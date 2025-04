Jedovatý pavúk si našiel domov na Slovensku: Kde ho objavili a prečo vyzerá ako vystrihnutý z hororu?

V poslednom období sa na Slovensku začína hovoriť o novom, pomerne nezvyčajnom prírastku do našej fauny – o pavúkovi s latinským názvom Zoropsis spinimana, ktorému sa často hovorí aj „pavúk Nosferatu“. Prvé zaznamenané pozorovania pochádzajú z Bratislavy a zo západnej časti krajiny, no odborníci nevylučujú, že by sa tento hmyz mohol rozšíriť aj do ďalších regiónov.