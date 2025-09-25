Jeseň rozdáva zadarmo. Stačí sa zohnúť a ušetríte desiatky eur na ovocí a vitamínoch

Jeseň je obdobím, keď príroda ponúka množstvo plodov, ktoré sa dajú využiť nielen na priamu konzumáciu, ale aj na spracovanie a uskladnenie na zimu. Ovocie a orechy rastúce v záhradách alebo na povolených miestach dokážu obohatiť jedálniček a ušetriť peniaze. Dôležité je však vedieť, kde zbierať a ako úrodu správne skladovať, aby vydržala čo najdlhšie.

Kde zbierať ovocie a čo je potrebné rešpektovať?

  • Vlastná záhrada alebo sad – najbezpečnejšie miesto, kde si môžete úrodu nazbierať.
  • Verejné ovocné sady alebo komunitné záhrady – niektoré mestá a obce na Slovensku povoľujú zber ovocia zo stromov, ktoré sú vysadené pre verejnosť. Vždy si však treba overiť pravidlá konkrétnej lokality.
  • Voľne rastúce stromy pri cestách alebo na pozemkoch bez povolenia – zber tu môže byť zakázaný, keďže ide o súkromný alebo chránený pozemok.

Ako správne uskladniť jesennú úrodu?

  • Jablká a hrušky: Skladujte v chlade (optimálne 2–5 °C) a pri vyššej vlhkosti vzduchu. Vydržia niekoľko týždňov až mesiacov v závislosti od odrody. Poškodené plody je lepšie hneď skonzumovať alebo spracovať.
  • Orechy: Po zbere ich treba najskôr presušiť v suchu a prievane. Až potom ich uložte do uzavretých nádob alebo vreciek, aby nenavlhli. Takto vydržia aj niekoľko mesiacov.
  • Šípky, rakytník a iné bobule: Môžu sa usušiť pri nižšej teplote alebo zamraziť. Sušením sa zachová časť vitamínov a zmrazenie uchová väčšinu živín.

Recept: Domáci jablkový sirup

Jablkový sirup je chutný spôsob, ako využiť úrodu. Je sladký, preto je dobré brať ho skôr ako pochúťku než ako každodenný nápoj.

Ingrediencie:

  • 1 kg jabĺk
  • 500 ml vody
  • 200 g cukru alebo medu
  • šťava z 1 citróna
  • 1 lyžička škorice

Postup:

  1. Jablká nakrájajte na kúsky, dajte do hrnca s vodou a varte asi 20 minút, kým nezmäknú.
  2. Prepasírujte alebo rozmixujte, pridajte cukor, citrónovú šťavu a škoricu.
  3. Povar­te ešte niekoľko minút, aby sa cukor rozpustil.
  4. Nalejte do čistých fliaš, nechajte vychladnúť a skladujte v chladničke.

Sirup je vhodný na ochutenie čaju, jogurtu alebo palaciniek.

Ďalšie možnosti spracovania

  • Marmelády a džemy: Ovocie povarte s menším množstvom cukru, prípadne použite želírovací prostriedok. Sterilizované poháre vydržia aj celú zimu.
  • Kompóty: Ovocie nakrájané na kúsky zaliate sladkým nálevom sú praktické na raňajky alebo dezerty.
  • Sušené ovocie: Jablká, slivky či hrušky sa dajú usušiť v rúre alebo sušičke ovocia. Vydržia celé mesiace a sú vhodné na rýchlu desiatu.

Prečo sa oplatí spracovať vlastnú úrodu

Spracovaním vlastného ovocia a orechov:

  • ušetríte peniaze, ktoré by ste dali za kupované produkty
  • máte kontrolu nad tým, čo výrobky obsahujú
  • vyhnete sa pridaným konzervantom a farbivám
  • zabezpečíte si zdroj vitamínov a vlákniny aj počas zimy

