Jedovatý pavúk si našiel cestu aj na Slovensko. Spoznáš ho podľa desivého vzoru ako z hororu

Slovensko má ďalšieho nečakaného obyvateľa, ktorý u mnohých ľudí vyvoláva rešpekt, ba až strach. Ide o pavúka Zoropsis spinimana, známeho pod prezývkou pavúk Nosferatu. Nejde o žiadneho drobného pavúčika, akých si v kúte izby sotva všimneme – tento druh je výrazný už na prvý pohľad.
So svojimi rozprestretými nohami dokáže dosiahnuť veľkosť približne šesť centimetrov, čo z neho robí jedného z najväčších pavúkov, s akými sa môže človek v domácnosti stretnúť. Ak sa objaví na stene alebo podlahe, zvyčajne ho nemožno prehliadnuť.
Hororový výzor, ktorý z neho urobil hviezdu internetu
Telo pavúka Nosferatu je sfarbené do hnedastých tónov, no pozornosť pútajú najmä tmavé škvrny a výrazný vzor na hlavohrudi. Práve ten mnohým ľuďom pripomína tvár, masku alebo postavu z hororu, čo mu vyslúžilo prezývku, ktorá sa rýchlo ujala.
Niet sa preto čomu čudovať, že sa tento pavúk stal virálnym fenoménom. Fotografie a videá Nosferatu sa šíria sociálnymi sieťami a diskusné fóra zaplavujú otázky, či ide o nebezpečný druh a ako sa zachovať, keď sa objaví v byte.
Prečo si vybral práve naše domovy?
Zoropsis spinimana je pavúk, ktorý vyhľadáva teplo a suchšie prostredie. Práve preto mu ľudské obydlia vyhovujú viac než chladná príroda. V interiéroch nachádza všetko, čo potrebuje:
- stabilnú teplotu počas celého roka,
- množstvo úkrytov – štrbiny, priestory za nábytkom, rohy miestností,
- a dostatok potravy v podobe múch, molí či iného drobného hmyzu.
Najčastejšie sa objavuje v regiónoch, kde zimy nebývajú extrémne tuhé. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ho ľudia vídajú skôr v bytoch a domoch než na záhradách či v lese.
Zo Stredomoria až do srdca Európy
Pavúk Nosferatu pôvodne pochádza zo stredomorských oblastí, no v posledných rokoch sa jeho výskyt výrazne rozšíril. Prispieva k tomu najmä oteplovanie klímy, ale aj ľudská doprava – pavúky sa môžu nevedomky presúvať spolu s nákladom, v autách či v tovare.
Na Slovensku bol zaznamenaný najmä v Bratislave a v západných častiach krajiny. Skúsenosti s ním však majú už aj obyvatelia viacerých európskych štátov vrátane Nemecka, Poľska či Českej republiky, na čo upozorňuje aj portál iMeteo.sk.
Obzvlášť zaujímavá je situácia v Nemecku. Tam zaznamenali prvé výskyty tohto pavúka už v roku 2005. Na jeseň 2022 nemecký zväz ochrancov prírody (NABU) evidoval viac než 25-tisíc hlásení o jeho výskyte, čo jasne ukazuje, ako rýchlo sa dokáže nový druh udomácniť.
Odkiaľ pochádza meno Nosferatu?
Prezývka Nosferatu nevznikla náhodou. Odkazuje na legendárny nemý horor „Nosferatu – symfónia hrôzy“ z roku 1922, ktorý režíroval Friedrich Wilhelm Murnau. Postava upíra z tohto filmu má charakteristický desivý vzhľad – a práve ten mnohým ľuďom pripomína vzor na tele pavúka.
Tmavé škvrny na hlavohrudi vytvárajú ilúziu tváre, čo v kombinácii s veľkosťou pavúka pôsobí mimoriadne znepokojujúco. Aj preto má stretnutie s ním v interiéri často silný psychologický efekt.
Je pavúk Nosferatu skutočne nebezpečný?
Napriek hrozivému výzoru nejde o pavúka, ktorý by predstavoval vážne ohrozenie života. Jeho uhryznutie síce môže byť bolestivé a prirovnáva sa k pichnutiu osou alebo včelou, no vo väčšine prípadov nespôsobuje vážne zdravotné komplikácie.
Opatrní by mali byť najmä:
- alergici,
- ľudia s citlivou pokožkou,
- osoby náchylné na silné reakcie na bodnutia.
U nich sa môže objaviť výraznejší opuch, začervenanie či bolesť. Ak by sa stav zhoršoval, je vhodné vyhľadať lekársku pomoc. Vo všeobecnosti však platí, že Nosferatu sa kontaktu s človekom vyhýba a v domácnosti sa ocitá skôr náhodne než s úmyslom útočiť.
Európa zažíva návrat obrovských pavúkov
Pavúk Nosferatu však nie je jediným veľkým pavúčím druhom, ktorý v Európe vzbudzuje pozornosť. V poslednom období sa čoraz viac hovorí aj o lovčíkovi mokraďovom, jednom z najväčších pavúkov nášho kontinentu, známom aj ako Raft Spider.
Na rozdiel od Nosferatu, ktorý sa prispôsobil životu v blízkosti človeka, lovčík mokraďový je úzko viazaný na prírodu, konkrétne na vlhké biotopy.
Pavúk, ktorý kráča po vode
Lovčík mokraďový môže dosiahnuť veľkosť až sedem centimetrov. Obýva:
- močiare a mokrade,
- brehy rybníkov a jazier,
- stojaté alebo pomaly tečúce vody.
Jednou z jeho najpozoruhodnejších vlastností je schopnosť pohybovať sa po hladine vody. Využíva pritom povrchové napätie a dlhé nohy, vďaka ktorým dokáže loviť nielen hmyz a iné bezstavovce, ale výnimočne aj drobné ryby.
Práve táto schopnosť a jeho impozantný vzhľad vedú k tomu, že ho ľudia prirovnávajú k bytostiam z fantasy príbehov, napríklad zo sveta Harryho Pottera.
Keď ochrana prírody prináša výsledky
Lovčík mokraďový bol v minulosti na pokraji vyhynutia. V niektorých krajinách sa však vďaka cielenej ochrane podarilo jeho populáciu obnoviť. Výrazným príkladom je Spojené kráľovstvo, kde dnes žije odhadom viac než 10-tisíc samíc tohto druhu.
Správca rezervácie v Norfolku Tim Strudwick pre denník The Independent uviedol, že stretnutie s lovčíkom považuje za výnimočný zážitok a samice opisuje ako mimoriadne impozantné tvory.
Stredná Európa má opačný problém
V našom regióne je situácia oveľa menej optimistická. V Českej republike je lovčík mokraďový vedený ako kriticky ohrozený druh – za približne 70 rokov tam zaznamenali len niekoľko desiatok nálezov.
Na Slovensku presné údaje chýbajú, no odborníci predpokladajú, že jeho výskyt je veľmi obmedzený. Dôvodom je najmä úbytok mokradí a ničenie prirodzených vodných biotopov.
Dvaja pavúky, dva príbehy
Pavúk Nosferatu a lovčík mokraďový predstavujú dva úplne odlišné príbehy. Jeden sa vďaka teplu a ľudskej činnosti udomácňuje v našich bytoch, druhý bojuje o prežitie v zanikajúcich mokradiach.
Spája ich však jedno:
vyvolávajú silné emócie, no zároveň zohrávajú dôležitú úlohu v ekosystéme – regulujú populácie hmyzu a prispievajú k prirodzenej rovnováhe v prírode.
Ak teda doma narazíš na pavúka Nosferatu, nie je dôvod na paniku. A ak niekedy v prírode zazrieš lovčíka mokraďového, budeš stáť tvárou v tvár jednému z najvzácnejších pavúkov Európy.