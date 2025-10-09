Jemný jesenný dezert. Tieto jablkové taštičky si zamiluje každý

Jeseň je ako stvorená na vôňu jabĺk, škorice a masla z trúby. Všade, kam sa pozriete, sú stromy obsypané plodmi – jablká, hrušky, slivky či tekvice. Práve teraz je ideálny čas využiť sezónne ovocie naplno a upiecť niečo, čo rozvonia celý dom. Tieto jablkové taštičky z lístkového cesta sú presne ten druh dezertu, ktorý poteší nielen chuťové poháriky, ale aj dušu. Sú jednoduché, rýchle a zvládne ich pripraviť aj úplný začiatočník.
Prečo si ich zamilujete
Tento dezert je stelesnením jesennej pohody – voňavé jablká s nádychom škorice a vanilky, jemne karamelizované na masle a zabalené do chrumkavého, zlatistého lístkového cesta. Ideálna kombinácia textúr aj chutí – krehké navonok, krémové vo vnútri. Stačí ich vybrať z rúry, posypať trochou cukru a podávať ešte teplé.
Ingrediencie (na približne 10 kúskov):
- 4 stredne veľké jablká
- 1 balenie lístkového cesta
- 70 g trstinového cukru
- 30 g masla
- 1 vajce (na potretie cesta)
- 2 čajové lyžičky kryštálového cukru
- 2 čajové lyžičky vanilkového extraktu
- 1 a ½ čajovej lyžičky mletej škorice
- 1 čajová lyžička kukuričného škrobu
- šťava z polovice citróna
- voliteľne: troška práškového cukru na posypanie po upečení
Postup prípravy
- Príprava jabĺk:
Jablká dôkladne umyte, ošúpte a nakrájajte na malé kocky. V panvici si rozpustite maslo a pridajte jablká. Prisypte trstinový cukor, škoricu, vanilkový extrakt a citrónovú šťavu. Premiešajte a nechajte dusiť približne 10 minút, kým ovocie nezmäkne a nezačne krásne voňať.
- Zahustenie plnky:
V malej miske rozmiešajte kukuričný škrob s trochou vody. Keď sú jablká mäkké, vlejte zmes do panvice a premiešajte. Náplň začne rýchlo hustnúť a získať lesklú, jemne karamelovú konzistenciu. Odstavte z ohňa a nechajte mierne vychladnúť.
- Príprava cesta:
Rúru predhrejte na 200 °C. Lístkové cesto rozložte na papier na pečenie a nakrájajte ho na 10 rovnakých obdĺžnikov. Na okraje naneste rozšľahané vajce – to pomôže taštičky pevne uzavrieť.
- Plnenie a tvarovanie:
Na jednu polovicu každého obdĺžnika položte lyžicu jablkovej náplne. Preložte druhou polovicou cesta a okraje pevne pritlačte vidličkou, aby sa počas pečenia neotvorili.
- Dokončenie:
V malej miske zmiešajte kryštálový cukor so škoricou. Taštičky potrite rozšľahaným vajíčkom a navrch posypte škoricovo-cukrovou zmesou.
- Pečenie:
Pečte približne 20 minút, kým taštičky nezískajú krásnu zlatohnedú farbu a cesto sa nezdvihne.
- Podávanie:
Po upečení nechajte chvíľku vychladnúť, no najlepšie chutia ešte teplé – možno aj s kopčekom vanilkovej zmrzliny alebo lyžicou šľahačky.
Tip na obmenu
Ak chcete dezert ešte zaujímavejší, môžete do jablkovej zmesi pridať pár nasekaných orechov, hrozienka alebo štipku muškátového orieška. Výborne sa hodí aj kvapka rumu či javorového sirupu pre výraznejšiu arómu.
Tieto jablkové taštičky sú presne tým receptom, ktorý si zapíšete do rodinnej kuchárky. Vonia po domove, zahreje srdce a urobí aj obyčajné popoludnie výnimočným.