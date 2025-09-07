Jeseň na tanieri. Aké dobroty si vychutnať v septembri a októbri? Záhradná úroda plná chutí a vitamínov

Jeseň sa pomaly hlási o slovo a s ňou prichádza obdobie pestrofarebných plodov, voňavej koreňovej zeleniny a šťavnatého ovocia zo sadov. September a október patria k najkrajším mesiacom roka – príroda ponúka to najlepšie, čo dozrelo v záhradách, na poliach aj v lesoch. Čerstvé plody sú plné vitamínov a minerálov, majú intenzívnu chuť a navyše sú v tomto období aj cenovo dostupnejšie. Čo by rozhodne nemalo chýbať na jesennom stole?
Prečo variť zo sezónnych surovín?
Používanie sezónnej zeleniny a ovocia má množstvo výhod. Plody zberané v čase ich prirodzenej zrelosti sú nielen chutnejšie, ale aj nutrične bohatšie. Obsahujú viac vitamínov, minerálov a antioxidantov než tie, ktoré musia cestovať stovky kilometrov alebo sa umelo dozrievajú v skladoch. Okrem toho podporujete lokálnych pestovateľov a farmárov a šetríte aj svoju peňaženku. Jesenná kuchyňa tak prináša nielen pôžitok, ale aj zdravie.
Zelenina babieho leta a jesene
- Dyňa – v septembri a októbri zohráva hlavnú úlohu predovšetkým hokkaido či muškátová. Skvelo sa hodí do krémových polievok, rizota, cestovín, na pečenie a dokonca aj do sladkých koláčov. Vďaka prirodzene sladkastej chuti je veľmi univerzálna.
- Koreňová zelenina (zeler, petržlen, mrkva) – neodmysliteľný základ vývarov, pečených zmesí či dusených pokrmov. Výborne chutí aj v šalátoch alebo ako zeleninové pyré namiesto klasických príloh.
- Červená repa – zásobáreň železa a antioxidantov. Je výborná pečená, v nátierkach alebo pripravená na tenké plátky ako carpaccio s kozím syrom.
- Kapusta a kel – bohaté na vitamín C, vhodné na dusenie, plnenie alebo zapekanie. Z kapusty si môžete pripraviť aj tradičné kyslé dobroty, ktoré vydržia celú zimu.
- Zemiaky – jesenná úroda je ideálna na prípravu placiek, domácich nokov alebo pečených zemiakov v šupke s bylinkovým dipom.
- Huby – september a október sú pre hubárov rajom. Hrianky s hubami, hubové rizoto či guláš prinesú do kuchyne typickú jesennú vôňu lesa.
Ovocie zo sadov
- Jablká – nesmrteľná klasika. Hodí sa na štrúdľu, koláče, kompóty aj domáce pyré pre deti.
- Hrušky – sladké, šťavnaté a veľmi univerzálne. Vynikajúco doplnia koláče, ale chutia aj k pečenému mäsu.
- Slivky – ich sezóna vrcholí v septembri. Z nich pripravíte lekvárový koláč, buchty, knedle aj domácu slivovicu.
- Hrozno – typická jesenná pochúťka. Hodí sa do šalátov, dezertov aj na výrobu domácich štiav.
- Orechy (vlašské a lieskové) – výborný zdroj energie. Skvelo obohatia sladké múčniky aj slané jedlá.
- Jarabiny a trnky – menej známe, no výživné plody. Využívajú sa najmä na výrobu likérov, sirupov a marmelád.
Čo uvariť z jesenných darov?
- Hrejivá polievka – skúste krém z dyne so zázvorom, alebo cesnakovú polievku s chrumkavými krutónmi.
- Rodinná klasika – dusené kyslé kapustové prívarky s domácou knedľou a kúskom mäsa či tofu.
- Sladká dobrota – jablková štrúdľa s orechmi a škoricou, hruškový crumble alebo slivkový koláč ako od babičky.
- Do zásoby – zavárané hrušky a jablká, nakladaná červená repa, domáci lekvár alebo kyslá kapusta, ktorá poslúži ako zásobáreň vitamínov počas zimy.
- Jesenná špecialita – vyprážané huby v cestíčku, krémové rizoto alebo sýty hubový guláš.
Jesenná kuchyňa ako prirodzený liek
Jeseň na tanieri nie je len o chuti a vôni, ale aj o zdravotných benefitoch. Dyňa je bohatá na betakarotén, ktorý podporuje imunitu. Jablká a hrušky dodávajú vlákninu prospešnú pre trávenie a koreňová zelenina prináša telu minerály potrebné pred zimou. Husté polievky, teplé nápoje a sýte prílohy navyše pomáhajú organizmu pripraviť sa na chladnejšie mesiace a posilniť obranyschopnosť.
Jesenné jedlá teda nie sú iba sezónnym trendom – sú prirodzeným spôsobom, ako zostať zdravý, dobre sa cítiť a zároveň si vychutnať to, čo nám príroda v tomto období štedro ponúka.