Jeseň rozdáva zadarmo. Stačí sa zohnúť a ušetríte desiatky eur na ovocí a vitamínoch

Jeseň je obdobím, keď príroda ponúka množstvo plodov, ktoré sa dajú využiť nielen na priamu konzumáciu, ale aj na spracovanie a uskladnenie na zimu. Ovocie a orechy rastúce v záhradách alebo na povolených miestach dokážu obohatiť jedálniček a ušetriť peniaze. Dôležité je však vedieť, kde zbierať a ako úrodu správne skladovať, aby vydržala čo najdlhšie.
Video s praktickými tipmi k výsadbe
Pozri si video Zahrady na řece s radami k výsadbe
Kde zbierať ovocie a čo je potrebné rešpektovať?
- Vlastná záhrada alebo sad – najbezpečnejšie miesto, kde si môžete úrodu nazbierať.
- Verejné ovocné sady alebo komunitné záhrady – niektoré mestá a obce na Slovensku povoľujú zber ovocia zo stromov, ktoré sú vysadené pre verejnosť. Vždy si však treba overiť pravidlá konkrétnej lokality.
- Voľne rastúce stromy pri cestách alebo na pozemkoch bez povolenia – zber tu môže byť zakázaný, keďže ide o súkromný alebo chránený pozemok.
Ako správne uskladniť jesennú úrodu?
- Jablká a hrušky: Skladujte v chlade (optimálne 2–5 °C) a pri vyššej vlhkosti vzduchu. Vydržia niekoľko týždňov až mesiacov v závislosti od odrody. Poškodené plody je lepšie hneď skonzumovať alebo spracovať.
- Orechy: Po zbere ich treba najskôr presušiť v suchu a prievane. Až potom ich uložte do uzavretých nádob alebo vreciek, aby nenavlhli. Takto vydržia aj niekoľko mesiacov.
- Šípky, rakytník a iné bobule: Môžu sa usušiť pri nižšej teplote alebo zamraziť. Sušením sa zachová časť vitamínov a zmrazenie uchová väčšinu živín.
Recept: Domáci jablkový sirup
Jablkový sirup je chutný spôsob, ako využiť úrodu. Je sladký, preto je dobré brať ho skôr ako pochúťku než ako každodenný nápoj.
Ingrediencie:
- 1 kg jabĺk
- 500 ml vody
- 200 g cukru alebo medu
- šťava z 1 citróna
- 1 lyžička škorice
Postup:
- Jablká nakrájajte na kúsky, dajte do hrnca s vodou a varte asi 20 minút, kým nezmäknú.
- Prepasírujte alebo rozmixujte, pridajte cukor, citrónovú šťavu a škoricu.
- Povarte ešte niekoľko minút, aby sa cukor rozpustil.
- Nalejte do čistých fliaš, nechajte vychladnúť a skladujte v chladničke.
Sirup je vhodný na ochutenie čaju, jogurtu alebo palaciniek.
Ďalšie možnosti spracovania
- Marmelády a džemy: Ovocie povarte s menším množstvom cukru, prípadne použite želírovací prostriedok. Sterilizované poháre vydržia aj celú zimu.
- Kompóty: Ovocie nakrájané na kúsky zaliate sladkým nálevom sú praktické na raňajky alebo dezerty.
- Sušené ovocie: Jablká, slivky či hrušky sa dajú usušiť v rúre alebo sušičke ovocia. Vydržia celé mesiace a sú vhodné na rýchlu desiatu.
Prečo sa oplatí spracovať vlastnú úrodu
Spracovaním vlastného ovocia a orechov:
- ušetríte peniaze, ktoré by ste dali za kupované produkty
- máte kontrolu nad tým, čo výrobky obsahujú
- vyhnete sa pridaným konzervantom a farbivám
- zabezpečíte si zdroj vitamínov a vlákniny aj počas zimy