Jednoduchý spôsob pestovania. Ako pestovať paradajky vo vreciach a využiť každý kúsok miesta vo vašej záhrade

Niektoré stromy už v apríli hýria rozkvitnutými kvetmi, na vŕbach sa objavujú svieže, zelené lístky a vonku počuť radostný spev vtákov. Jar je v plnom prúde a s ňou prichádza aj čas, keď sa záhradkári naplno púšťajú do pestovania. Ak máte k dispozícii iba menší priestor alebo len terasu či balkón, nezúfajte! Prinášame vám návod, ako si vypestovať chutné, šťavnaté paradajky vo vreciach – jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ktorý zvládne aj začiatočník. Odmenou vám bude bohatá úroda, ktorej chuť sa s kupovanými paradajkami v obchode nedá ani len porovnať.

Prečo práve pestovanie vo vreciach?

Pestovanie paradajok vo vreciach má hneď niekoľko výhod. Vrecia sú ľahko prenosné, sú lacnejšou alternatívou k bežným záhradným nádobám a vyžadujú len minimum miesta. Ak nemáte rozľahlý pozemok, prípadne žijete v byte s menšou terasou alebo balkónom, vďaka vreciam dokážete pestovať chutnú zeleninu a pritom efektívne využiť aj obmedzený priestor. Keď rastliny správne zasadíte, dôkladne sa o ne postaráte a zabezpečíte im dostatok svetla, čaká vás odmena v podobe voňavých paradajok, ktoré sú o poznanie lepšie než tie z bežných supermarketov.

Ako presne na to?

Užitočné tipy pri pestovaní vo vreciach

Dostatočne veľké nádoby

Pri výbere vriec platí jednoduché pravidlo: čím väčší objem vreca, tým lepšie pre vašu rastlinku. Paradajky majú pomerne rozvinutý koreňový systém, a preto potrebujú dostatok miesta. Organické suché hnojivo

Pred samotným zasadením vložte do jamky či otvoru vo vreci trochu suchého hnojiva bohatého na dusík. Vyživí rastlinu a podporí jej zdravý rast od samého začiatku. Hlbšia výsadba sadeníc

Paradajkám prospieva, keď ich sadíte o niečo hlbšie. Vďaka tomu dokážu vytvoriť ďalšie korienky aj na spodnej časti stonky, čo vedie k silnejšiemu a stabilnejšiemu rastu. Dostatok slnečného svetla

Paradajky sú teplomilné a milujú slnko. Zabezpečte im preto miesto, kde budú mať dostatok svetla počas väčšiny dňa. Pravidelná zálievka

Uistite sa, že sa rastlinám dostáva pravidelná dávka vody. Ak plánujete niekam odcestovať, dohodnite sa s rodinou či priateľmi, aby sa o vašu úrodu postarali. Dávajte si však pozor na prelievanie – nadbytok vody môže spôsobiť problémy s koreňmi. Miska či tácka pod vrece

Položením vreca na podnos si vytvoríte jednoduchý samozavlažovací systém. Voda, ktorá sa prebytočne uvoľní, sa zachytí na tácke a rastlina ju môže postupne nasať späť cez dno vreca. Tekuté organické hnojivo

Aby paradajky mali vždy dosť živín, je vhodné každé 2 – 3 týždne pridať aj tekuté hnojivo. Takto sa potrebné látky uvoľňujú do pôdy rýchlejšie a zabezpečíte si bohatšiu úrodu.

Prečo sú látkové vrecia tak obľúbené?

Čoraz viac záhradkárov siaha práve po látkových vreckách. V porovnaní s plastovými nádobami či keramickými kvetináčmi totiž lepšie prepúšťajú vzduch a takisto dokážu odvádzať nadmernú vlhkosť, čím chránia korene pred zbytočným premokrením. Odporúča sa vybrať aspoň 75-litrové vrecia, ktoré poskytnú dostatok priestoru pre jednu či dve paradajky. Ak máte menšie, napríklad 30-litrové, radšej v každom pestujte len jednu rastlinu.

Okrem látkových sa dajú použiť aj pevnejšie plastové vrecia. Tie sa ľahšie umývajú a niekedy ich zoženiete lacnejšie, no nezabudnite do nich spraviť aspoň jeden otvor, kadiaľ bude odtekať prebytočná voda. Veľkou výhodou vriec, či už látkových, alebo plastových, je aj to, že ich počas leta môžete premiestňovať v závislosti od teploty a dopadu slnečných lúčov. Na jeseň zase oceníte možnosť presunúť ich do chráneného priestoru, čím predĺžite obdobie, kedy vám rastliny môžu prinášať úrodu.

Postup pri výsadbe paradajok do vriec

Príprava substrátu

Vrece naplňte zeminou približne do troch štvrtín objemu. Ak plánujete sadiť priamo zo semienok, môžete postupovať tak, že najprv dáte zeminu len do polovice, zalejete, a potom pridáte ďalšiu vrstvu. Pri použití sadeníc je dôležité, aby ste predtým pridali suché hnojivo bohaté na dusík. Zálievka a odtok vody

Skôr než vrece naplno zasypete zeminou, nezabudnite na to, že musíte vytvoriť priestor na odtok prebytočnej vody. Ak ide o látkové vrece, voda prirodzene presiakne cez steny. V prípade plastového vreca je potrebné spraviť aspoň jeden otvor (ideálne v rohu) na spodku alebo v dolnej časti, aby voda mala kam odtekať. Výsadba sadeníc alebo semien

Pri sadeniciach vykopte v substráte otvor dostatočne hlboký na to, aby ste mohli stonku jemne „ponoriť“ do pôdy. Paradajky sa sadia hlbšie preto, že dokážu púšťať nové korene pozdĺž stonky. Pri semienkach postupujte podľa návodu na obale, zväčša sa ukladajú do hĺbky približne 1 – 2 centimetre. Hnojenie a dosypanie zeminy

Na dno jamky nasypte trochu suchého hnojiva, uložte sadenicu a prihrňte ju zeminou tak, aby bola rastlina pevne usadená. Potom môžete postupne pridávať ďalšiu vrstvu substrátu a ľahko ju utláčať okolo stonky, až kým nebude vrece takmer plné. Starostlivosť o rastliny

Paradajky potrebujú najmä pravidelnú zálievku a dostatok slnečného žiarenia. Ak ich pestujete na balkóne, sledujte, koľko hodín priameho svetla za deň dostanú, a podľa toho prípadne vrece premiestnite. Nezabúdajte tiež na pravidelné prihnojovanie každé dva až tri týždne tekutým organickým hnojivom.

Zhrnutie

Pestovanie paradajok vo vreciach je vynikajúce riešenie pre všetkých, ktorí sa chcú tešiť z domácej úrody, no nemajú k dispozícii rozsiahlu záhradu. Tento spôsob je nielen lacný, ale aj praktický, pretože vrecia môžete presúvať podľa potreby, chrániť pred extrémnym slnkom či chladom a zabezpečiť rastlinám ideálne podmienky po celý rok.

Stačí vám zemina, vhodné vrecia, trochu hnojiva a, samozrejme, dostatok starostlivosti. Ak splníte tieto základné požiadavky a doprajete paradajkám dostatok slnka a vody, môžete si vychutnať bohatú úrodu, ktorá sa vôňou a chuťou vyrovná tým najlepším paradajkám zo skleníka.

Vďaka tomuto jednoduchému postupu možno aj vy zistíte, že pestovať vo vreciach je nielen praktické, ale dokonca aj zábavné. A keď raz ochutnáte vlastnoručne dopestované plody, už nikdy nebudete chcieť iné!