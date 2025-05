Jednoduché upratovanie. Tajomstvo čistého domova spočíva v správnom triedení a organizácii vecí. Naučte sa, ako na to

Triedenie podľa kategórií:

Tento spôsob spočíva v tom, že zozbierate všetky predmety patriace do jednej kategórie z celej domácnosti na jedno miesto. Následne veci prejdete kus po kuse a ponecháte si len to, čo reálne potrebujete a používate. Zvyšok vyradíte. Typické kategórie sú oblečenie, knihy, dokumenty, drobnosti a predmety so sentimentálnou hodnotou.