchoa (Kalanchoe), ktorá dokáže rozkvitnúť drobnými, ale výraznými kvetmi v rôznych odtieňoch. Je to skvelá voľba pre tých, ktorí chcú aj počas kratších jesenných dní vnímať sviežosť a optimizmus rastlín.
Ako vytvoriť jesennú náladu v črepníkoch
Najväčšie čaro jesennej kompozície spočíva v kombináciách. Skúste zladiť tmavozelené rastliny s ohnivými červenými alebo zlatistými tónmi. K tomu pridajte drobné dekorácie – mach, halúzky, šišky či malé ozdobné tekvičky. Výsledkom bude črepník, ktorý nielen rozžiari miestnosť, ale zároveň podčiarkne sezónny charakter jesene.
Takto vytvorený aranžmán dokáže navodiť útulnú a hrejivú atmosféru, ktorá spríjemní dlhé večery a dodá vášmu domovu pocit harmónie.
Mnohí si myslia, že s príchodom jesene nastáva koniec obdobia plného zelene. Opak je však pravdou. Izbové rastliny vám môžu robiť radosť a prinášať farby aj v čase, keď sa príroda vonku pomaly ukladá na odpočinok. Stačí si vybrať tie správne druhy, ktoré hrajú pestrofarebnými listami alebo kvetmi, a vaše kvetináče budú žiariť ešte dlho po tom, čo leto odíde.